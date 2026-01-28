Пытаясь "успокоить", избили и бросили без присмотра двухмесячную дочь: на Полтавщине родителям сообщили о подозрении

В Полтавской области сообщено о подозрении родителям, которые избили и оставили без присмотра двухмесячную дочь. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, ребенку причинили телесные повреждения средней тяжести, передает УНН.

Мужчину и женщину (из города Горишние Плавни Полтавской области - ред.) подозревают в причинении умышленных телесных повреждений средней тяжести малолетнему ребенку и оставлении его в опасности (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 135 УК Украины) - говорится в сообщении.

По данным следствия, в апреле 2025 года в полицию обратилась соседка, которая сообщила, что супруги вернулись в квартиру без своей двухмесячной дочери. Правоохранители обнаружили младенца в запертом дачном доме с телесными повреждениями.

Следствием установлено, что родители, пытаясь "успокоить" ребенка, применяли к нему физическое насилие и оставили без присмотра примерно на полтора часа.

Согласно выводам судебно-медицинских экспертиз, ребенку причинены телесные повреждения средней тяжести. Сейчас девочка находится с бабушкой в безопасных условиях.

Досудебное расследование продолжается.

Добавим

В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что этот случай не является единичным. Только в течение последнего месяца в разных регионах Украины задокументированы многочисленные факты грубых нарушений прав несовершеннолетних - от оставления детей без еды и надлежащего ухода до системного насилия, истязаний и смертельных случаев.

Защита прав и безопасности детей является безусловным приоритетом государства. Любые проявления жестокого обращения с несовершеннолетними, безразличия или служебной бездеятельности в отношении них получают принципиальную и неотвратимую правовую оценку. По результатам проведенных проверок зарегистрировано 214 уголовных производств, из которых 96 - в отношении родителей и опекунов. 44 лицам сообщено о подозрении, составлено 50 административных протоколов, инициированы дисциплинарные производства. Выявлены случаи, когда бездействие привело к трагедиям. 94 ребенка немедленно изъяты из опасных условий проживания - говорится в сообщении.

Мероприятия проводятся во исполнение поручения Генерального прокурора.

Ранее в рамках этой же общегосударственной работы прокуратура уже информировала о выявленных тяжких нарушениях прав детей в городе Киеве и Одесской области.