Системное насилие и пытки: в Одесской области выявлены массовые нарушения прав детей в учреждениях опеки – ОГП

$43.140.03
50.650.13
ukenru
Эксклюзив
12:45 • 254 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 3394 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 10514 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 12099 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 26660 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 16391 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 29362 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 21528 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 27032 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 36725 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3м/с
96%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Угроза нового шатдауна: демократы в Сенате США угрожают заблокировать финансирование правительства26 января, 03:46 • 5014 просмотра
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы07:59 • 22698 просмотра
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами09:18 • 19290 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 17150 просмотра
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК10:52 • 13567 просмотра
публикации
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE11:38 • 10514 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
10:01 • 26660 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 17294 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
08:52 • 29362 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 108375 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Фридрих Мерц
Эд Милибэнд
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Китай
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов11:48 • 2472 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 29809 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 29411 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 45465 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 45316 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Financial Times

Системное насилие и пытки: в Одесской области выявлены массовые нарушения прав детей в учреждениях опеки – ОГП

Киев • УНН

 • 374 просмотра

Ювенальные прокуроры Одесской области выявили многочисленные нарушения прав детей в учреждениях опеки, что привело к открытию нескольких досудебных расследований. В частности, воспитательнице сообщено о подозрении в пытках 6-летнего мальчика.

Системное насилие и пытки: в Одесской области выявлены массовые нарушения прав детей в учреждениях опеки – ОГП

Ювенальные прокуроры Одесской области совместно с полицией выявили ряд тяжких нарушений в сфере защиты прав несовершеннолетних, что привело к открытию нескольких досудебных расследований. Масштабная проверка, проведенная с участием общественных активистов, подтвердила факты жестокого обращения с детьми и служебной халатности должностных лиц. Об этом сообщает Офис генпрокурора, пишет УНН.

Подробности

Одним из самых резонансных эпизодов стало расследование факта истязания 6-летнего мальчика в центре реабилитации детей. Белгород-Днестровская окружная прокуратура уже сообщила о подозрении 48-летней воспитательнице учреждения. Следствие установило, что во время конфликта женщина силой стянула ребенка с дивана, нанесла удар по голове и оказывала психологическое давление. В настоящее время подозреваемая отстранена от работы, а впоследствии она уволилась по собственному желанию.

"Если вы знаете, где сейчас страдают дети, не молчите. Сейчас нас точно слышат!": основательница "Города Добра" в трогательном посте рассказала, как меняется система защиты прав уязвимых детей24.01.26, 15:14 • 4238 просмотров

Кроме этого, правоохранители проверяют законность действий должностных лиц служб по делам детей Одесского, Южного и Беляевского городских советов. В рамках трех уголовных производств изучается состояние соблюдения прав шести малолетних воспитанников, которые находились под надзором этих органов.

Общегосударственный мониторинг и сотни уголовных производств

Разоблачение в Одесской области является частью масштабной кампании, инициированной Генеральным прокурором. С декабря 2025 года специальные межведомственные группы проверили условия проживания более 26 тысяч детей в 281 учреждении и сотнях семейных форм воспитания. Результаты проверок оказались катастрофическими: зафиксированы многочисленные случаи оставления детей без еды, нарушения санитарных норм и физическое насилие.

Всего по результатам мониторинга по всей стране зарегистрировано 214 уголовных производств. Из них 118 касаются злоупотреблений должностных лиц, а 96 возбуждены против родителей и опекунов. В настоящее время 44 лицам уже сообщено о подозрении, а десятки детей изъяты из опасной среды для оказания им надлежащей помощи и защиты. 

Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране08.12.25, 15:22 • 40549 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧП
Одесская область
Генеральный прокурор Украины
Белгород-Днестровский