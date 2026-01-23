$43.170.01
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Генпрокурор Кравченко: 214 кримінальних проваджень відкрито після перевірок інтернатів та дитячих будинків, врятовано 94 дитини

Київ • УНН

 • 60 перегляди

В Україні відкрито 214 кримінальних проваджень за результатами перевірок інтернатів, будинків дитини та сімейних форм виховання, що охопили понад 26 тисяч дітей. Врятовано 94 дитини, перевірки тривають.

Генпрокурор Кравченко: 214 кримінальних проваджень відкрито після перевірок інтернатів та дитячих будинків, врятовано 94 дитини

З початку перевірок інтернатів, будинків дитини, реабілітаційних центрів та сімейних форм виховання, що охопили понад 26 тисяч дітей, уже відкрили 214 кримінальних проваджень, врятовано 94 дитини, і перевірки тривають, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, пише УНН.

Деталі

"Там, де поруч із дитиною смерть, хтось не виконав свій обов’язок. На початку грудня, після поїздки до шелтера "Місто добра", я сказав прямо: жодних відписок і формальних комісій більше не буде. Держава або захищає дітей, або не має права називатися відповідальною", - написав Кравченко у соцмережах.

Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків10.12.25, 10:28 • 19403 перегляди

Зі слів Генпрокурора, було створено 45 міжвідомчих груп, залучили поліцію, відповідні служби, представників громадського сектору. "І вже з 12 грудня перевірили інтернати, будинки дитини, реабілітаційні центри та сімейні форми виховання. За місяць охопили понад 26 тисяч дітей", - вказав Кравченко.

"Але за цими цифрами - життя. І, на жаль, смерть. Найстрашніше , що ці смерті дітей не були миттєвими. Вони тривали у часі", - зазначив Генпрокурор.

І кожну з них, наголосив Кравченко, можна було зупинити.

"Тільки уявіть.

Дворічний хлопчик помер, бо поруч із ним алкоголь був нормою, а захисту не було. Про небезпеку знали, але втрутилися лише після смерті дитини. Його брата ми врятували, зараз він у безпеці.

Чотирирічна дитина день за днем жила у страху. Крики, побої, біль. Вона чекала, що хтось дорослий зупинить це. Ніхто не прийшов вчасно. Але дорослі її вбили.

П’ятеро дітей роками жили в приниженні: без їжі, без води, без права говорити. Навіть до туалету не можна було без дозволу. Прийомні батьки їм казали, що вони нікому не потрібні. І це теж довго залишалося "непоміченим". Зараз діти мають новий дім.

Одинадцятирічний хлопчик з інвалідністю мовчки страждав. Він не міг попросити про допомогу. Але ті, хто мав бачити і діяти, не зробили цього. Дитина померла, бо їй не надали медичну допомогу", - розповів Генпрокурор.

"Діти гинули не раптово. Вони гинули від страху, самотності, повної беззахисності. І від байдужості та жорстокості дорослих", - наголосив Кравченко.

За результатами перевірок уже відкрито 214 кримінальних проваджень. 118 - щодо посадовців, які мали повноваження і не мали волі. 96 - щодо батьків та опікунів

- повідомив Генпрокурор.

"Ми врятували 94 дитини. Вони живі. Вони в безпеці", - зазначив Кравченко.

Але, зазначив Генпрокурор, "це не поверне тих, кого можна було врятувати раніше".

Відповідальність понесуть не лише кривдники. Понесуть і ті, хто знав, бачив, мав можливість, але не виконав своїх обов’язків. Перевірки тривають. Працюємо далі

- наголосив Кравченко.

Нагадаємо

На початку грудня Генеральний прокурор Руслан Кравченко після візиту до найбільшого в Україні благодійного дитячого шелтера "Місто добра" та низки шокуючих історій маленьких українців анонсував кадрові рішення, а також повну перевірка всіх дитячих будинків по країні. Кравченко також наголосив - в Україні відсьогодні діє принцип нульової толерантності до насильства й недбалості щодо дітей.

Реальний крок до порятунку: Генпрокурор Кравченко отримав "золоту цеглинку" від засновниці "Міста Добра" за запровадження інститут прокурора із захисту прав дитини29.12.25, 12:23 • 2994 перегляди

Юлія Шрамко

