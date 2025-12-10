$42.180.11
49.090.07
ukenru
Эксклюзив
08:28 • 464 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 14522 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 30778 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 31767 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 25837 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 52685 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 38504 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 27067 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 31319 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 61557 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.1м/с
92%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Три камня преткновения": WSJ узнала, о чем не смогли договориться Украина и США во время "мирных переговоров"9 декабря, 23:00 • 13632 просмотра
Три поколения семьи эвакуированы из Запорожской прифронтовой зоныVideo9 декабря, 23:32 • 11342 просмотра
В Луганске реку превратили в токсичный коллектор - ЦНС10 декабря, 02:10 • 4442 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире05:30 • 11612 просмотра
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP07:35 • 6018 просмотра
публикации
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире05:30 • 11841 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 52665 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 41318 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 61548 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 20207 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Барак Обама
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Венгрия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo07:53 • 1112 просмотра
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам9 декабря, 16:25 • 14042 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 31807 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 32189 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 68526 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The Washington Post
Financial Times
Дипломатка

Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов

Киев • УНН

 • 470 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко инициировал масштабную проверку всех детских домов после разоблачения шокирующих нарушений прав детей, и эту инициативу поддержала правозащитница Инна Мирошниченко. Она отмечает, что годами детей содержат с фиктивными диагнозами и без надлежащего ухода, поэтому принцип «нулевой толерантности» может стать переломным моментом для системы.

Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов

Шокирующие случаи нарушения прав детей в государственных учреждениях, на которые указали волонтеры центра помощи детям "Город добра", стали основанием для решения Генерального прокурора Руслана Кравченко провести полную проверку всех детских домов Украины. Как отметила в эксклюзивном комментарии УНН защищающая права детей-сирот адвокат Инна Мирошниченко, десятки детей годами живут с ложными диагнозами, без лечения и обеспечения элементарных условий, поэтому объявленная Генпрокурором "нулевая толерантность" может стать началом изменений системы.

Контекст

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко после визита в крупнейший в Украине благотворительный детский шелтер "Город добра" и ряда шокирующих историй маленьких украинцев, которые он там услышал, анонсировал кадровые решения, а также полную проверку всех детских домов по стране. В частности, он призвал министров здравоохранения и социальной политики, социальные службы, руководителей детских учреждений, глав ОГА и РГА провести независимую проверку диагнозов всех детей, проверить условия, медицинские заключения, уход за детьми и в случае выявления нарушений и бездействия, органы прокуратуры будут действовать быстро и жестко. Кравченко также подчеркнул - в Украине с сегодняшнего дня действует принцип нулевой толерантности к насилию и халатности в отношении детей.

Детали

"Я очень счастлива, что он съездил в "Город добра", увидел это своими глазами. И это то, о чем мы кричим уже давно. Тот случай, который был описан в посте (Руслана Кравченко – ред.), например, о ребенке на Николаевщине, привязанном - это наш мониторинг был, когда мы устанавливали, что этот ребенок привязан. Потом мы полгода, без шуток, полгода мы боролись за то, чтобы этого ребенка перевели в "Город добра"", - рассказала Мирошниченко.

По ее словам, тогда мониторинг выявил, что ребенок сидел привязанный к стульчику, имея противопоказания к сидению, постоянно испытывая сильную боль. Однако из-за того, что ребенок не говорит, он не мог об этом сказать.

"И в таких условиях он там находился, без всякой реабилитации и лечения. Мы полгода боролись с Николаевской областью, чтобы ребенка перевели в "Город добра". И абсолютно бесплатно, за благотворительные средства, предоставляли ему весь спектр услуг", - отметила Инна Мирошниченко.

Она добавила, что навещает этого ребенка и отметила значительные изменения. "Это просто небо и земля. Какая она была несчастная в Николаевском детском доме. Какая это счастливая, у нее сохранен интеллект, просто не говорит, много разных нарушений и поражений. И там видно, что она залюблена, ей сделали операцию, она уже может сидеть. Это то, чего государство не делало 9 лет этому ребенку. Это просто ужас", - рассказала Инна Мирошниченко.

Правозащитница подчеркнула, что необходимость проверки всех учреждений, где находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, давно назрела. По ее словам, анкеты детей в этих учреждениях не соответствуют реальным медицинским данным. "Есть дети, которым приписан ряд диагнозов, просто чтобы они были в системе, их никто не усыновлял, чтобы они кормили эту систему. Есть дети наоборот, которые недодиагностированы, никто не изучает никакие проблемы их здоровья, нет никакого индивидуального подхода. Ни о каких аллергиях, непереносимости глютена, лактозы вообще в учреждениях речь не идет. У тебя на завтрак булка, если с маслом, то тебе повезло. Просто булка. И никому не важно, что у тебя целиакия, и ты не можешь это усваивать, потому что там нет такого - анализ такой не делают", - рассказала Инна Мирошниченко.

Она отметила, что к одному из мониторингов были привлечены представители Министерства здравоохранения для того, чтобы они увидели детей и увидели их медицинские карты и поняли, что они не соответствуют действительности.

"Поэтому то, что сейчас вышло, честно, мы готовы праздновать. Это то, о чем мы два года говорим, что в этом есть острая потребность. И нам очень радостно, что все же это дошло до нужного уровня. И если оно там не сольется где-то по дороге, я думаю, что наконец-то это продвинет реформы и покажет, что дети – это не заложники системы. Они не должны там страдать просто, чтобы кто-то на этом зарабатывал", - подчеркнула правозащитница.

Лилия Подоляк

ОбществоПолитика
Министерство здравоохранения Украины
Руслан Кравченко
благотворительность
Украина