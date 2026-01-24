"Если вы знаете, где сейчас страдают дети, не молчите. Сейчас нас точно слышат!": основательница "Города Добра" в трогательном посте рассказала, как меняется система защиты прав уязвимых детей

Марта Левченко, основательница "Міста Добра" (Города Добра) — крупнейшего в Украине благотворительного детского шелтера — заявила о невероятных позитивных изменениях, которые происходят в сфере защиты прав детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. По ее словам, с декабря 2025 года удалось спасти сотни детей, многие из которых ранее были просто "невидимыми" для системы, пишет УНН.

Наш телефон в "Місто Добра" - City of Goodness разрывается от сообщений об угрозе жизни детей, от просьб помочь, спасти, принять, эвакуировать. И мы работаем и спасаем круглосуточно. Сейчас мы видим, как полное осознание Службами по делам детей и главами громад своей ответственности за жизнь детей привело к историческому прорыву в сфере защиты детства - написала Марта Левченко.

По ее словам, обновился состав Службы по правам детей, и вместе с мониторингом состояния попечительства над наиболее уязвимыми категориями детей, который проводит прокуратура, это дало невероятные результаты.

Мы видим обновление состава команд Служб — пришли невероятные люди с большим сердцем, которые действительно переживают за судьбы детей. Ответственные мониторинги состояния попечительства над наиболее уязвимыми детьми, осуществленные Генеральной прокуратурой с декабря месяца, изменили подходы в работе тех, кто отвечает за жизнь детей. За все годы нашей миссии мы видим такие изменения впервые. Каждое обращение — немедленная реакция и результат. С декабря спасены сотни детей - рассказала основательница «Міста Добра».

Она напомнила, что изменения начались после визита Генерального прокурора Руслана Кравченко в основанный ею шелтер, где нашли свое убежище дети, которых "подвела система", то есть те, кто не получал должного попечительства, был невидим для системы защиты, вынужден был бороться за жизнь.

В ответ он (Генеральный прокурор - ред.) начал кардинальные изменения в реагировании на нарушения прав детей и убийственную бездеятельность, которая часто приводила к трагедиям и годам страданий для наиболее уязвимых детей. Удалось объединить мощных общественных деятелей, лидеров мнений и лучших профессионалов в сфере защиты детей со всех уголков Украины. И сегодня эти результаты не формальны — они имеют реальные имена и фамилии. Назначенный в декабре первый заместитель Генерального прокурора по вопросам защиты прав детей, Виктор Логачев, находится на связи круглосуточно. Он стал человеком, который взял на себя колоссальную персональную ответственность и лично координирует вопросы защиты детства по всей Украине - написала Левченко.

Основательница "Міста Добра" рассказала некоторые истории детей, которых удалось спасти и которые теперь находятся в безопасности и получают должное попечительство.

Она солнце с голубыми космическими глазами, была подстрижена наголо. Девять лет жила в постоянной угрозе жизни. Ребенок с ДЦП — без реабилитации, необходимых лекарств, без надежды на обучение в школе. Она в принципе не знает, что такое "школа" — ей про учительницу и уроки рассказывает теперь наша Сашка в "Місті Добра". Но Она хорошо знает название другого учреждения… Я говорю ей про пиццу, а она мне — "только не в интернате". — А ты была в интернате? — спрашиваю я. — Еще нет, но меня отправят скоро. Можно ли услышать что-то грустнее от ребенка о ее будущем, чем это? Может ли быть что-то обнадеживающее, чем знать, что она теперь имеет дом и он в "Місті Добра"? Невероятно умная и глубокая девочка, которая выживала благодаря поддержке старших сестричек, в семье родителей с зависимостями. Невидимая для системы до декабря. (…) Сегодня Ангелинка, с которой вы познакомились в начале моего рассказа, начала подготовку к школе. С ней работают лучшие реабилитологи страны. Если бы вы увидели ее глаза, ее улыбку, как она торопливо пытается быстрее все съесть и с какой радостью плещется в своей первой ванне с пеной, — вы бы почувствовали, насколько бесценен шанс на полноценную жизнь для каждого детского мира - описала историю спасенной девочки основательница «Міста Добра».

Он — маленький исследователь, который тонко реагирует на все. Как же ему было, когда домом была больничная палата, в которой нет нянь, объятий, искренней заботы, возможностей развития и детства? Невидим для системы до середины декабря.

Она увидела нас впервые, когда жила в старенькой халупе без элементарных условий для жизни. Какими были ее дни там? Что должна была пережить ребенок, чтобы в 3,5 года не иметь ни одного зуба, потому что все сгнили? Когда мы приехали, чтобы спасти ее, не было даже одежды, чтобы вынести ребенка на улицу к реанимобилю "Міста Добра". Три года страданий и потерянного времени для ребенка с третьей группой инвалидности — без специального питания и реабилитации. Невидима для системы до 15 января.

⁣Они — три маленькие принцессы. В три месяца каждая весит по три килограмма. Они уже знают, как это — быть на краю жизни и выживать. Хрупкие, измученные постоянными госпитализациями, ведь дома — угрожающие условия для жизни. Маму уже лишали родительских прав на старшую сестричку. Она не может самостоятельно заботиться о трех младенцах, и для этого, конечно, есть причины. Они выжили — и это чудо. Им срочно искали спасение с середины декабря.

"Невозможно недооценить важность изменений, которые введены Офисом Генерального прокурора. Теперь чрезвычайно важно закрепить и сохранить эти начинания, чтобы они стали обычной практикой для нашего общества. Начинания, спасающие детство в Украине.

Спасибо за эти изменения всем причастным. Добро побеждает.

А если вы знаете, где сейчас страдают дети, пожалуйста, не молчите. Сейчас нас точно слышат!" - завершила свое сообщение благотворительница.