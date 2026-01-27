Зв’язувала, морила голодом, била ногами і різала: у Києві жінка отримала підозру у катуванні 9-річного сина

$43.130.01
51.060.41
ukenru
Ексклюзив
13:14 • 5914 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 5866 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 4688 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 13248 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 18684 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 14915 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
27 січня, 07:30 • 17541 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 32492 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 81735 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 46817 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
97%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго27 січня, 06:18 • 26474 перегляди
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано27 січня, 07:41 • 8716 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду08:03 • 13304 перегляди
Міноборони рф заявило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіянPhoto09:41 • 6884 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 10922 перегляди
Публікації
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
13:14 • 5914 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 11152 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34 • 13248 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Ексклюзив
10:00 • 18684 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 43369 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Олександр Усик
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Одеса
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53 • 4618 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 23987 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 23413 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 23874 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 26624 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times

Зв’язувала, морила голодом, била ногами і різала: у Києві жінка отримала підозру у катуванні 9-річного сина

Київ • УНН

 • 110 перегляди

У Києві 36-річній жінці повідомили про підозру у катуванні та домашньому насильстві над 9-річним сином. Дитину вилучили з небезпечного середовища та передали під захист держави.

Зв’язувала, морила голодом, била ногами і різала: у Києві жінка отримала підозру у катуванні 9-річного сина

У столиці 36-річній жінці повідомили про підозру у катуванні та домашньому насильстві щодо її малолітнього сина. Дитину вилучили з небезпечного середовища та передали під захист держави. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 36-річній мешканці Києва, яку викрито на катуванні та системному домашньому насильстві щодо її 9-річного сина 

- йдеться у дописі.

Деталі

Правоохоронці встановили, що мешканка столиці у 2024-2025 роках систематично вчиняла насильство щодо свого 9-річного сина. За даними слідства, жінка закривала дитину на ніч у туалеті квартири, інколи без одягу, а також систематично зв’язувала хлопчика зарядним шнуром від телефону, обмежуючи його рухи.

Використовуючи страх дитини та почуття голоду, мати примусила хлопчика з’їсти зачерствілий шматок хліба, відвівши йому на це одну хвилину часу. Хлопчик не встиг з’їсти хліб за цей час, тож матір кухонним ножем зробила порізи на голові дитини. Дитину весь час били руками, ногами, та усім, що було під рукою у матері. Жінка ображала хлопчика і словами, бажаючи його смерті. Катування дитини продовжувалось поки мати, з метою покарання дитини, не вставила його руку у двері, після чого зачинила їх. Травмовану руку побачили у школі 

- додали в Офісі Генпрокруора.

Наразі, хлопчик перебуває у безпеці в дитячому будинку сімейного типу.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 1 ст. 127 КК України -  вчинення умисних дій, спрямованих на заподіяння морального страждання та сильного фізичного болю своєму малолітньому сину, та за ст. 126-1 КК України - умисне систематичне вчинення психологічного насильства щодо свого малолітнього сина що призводить до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої особи 

- наголошується у дописі.

Жінці обрано запобіжний захід. Їй загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Ювенальні прокурори Одещини виявили численні порушення прав дітей у закладах опіки, що призвело до відкриття кількох досудових розслідувань. Зокрема, виховательці повідомлено про підозру у катуванні 6-річного хлопчика.

Алла Кіосак

КиївКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Київ