Ексклюзив
11:57 • 2364 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 7790 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 11170 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 25063 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 15689 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 28328 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43 • 21211 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 26920 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 36622 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 30466 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
Системне насильство та катування: на Одещині викрито масові порушення прав дітей у закладах опіки – ОГП

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Ювенальні прокурори Одещини виявили численні порушення прав дітей у закладах опіки, що призвело до відкриття кількох досудових розслідувань. Зокрема, виховательці повідомлено про підозру у катуванні 6-річного хлопчика.

Системне насильство та катування: на Одещині викрито масові порушення прав дітей у закладах опіки – ОГП

Ювенальні прокурори Одеської області спільно з поліцією виявили низку тяжких порушень у сфері захисту прав неповнолітніх, що призвело до відкриття кількох досудових розслідувань. Масштабна перевірка, проведена за участю громадських активістів, підтвердила факти жорстокого поводження з дітьми та службової недбалості посадових осіб. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Одним із найрезонансніших епізодів стало розслідування факту катування 6-річного хлопчика у центрі реабілітації дітей. Білгород-Дністровська окружна прокуратура вже повідомила про підозру 48-річній виховательці закладу. Слідство встановило, що під час конфлікту жінка силоміць стягнула дитину з дивана, завдала удару по голові та вчиняла психологічний тиск. Наразі підозрювану відсторонено від роботи, а згодом вона звільнилася за власним бажанням.

"Якщо ви знаєте де зараз страждають діти не мовчіть. Зараз нас точно чують!": засновниця "Міста Добра" у щемливому дописі розповіла, як змінюється система захисту прав уразливих дітей 24.01.26, 15:14 • 4238 переглядiв

Окрім цього, правоохоронці перевіряють законність дій посадовців служб у справах дітей Одеської, Південної та Біляївської міських рад. У межах трьох кримінальних проваджень вивчається стан дотримання прав шести малолітніх вихованців, які перебували під наглядом цих органів.

Загальнодержавний моніторинг та сотні кримінальних проваджень

Викриття на Одещині є частиною масштабної кампанії, ініційованої Генеральним прокурором. З грудня 2025 року спеціальні міжвідомчі групи перевірили умови проживання понад 26 тисяч дітей у 281 закладі та сотнях сімейних форм виховання. Результати перевірок виявилися катастрофічними: зафіксовано численні випадки залишення дітей без їжі, порушення санітарних норм та фізичне насильство.

Загалом за результатами моніторингу по всій країні зареєстровано 214 кримінальних проваджень. З них 118 стосуються зловживань посадових осіб, а 96 порушені проти батьків та опікунів. На цей час 44 особам уже повідомлено про підозру, а десятки дітей вилучено з небезпечного середовища для надання їм належної допомоги та захисту. 

Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні08.12.25, 15:22 • 40549 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал та НП
Одеська область
Генеральний прокурор (Україна)
Білгород-Дністровський