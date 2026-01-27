Связывала, морила голодом, била ногами и резала: в Киеве женщина получила подозрение в истязании 9-летнего сына

В столице 36-летней женщине сообщили о подозрении в истязании и домашнем насилии в отношении ее малолетнего сына. Ребенка изъяли из опасной среды и передали под защиту государства. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Деснянской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 36-летней жительнице Киева, которая разоблачена в истязании и системном домашнем насилии в отношении ее 9-летнего сына - говорится в сообщении.

Детали

Правоохранители установили, что жительница столицы в 2024-2025 годах систематически совершала насилие в отношении своего 9-летнего сына. По данным следствия, женщина закрывала ребенка на ночь в туалете квартиры, иногда без одежды, а также систематически связывала мальчика зарядным шнуром от телефона, ограничивая его движения.

Используя страх ребенка и чувство голода, мать заставила мальчика съесть зачерствевший кусок хлеба, отведя ему на это одну минуту времени. Мальчик не успел съесть хлеб за это время, поэтому мать кухонным ножом сделала порезы на голове ребенка. Ребенка все время били руками, ногами и всем, что было под рукой у матери. Женщина оскорбляла мальчика и словами, желая его смерти. Истязание ребенка продолжалось, пока мать, с целью наказания ребенка, не вставила его руку в дверь, после чего закрыла их. Травмированную руку увидели в школе - добавили в Офисе Генпрокурора.

Сейчас мальчик находится в безопасности в детском доме семейного типа.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 1 ст. 127 УК Украины - совершение умышленных действий, направленных на причинение морального страдания и сильной физической боли своему малолетнему сыну, и по ст. 126-1 УК Украины - умышленное систематическое совершение психологического насилия в отношении своего малолетнего сына, что приводит к психологическим страданиям и ухудшению качества жизни потерпевшего лица - отмечается в сообщении.

Женщине избрана мера пресечения. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

