Системне насильство та катування: на Одещині викрито масові порушення прав дітей у закладах опіки – ОГП

Ювенальні прокурори Одеської області спільно з поліцією виявили низку тяжких порушень у сфері захисту прав неповнолітніх, що призвело до відкриття кількох досудових розслідувань. Масштабна перевірка, проведена за участю громадських активістів, підтвердила факти жорстокого поводження з дітьми та службової недбалості посадових осіб. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Одним із найрезонансніших епізодів стало розслідування факту катування 6-річного хлопчика у центрі реабілітації дітей. Білгород-Дністровська окружна прокуратура вже повідомила про підозру 48-річній виховательці закладу. Слідство встановило, що під час конфлікту жінка силоміць стягнула дитину з дивана, завдала удару по голові та вчиняла психологічний тиск. Наразі підозрювану відсторонено від роботи, а згодом вона звільнилася за власним бажанням.

"Якщо ви знаєте де зараз страждають діти не мовчіть. Зараз нас точно чують!": засновниця "Міста Добра" у щемливому дописі розповіла, як змінюється система захисту прав уразливих дітей

Окрім цього, правоохоронці перевіряють законність дій посадовців служб у справах дітей Одеської, Південної та Біляївської міських рад. У межах трьох кримінальних проваджень вивчається стан дотримання прав шести малолітніх вихованців, які перебували під наглядом цих органів.

Загальнодержавний моніторинг та сотні кримінальних проваджень

Викриття на Одещині є частиною масштабної кампанії, ініційованої Генеральним прокурором. З грудня 2025 року спеціальні міжвідомчі групи перевірили умови проживання понад 26 тисяч дітей у 281 закладі та сотнях сімейних форм виховання. Результати перевірок виявилися катастрофічними: зафіксовано численні випадки залишення дітей без їжі, порушення санітарних норм та фізичне насильство.

Загалом за результатами моніторингу по всій країні зареєстровано 214 кримінальних проваджень. З них 118 стосуються зловживань посадових осіб, а 96 порушені проти батьків та опікунів. На цей час 44 особам уже повідомлено про підозру, а десятки дітей вилучено з небезпечного середовища для надання їм належної допомоги та захисту.

Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні