Генпрокурор Кравченко: 214 уголовных производств открыто после проверок интернатов и детских домов, спасено 94 ребенка

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В Украине открыто 214 уголовных производств по результатам проверок интернатов, домов ребенка и семейных форм воспитания, охвативших более 26 тысяч детей. Спасено 94 ребенка, проверки продолжаются.

Генпрокурор Кравченко: 214 уголовных производств открыто после проверок интернатов и детских домов, спасено 94 ребенка

С начала проверок интернатов, домов ребенка, реабилитационных центров и семейных форм воспитания, охвативших более 26 тысяч детей, уже открыто 214 уголовных производств, спасено 94 ребенка, и проверки продолжаются, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, пишет УНН.

Подробности

"Там, где рядом с ребенком смерть, кто-то не выполнил свой долг. В начале декабря, после поездки в шелтер "Город добра", я сказал прямо: никаких отписок и формальных комиссий больше не будет. Государство либо защищает детей, либо не имеет права называться ответственным", - написал Кравченко в соцсетях.

Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов10.12.25, 10:28 • 19403 просмотра

По словам Генпрокурора, было создано 45 межведомственных групп, привлекли полицию, соответствующие службы, представителей общественного сектора. "И уже с 12 декабря проверили интернаты, дома ребенка, реабилитационные центры и семейные формы воспитания. За месяц охватили более 26 тысяч детей", - указал Кравченко.

"Но за этими цифрами - жизнь. И, к сожалению, смерть. Самое страшное, что эти смерти детей не были мгновенными. Они длились во времени", - отметил Генпрокурор.

И каждую из них, подчеркнул Кравченко, можно было остановить.

"Только представьте.

Двухлетний мальчик умер, потому что рядом с ним алкоголь был нормой, а защиты не было. Об опасности знали, но вмешались только после смерти ребенка. Его брата мы спасли, сейчас он в безопасности.

Четырехлетний ребенок день за днем жил в страхе. Крики, побои, боль. Он ждал, что кто-то взрослый остановит это. Никто не пришел вовремя. Но взрослые его убили.

Пятеро детей годами жили в унижении: без еды, без воды, без права говорить. Даже в туалет нельзя было без разрешения. Приемные родители им говорили, что они никому не нужны. И это тоже долго оставалось "незамеченным". Сейчас дети имеют новый дом.

Одиннадцатилетний мальчик с инвалидностью молча страдал. Он не мог попросить о помощи. Но те, кто должен был видеть и действовать, не сделали этого. Ребенок умер, потому что ему не оказали медицинскую помощь", - рассказал Генпрокурор.

"Дети погибали не внезапно. Они погибали от страха, одиночества, полной беззащитности. И от равнодушия и жестокости взрослых", - подчеркнул Кравченко.

По результатам проверок уже открыто 214 уголовных производств. 118 - в отношении должностных лиц, которые имели полномочия и не имели воли. 96 - в отношении родителей и опекунов

- сообщил Генпрокурор.

"Мы спасли 94 ребенка. Они живы. Они в безопасности", - отметил Кравченко.

Но, отметил Генпрокурор, "это не вернет тех, кого можно было спасти раньше".

Ответственность понесут не только обидчики. Понесут и те, кто знал, видел, имел возможность, но не выполнил своих обязанностей. Проверки продолжаются. Работаем дальше

- подчеркнул Кравченко.

Напомним

В начале декабря Генеральный прокурор Руслан Кравченко после визита в крупнейший в Украине благотворительный детский шелтер "Город добра" и ряда шокирующих историй маленьких украинцев анонсировал кадровые решения, а также полную проверку всех детских домов по стране. Кравченко также подчеркнул - в Украине с сегодняшнего дня действует принцип нулевой толерантности к насилию и халатности в отношении детей.

Реальный шаг к спасению: Генпрокурор Кравченко получил "золотой кирпичик" от основательницы "Города Добра" за введение института прокурора по защите прав ребенка29.12.25, 12:23 • 2994 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
