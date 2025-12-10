$42.180.11
49.090.07
ukenru
Ексклюзив
08:28 • 1468 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 15769 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 31789 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 32753 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 26600 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 53965 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 38860 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 27159 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 31393 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 43575 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.1м/с
91%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Три камені спотикання": WSJ дізналося, про що не змогли домовитися Україна та США під час "мирних переговорів"9 грудня, 23:00 • 14536 перегляди
Три покоління родини евакуйовано із Запорізької прифронтової зониVideo9 грудня, 23:32 • 12328 перегляди
У Луганську річку перетворили на токсичний колектор - ЦНС10 грудня, 02:10 • 6350 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 13455 перегляди
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP07:35 • 8040 перегляди
Публікації
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 13461 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 53966 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 42248 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 43577 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 62449 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Барак Обама
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo07:53 • 2086 перегляди
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25 • 14470 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 32226 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 32552 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 68870 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
The Washington Post
Financial Times

Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків

Київ • УНН

 • 1468 перегляди

Генпрокурор Руслан Кравченко ініціював масштабну перевірку всіх дитячих будинків після викриття шокуючих порушень прав дітей, і цю ініціативу підтримала правозахисниця Інна Мірошніченко. Вона наголошує, що роками дітей утримують із фіктивними діагнозами та без належного догляду, тому принцип «нульової толерантності» може стати переломним моментом для системи.

Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків

Шокуючі випадки порушення прав дітей у державних закладах, на які вказали волонтери центру допомоги дітям "Місто добра", стали підставою для рішення Генерального прокурора Руслана Кравченка провести повну перевірку всіх дитячих будинків України. Як зазначила в ексклюзивному коментарі УНН адвокат, яка захищає права дітей-сиріт, Інна Мірошніченко, десятки дітей роками живуть із неправдивими діагнозами, без лікування та забезпечення елементарних умов, тому оголошена Генпрокурором "нульова толерантність" може стати початком змін системи.

Контекст

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко після візиту до найбільшого в Україні благодійного дитячого шелтера "Місто добра" та низки шокуючих історій маленьких українців, які він там почув, анонсував кадрові рішення, а також повну перевірку всіх дитячих будинків по країні. Зокрема, він закликав міністрів охорони здоров’я та соціальної політики, соціальні служби, керівників дитячих закладів, голів ОДА та РДА провести незалежну перевірку діагнозів усіх дітей, перевірити умови, медичні висновки, догляд за дітьми і у разі виявлення порушень та бездіяльності, органи прокуратури будуть діяти швидко і жорстко. Кравченко також наголосив - в Україні відсьогодні діє принцип нульової толерантності до насильства й недбалості щодо дітей.

Деталі

"Я дуже щаслива, що він з'їздив в "Місто добра", побачив це на власні очі. І це те, про що ми кричимо вже давно. Той випадок, який був описаний в пості (Руслана Кравченка – ред.), наприклад, про дитину на Миколаївщині, прив'язану - це наш моніторинг був, коли ми встановлювали, що ця дитина прив'язана. Потім ми пів року, без жартів, пів року ми боролися за те, щоб цю дитину перевели в "Місто добра"", - розповіла Мірошниченко.

За її словами, тоді моніторинг виявив, що дитина сиділа прив'язана до стільчика, маючи протипоказання до сидіння, постійно відчуваючи сильний біль. Однак через те, що дитина не говорить, вона не могла про це сказати. 

"І в таких умовах вона там знаходилася, без жодної реабілітації і лікування. Ми пів року боролися з Миколаївською областю, щоб дитину перевели в "Місто добра". І абсолютно безкоштовно, за благодійні кошти, надавали їй весь спектр послуг", - зазначила Інна Мірошниченко.

Вона додала, що відвідує цю дитину і зазначила значні зміни. "Це просто небо і земля. Яка вона була нещасна в Миколаївському дитячому будинку. Яка це щаслива, у неї збережений інтелект, просто не говорить, багато різних порушень і уражень. І там видно, що вона залюблена, їй зробили операцію, вона вже може сидіти. Це те, чого держава не робила 9 років цій дитині. Це просто жах", - розповіла Інна Мірошниченко.

Правозахисниця наголосила, що необхідність перевірки усіх закладів, де перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, давно назріла. За її словами, анкети дітей у цих закладах не відповідають реальним медичним даним. "Є діти, яким приписані ряд діагнозів, просто аби вони були в системі, їх ніхто не усиновлював, щоб вони годували цю систему. Є діти навпаки, які недодіагностовані, ніхто не вивчає ніякі проблеми їхнього здоров'я, немає ніякого індивідуального підходу. Ні про які алергії, непереносимості глютену, лактози взагалі в закладах не йдеться. У тебе на сніданок булка, якщо з маслом, то тобі пощастило. Просто булка. І нікому не важливо, що у тебе целіакія, і ти не можеш це засвоювати, бо там немає такого - аналіз такий не роблять", - розповіла Інна Мірошниченко.

Вона зазначила, що до одного з моніторингів були долучені представники Міністерства охорони здоров'я для того, щоб вони побачили дітей і побачили їхні медичні картки і зрозуміли, що вони не відповідають дійсності.

"Тому те, що зараз вийшло, чесно, ми готові святкувати. Це те, про що ми два роки говоримо, що в цьому є гостра потреба. І нам дуже радісно, що все ж таки це дійшло до потрібного рівня. І якщо воно там не зіллється десь по дорозі, я думаю, що нарешті це просуне реформи і покаже, що діти – це не заручники системи. Вони не мають там страждати просто, щоб хтось на цьому заробляв", - наголосила правозахисниця.

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітика
Міністерство охорони здоров'я України
Руслан Кравченко
благодійність
Україна