"Якщо ви знаєте де зараз страждають діти не мовчіть. Зараз нас точно чують!": засновниця "Міста Добра" у щемливому дописі розповіла, як змінюється система захисту прав уразливих дітей

$43.170.01
50.520.15
ukenru
Ексклюзив
10:00 • 6578 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
07:25 • 14020 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 20538 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 36560 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 36097 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 31177 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 27106 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 53832 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 48707 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 22137 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ціни на нафту злетіли на 3% через американську "армаду" та нові санкції проти Ірану24 січня, 03:49 • 5116 перегляди
Іспанія закрила справу проти Хуліо Іглесіаса щодо сексуального насильства24 січня, 04:11 • 3518 перегляди
Саміт у Вашингтоні: США збирають військових лідерів 34 країн для реалізації "доктрини Трампа"24 січня, 06:01 • 8488 перегляди
12-річний хлопчик помер у лікарні від травм після нападу акули в Австралії24 січня, 06:59 • 4460 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo08:56 • 4504 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 53832 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 70282 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 87940 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 83319 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 84600 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Ігор Терехов
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Київська область
Чернігів
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ11:07 • 2798 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo08:56 • 4612 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 28527 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 28180 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 42318 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Facebook

"Якщо ви знаєте де зараз страждають діти не мовчіть. Зараз нас точно чують!": засновниця "Міста Добра" у щемливому дописі розповіла, як змінюється система захисту прав уразливих дітей

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Засновниця "Міста Добра" Марта Левченко заявила про значні позитивні зміни у сфері захисту прав дітей з грудня 2025 року. Ці зміни стали можливими завдяки оновленню Служби у справах дітей та моніторингу прокуратури, що дозволило врятувати сотні дітей.

"Якщо ви знаєте де зараз страждають діти не мовчіть. Зараз нас точно чують!": засновниця "Міста Добра" у щемливому дописі розповіла, як змінюється система захисту прав уразливих дітей

Марта Левченко, засновниця "Міста Добра" - найбільшого в Україні благодійного дитячого шелтера - заявила про неймовірні позитивні зміни, які відбуваються у сфері захисту прав дітей, які перебувають у складних життєвих обставина. За її словами, з грудня 2025 року вдалося врятувати сотні дітей, багато з яких раніше були просто "невидимими" для системи, пише УНН.

Наш телефон у Місто Добра - City of Goodness розривається від повідомлень про загрозу життю дітей, від прохань допомогти, врятувати, прийняти, евакуювати. І ми працюємо і рятуємо цілодобово. Зараз ми бачимо, як повне усвідомлення Службами у справах дітей та головами громад своєї відповідальності за життя дітей спричинило історичний прорив у сфері захисту дитинства

- написала Марта Левченко.

За її словами, оновився склад Служби із прав дітей, і разом з моніторингом стану піклування про найвразливіші категорії дітей, які проводить прокуратура, це дало неймовірні результати.

Ми бачимо оновлення складу команд Служб — прийшли неймовірні люди з великим серцем, які дійсно переймаються долями дітей. Відповідальні моніторинги стану піклування про найуразливіших дітей, здійснені Генеральною прокуратурою від грудня місяця, змінили підходи в роботі тих, хто відповідає за життя дітей. За всі роки нашої місії ми бачимо такі зміни вперше. Кожне звернення — негайна реакція і результат. З грудня врятовано сотні дітей

- розповіла засновниця «Міста Добра».

Вона нагадала, що зміни розпочалися після візиту Генерального прокурора Руслана Кравченка до заснованого нею шелтера, де знайшли свій прихисток діти, яких "підвела система", тобто ті, хто не отримував належного піклування, був невидимий для системи захисту, змушений був боротися за життя.

У відповідь він (Генеральний прокурор - ред.) розпочав кардинальні зміни у реагуванні на порушення прав дітей та вбивчу бездіяльність, яка часто приводила до трагедій та років страждань для найбільш вразливих дітей. Вдалося об’єднати потужних громадських діячів, лідерів думок і кращих професіоналів у сфері захисту дітей з усіх куточків України. І сьогодні ці результати не формальні — вони мають реальні імена та прізвища. Призначений у грудні перший заступник Генерального прокурора з питань захисту прав дітей, Віктор Логачов, перебуває на зв’язку цілодобово. Він став людиною, яка взяла на себе колосальну персональну відповідальність і особисто координує питання захисту дитинства по всій Україні

- написала Левченко.

Засновниця "Міста Добра" розповіла деякі історії дітей, яких вдалося врятувати і які тепер перебувають в безпеці та отримують належне піклування.

Вона сонце з блакитними космічними очима, була підстрижена наголо. Дев’ять років жила в постійній загрозі життю. Дитина з ДЦП — без реабілітації, необхідних ліків, без надії на навчання у школі. Вона в принципі не знає, що таке "школа" — їй про вчительку і уроки розповідає тепер наша Сашка у Місті Добра. Але Вона добре знає назву іншої установи… Я кажу їй про піцу, а вона мені — "тільки не в інтернаті". — А ти була в інтернаті? — питаю я. — Ще ні, але мене відправлять скоро. Чи можна почути щось сумніше від дитини про її майбутнє, ніж це? Чи може бути щось обнадійливіше, ніж знати, що вона тепер має дім і він у Місті Добра? Неймовірно розумна і глибока дівчинка, яка виживала завдяки підтримці старших сестричок, у родині батьків із залежностями. Невидима для системи до грудня. (…) Сьогодні Ангелінка, з якою ви познайомились на початку моєї розповіді, розпочала підготовку до школи. З нею працюють кращі реабілітологи країни. Якби ви побачили її очі, її посмішку, як вона похапцем намагається швидше все з’їсти і з якою радістю хлюпається у своїй першій ванні з піною, — ви б відчули, наскільки безцінним є шанс на повноцінне життя для кожного дитячого світу

- описала історію врятованої дівчинки засновниця «Міста Добра».

Він — маленький дослідник, який тонко реагує на все. Як же йому було, коли домом була лікарняна палата, у якій немає нянь, обіймів, щирої турботи, можливостей розвитку та дитинства? Невидимий для системи до середини грудня.

Вона побачила нас уперше, коли жила в старенькій халабудці без елементарних умов для життя. Якими були її дні там? Що мала пережити дитина, щоб у 3,5 роки не мати жодного зуба, бо усі згнили? Коли ми приїхали, щоб врятувати її, не було навіть одягу, аби винести дитину на вулицю до реанімобіля Міста Добра. Три роки страждань і втраченого часу для дитини з третьою групою інвалідності — без спеціального харчування та реабілітації. Невидима для системи до 15 січня.

⁣Вони — три маленькі принцеси. У три місяці кожна важить по три кілограми. Вони вже знають, як це — бути на краю життя і виживати. Тендітні, вимучені постійними госпіталізаціями, адже вдома — загрозливі умови для життя. Маму вже позбавляли батьківських прав на старшу сестричку. Вона не може самостійно піклуватися про трьох немовлят, і для цього, звичайно, є причини. Вони вижили — і це диво. Їм терміново шукали порятунок із середини грудня.

"Неможливо недооцінити важливість змін, які запроваджені Офісом Генерального прокурора. Тепер надзвичайно важливо закріпити й зберегти ці починання, щоб вони стали звичайною практикою для нашого суспільства. Починання, що рятують дитинство в Україні.

Дякую за ці зміни усім причетним. Добро перемагає.

А якщо ви знаєте де зараз страждають діти, будь ласка, не мовчіть. Зараз нас точно чують!" - завершила свій допис благодійниця.

Лілія Подоляк

Суспільство
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
благодійність
Україна