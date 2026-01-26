Системное насилие и пытки: в Одесской области выявлены массовые нарушения прав детей в учреждениях опеки – ОГП

Ювенальные прокуроры Одесской области совместно с полицией выявили ряд тяжких нарушений в сфере защиты прав несовершеннолетних, что привело к открытию нескольких досудебных расследований. Масштабная проверка, проведенная с участием общественных активистов, подтвердила факты жестокого обращения с детьми и служебной халатности должностных лиц. Об этом сообщает Офис генпрокурора, пишет УНН.

Подробности

Одним из самых резонансных эпизодов стало расследование факта истязания 6-летнего мальчика в центре реабилитации детей. Белгород-Днестровская окружная прокуратура уже сообщила о подозрении 48-летней воспитательнице учреждения. Следствие установило, что во время конфликта женщина силой стянула ребенка с дивана, нанесла удар по голове и оказывала психологическое давление. В настоящее время подозреваемая отстранена от работы, а впоследствии она уволилась по собственному желанию.

Кроме этого, правоохранители проверяют законность действий должностных лиц служб по делам детей Одесского, Южного и Беляевского городских советов. В рамках трех уголовных производств изучается состояние соблюдения прав шести малолетних воспитанников, которые находились под надзором этих органов.

Общегосударственный мониторинг и сотни уголовных производств

Разоблачение в Одесской области является частью масштабной кампании, инициированной Генеральным прокурором. С декабря 2025 года специальные межведомственные группы проверили условия проживания более 26 тысяч детей в 281 учреждении и сотнях семейных форм воспитания. Результаты проверок оказались катастрофическими: зафиксированы многочисленные случаи оставления детей без еды, нарушения санитарных норм и физическое насилие.

Всего по результатам мониторинга по всей стране зарегистрировано 214 уголовных производств. Из них 118 касаются злоупотреблений должностных лиц, а 96 возбуждены против родителей и опекунов. В настоящее время 44 лицам уже сообщено о подозрении, а десятки детей изъяты из опасной среды для оказания им надлежащей помощи и защиты.

