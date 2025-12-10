Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків

Шокуючі випадки порушення прав дітей у державних закладах, на які вказали волонтери центру допомоги дітям "Місто добра", стали підставою для рішення Генерального прокурора Руслана Кравченка провести повну перевірку всіх дитячих будинків України. Як зазначила в ексклюзивному коментарі УНН адвокат, яка захищає права дітей-сиріт, Інна Мірошніченко, десятки дітей роками живуть із неправдивими діагнозами, без лікування та забезпечення елементарних умов, тому оголошена Генпрокурором "нульова толерантність" може стати початком змін системи.

Контекст

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко після візиту до найбільшого в Україні благодійного дитячого шелтера "Місто добра" та низки шокуючих історій маленьких українців, які він там почув, анонсував кадрові рішення, а також повну перевірку всіх дитячих будинків по країні. Зокрема, він закликав міністрів охорони здоров’я та соціальної політики, соціальні служби, керівників дитячих закладів, голів ОДА та РДА провести незалежну перевірку діагнозів усіх дітей, перевірити умови, медичні висновки, догляд за дітьми і у разі виявлення порушень та бездіяльності, органи прокуратури будуть діяти швидко і жорстко. Кравченко також наголосив - в Україні відсьогодні діє принцип нульової толерантності до насильства й недбалості щодо дітей.

Деталі

"Я дуже щаслива, що він з'їздив в "Місто добра", побачив це на власні очі. І це те, про що ми кричимо вже давно. Той випадок, який був описаний в пості (Руслана Кравченка – ред.), наприклад, про дитину на Миколаївщині, прив'язану - це наш моніторинг був, коли ми встановлювали, що ця дитина прив'язана. Потім ми пів року, без жартів, пів року ми боролися за те, щоб цю дитину перевели в "Місто добра"", - розповіла Мірошниченко.

За її словами, тоді моніторинг виявив, що дитина сиділа прив'язана до стільчика, маючи протипоказання до сидіння, постійно відчуваючи сильний біль. Однак через те, що дитина не говорить, вона не могла про це сказати.

"І в таких умовах вона там знаходилася, без жодної реабілітації і лікування. Ми пів року боролися з Миколаївською областю, щоб дитину перевели в "Місто добра". І абсолютно безкоштовно, за благодійні кошти, надавали їй весь спектр послуг", - зазначила Інна Мірошниченко.

Вона додала, що відвідує цю дитину і зазначила значні зміни. "Це просто небо і земля. Яка вона була нещасна в Миколаївському дитячому будинку. Яка це щаслива, у неї збережений інтелект, просто не говорить, багато різних порушень і уражень. І там видно, що вона залюблена, їй зробили операцію, вона вже може сидіти. Це те, чого держава не робила 9 років цій дитині. Це просто жах", - розповіла Інна Мірошниченко.

Правозахисниця наголосила, що необхідність перевірки усіх закладів, де перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, давно назріла. За її словами, анкети дітей у цих закладах не відповідають реальним медичним даним. "Є діти, яким приписані ряд діагнозів, просто аби вони були в системі, їх ніхто не усиновлював, щоб вони годували цю систему. Є діти навпаки, які недодіагностовані, ніхто не вивчає ніякі проблеми їхнього здоров'я, немає ніякого індивідуального підходу. Ні про які алергії, непереносимості глютену, лактози взагалі в закладах не йдеться. У тебе на сніданок булка, якщо з маслом, то тобі пощастило. Просто булка. І нікому не важливо, що у тебе целіакія, і ти не можеш це засвоювати, бо там немає такого - аналіз такий не роблять", - розповіла Інна Мірошниченко.

Вона зазначила, що до одного з моніторингів були долучені представники Міністерства охорони здоров'я для того, щоб вони побачили дітей і побачили їхні медичні картки і зрозуміли, що вони не відповідають дійсності.

"Тому те, що зараз вийшло, чесно, ми готові святкувати. Це те, про що ми два роки говоримо, що в цьому є гостра потреба. І нам дуже радісно, що все ж таки це дійшло до потрібного рівня. І якщо воно там не зіллється десь по дорозі, я думаю, що нарешті це просуне реформи і покаже, що діти – це не заручники системи. Вони не мають там страждати просто, щоб хтось на цьому заробляв", - наголосила правозахисниця.