"Якщо ви знаєте де зараз страждають діти не мовчіть. Зараз нас точно чують!": засновниця "Міста Добра" у щемливому дописі розповіла, як змінюється система захисту прав уразливих дітей

Марта Левченко, засновниця "Міста Добра" - найбільшого в Україні благодійного дитячого шелтера - заявила про неймовірні позитивні зміни, які відбуваються у сфері захисту прав дітей, які перебувають у складних життєвих обставина. За її словами, з грудня 2025 року вдалося врятувати сотні дітей, багато з яких раніше були просто "невидимими" для системи, пише УНН.

Наш телефон у Місто Добра - City of Goodness розривається від повідомлень про загрозу життю дітей, від прохань допомогти, врятувати, прийняти, евакуювати. І ми працюємо і рятуємо цілодобово. Зараз ми бачимо, як повне усвідомлення Службами у справах дітей та головами громад своєї відповідальності за життя дітей спричинило історичний прорив у сфері захисту дитинства - написала Марта Левченко.

За її словами, оновився склад Служби із прав дітей, і разом з моніторингом стану піклування про найвразливіші категорії дітей, які проводить прокуратура, це дало неймовірні результати.

Ми бачимо оновлення складу команд Служб — прийшли неймовірні люди з великим серцем, які дійсно переймаються долями дітей. Відповідальні моніторинги стану піклування про найуразливіших дітей, здійснені Генеральною прокуратурою від грудня місяця, змінили підходи в роботі тих, хто відповідає за життя дітей. За всі роки нашої місії ми бачимо такі зміни вперше. Кожне звернення — негайна реакція і результат. З грудня врятовано сотні дітей - розповіла засновниця «Міста Добра».

Вона нагадала, що зміни розпочалися після візиту Генерального прокурора Руслана Кравченка до заснованого нею шелтера, де знайшли свій прихисток діти, яких "підвела система", тобто ті, хто не отримував належного піклування, був невидимий для системи захисту, змушений був боротися за життя.

У відповідь він (Генеральний прокурор - ред.) розпочав кардинальні зміни у реагуванні на порушення прав дітей та вбивчу бездіяльність, яка часто приводила до трагедій та років страждань для найбільш вразливих дітей. Вдалося об’єднати потужних громадських діячів, лідерів думок і кращих професіоналів у сфері захисту дітей з усіх куточків України. І сьогодні ці результати не формальні — вони мають реальні імена та прізвища. Призначений у грудні перший заступник Генерального прокурора з питань захисту прав дітей, Віктор Логачов, перебуває на зв’язку цілодобово. Він став людиною, яка взяла на себе колосальну персональну відповідальність і особисто координує питання захисту дитинства по всій Україні - написала Левченко.

Засновниця "Міста Добра" розповіла деякі історії дітей, яких вдалося врятувати і які тепер перебувають в безпеці та отримують належне піклування.

Вона сонце з блакитними космічними очима, була підстрижена наголо. Дев’ять років жила в постійній загрозі життю. Дитина з ДЦП — без реабілітації, необхідних ліків, без надії на навчання у школі. Вона в принципі не знає, що таке "школа" — їй про вчительку і уроки розповідає тепер наша Сашка у Місті Добра. Але Вона добре знає назву іншої установи… Я кажу їй про піцу, а вона мені — "тільки не в інтернаті". — А ти була в інтернаті? — питаю я. — Ще ні, але мене відправлять скоро. Чи можна почути щось сумніше від дитини про її майбутнє, ніж це? Чи може бути щось обнадійливіше, ніж знати, що вона тепер має дім і він у Місті Добра? Неймовірно розумна і глибока дівчинка, яка виживала завдяки підтримці старших сестричок, у родині батьків із залежностями. Невидима для системи до грудня. (…) Сьогодні Ангелінка, з якою ви познайомились на початку моєї розповіді, розпочала підготовку до школи. З нею працюють кращі реабілітологи країни. Якби ви побачили її очі, її посмішку, як вона похапцем намагається швидше все з’їсти і з якою радістю хлюпається у своїй першій ванні з піною, — ви б відчули, наскільки безцінним є шанс на повноцінне життя для кожного дитячого світу - описала історію врятованої дівчинки засновниця «Міста Добра».

Він — маленький дослідник, який тонко реагує на все. Як же йому було, коли домом була лікарняна палата, у якій немає нянь, обіймів, щирої турботи, можливостей розвитку та дитинства? Невидимий для системи до середини грудня.

Вона побачила нас уперше, коли жила в старенькій халабудці без елементарних умов для життя. Якими були її дні там? Що мала пережити дитина, щоб у 3,5 роки не мати жодного зуба, бо усі згнили? Коли ми приїхали, щоб врятувати її, не було навіть одягу, аби винести дитину на вулицю до реанімобіля Міста Добра. Три роки страждань і втраченого часу для дитини з третьою групою інвалідності — без спеціального харчування та реабілітації. Невидима для системи до 15 січня.

⁣Вони — три маленькі принцеси. У три місяці кожна важить по три кілограми. Вони вже знають, як це — бути на краю життя і виживати. Тендітні, вимучені постійними госпіталізаціями, адже вдома — загрозливі умови для життя. Маму вже позбавляли батьківських прав на старшу сестричку. Вона не може самостійно піклуватися про трьох немовлят, і для цього, звичайно, є причини. Вони вижили — і це диво. Їм терміново шукали порятунок із середини грудня.

"Неможливо недооцінити важливість змін, які запроваджені Офісом Генерального прокурора. Тепер надзвичайно важливо закріпити й зберегти ці починання, щоб вони стали звичайною практикою для нашого суспільства. Починання, що рятують дитинство в Україні.

Дякую за ці зміни усім причетним. Добро перемагає.

А якщо ви знаєте де зараз страждають діти, будь ласка, не мовчіть. Зараз нас точно чують!" - завершила свій допис благодійниця.