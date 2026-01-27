Зв’язувала, морила голодом, била ногами і різала: у Києві жінка отримала підозру у катуванні 9-річного сина

У столиці 36-річній жінці повідомили про підозру у катуванні та домашньому насильстві щодо її малолітнього сина. Дитину вилучили з небезпечного середовища та передали під захист держави. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 36-річній мешканці Києва, яку викрито на катуванні та системному домашньому насильстві щодо її 9-річного сина - йдеться у дописі.

Деталі

Правоохоронці встановили, що мешканка столиці у 2024-2025 роках систематично вчиняла насильство щодо свого 9-річного сина. За даними слідства, жінка закривала дитину на ніч у туалеті квартири, інколи без одягу, а також систематично зв’язувала хлопчика зарядним шнуром від телефону, обмежуючи його рухи.

Використовуючи страх дитини та почуття голоду, мати примусила хлопчика з’їсти зачерствілий шматок хліба, відвівши йому на це одну хвилину часу. Хлопчик не встиг з’їсти хліб за цей час, тож матір кухонним ножем зробила порізи на голові дитини. Дитину весь час били руками, ногами, та усім, що було під рукою у матері. Жінка ображала хлопчика і словами, бажаючи його смерті. Катування дитини продовжувалось поки мати, з метою покарання дитини, не вставила його руку у двері, після чого зачинила їх. Травмовану руку побачили у школі - додали в Офісі Генпрокруора.

Наразі, хлопчик перебуває у безпеці в дитячому будинку сімейного типу.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 1 ст. 127 КК України - вчинення умисних дій, спрямованих на заподіяння морального страждання та сильного фізичного болю своєму малолітньому сину, та за ст. 126-1 КК України - умисне систематичне вчинення психологічного насильства щодо свого малолітнього сина що призводить до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої особи - наголошується у дописі.

Жінці обрано запобіжний захід. Їй загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Ювенальні прокурори Одещини виявили численні порушення прав дітей у закладах опіки, що призвело до відкриття кількох досудових розслідувань. Зокрема, виховательці повідомлено про підозру у катуванні 6-річного хлопчика.