Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов

Шокирующие случаи нарушения прав детей в государственных учреждениях, на которые указали волонтеры центра помощи детям "Город добра", стали основанием для решения Генерального прокурора Руслана Кравченко провести полную проверку всех детских домов Украины. Как отметила в эксклюзивном комментарии УНН защищающая права детей-сирот адвокат Инна Мирошниченко, десятки детей годами живут с ложными диагнозами, без лечения и обеспечения элементарных условий, поэтому объявленная Генпрокурором "нулевая толерантность" может стать началом изменений системы.

Контекст

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко после визита в крупнейший в Украине благотворительный детский шелтер "Город добра" и ряда шокирующих историй маленьких украинцев, которые он там услышал, анонсировал кадровые решения, а также полную проверку всех детских домов по стране. В частности, он призвал министров здравоохранения и социальной политики, социальные службы, руководителей детских учреждений, глав ОГА и РГА провести независимую проверку диагнозов всех детей, проверить условия, медицинские заключения, уход за детьми и в случае выявления нарушений и бездействия, органы прокуратуры будут действовать быстро и жестко. Кравченко также подчеркнул - в Украине с сегодняшнего дня действует принцип нулевой толерантности к насилию и халатности в отношении детей.

Детали

"Я очень счастлива, что он съездил в "Город добра", увидел это своими глазами. И это то, о чем мы кричим уже давно. Тот случай, который был описан в посте (Руслана Кравченко – ред.), например, о ребенке на Николаевщине, привязанном - это наш мониторинг был, когда мы устанавливали, что этот ребенок привязан. Потом мы полгода, без шуток, полгода мы боролись за то, чтобы этого ребенка перевели в "Город добра"", - рассказала Мирошниченко.

По ее словам, тогда мониторинг выявил, что ребенок сидел привязанный к стульчику, имея противопоказания к сидению, постоянно испытывая сильную боль. Однако из-за того, что ребенок не говорит, он не мог об этом сказать.

"И в таких условиях он там находился, без всякой реабилитации и лечения. Мы полгода боролись с Николаевской областью, чтобы ребенка перевели в "Город добра". И абсолютно бесплатно, за благотворительные средства, предоставляли ему весь спектр услуг", - отметила Инна Мирошниченко.

Она добавила, что навещает этого ребенка и отметила значительные изменения. "Это просто небо и земля. Какая она была несчастная в Николаевском детском доме. Какая это счастливая, у нее сохранен интеллект, просто не говорит, много разных нарушений и поражений. И там видно, что она залюблена, ей сделали операцию, она уже может сидеть. Это то, чего государство не делало 9 лет этому ребенку. Это просто ужас", - рассказала Инна Мирошниченко.

Правозащитница подчеркнула, что необходимость проверки всех учреждений, где находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, давно назрела. По ее словам, анкеты детей в этих учреждениях не соответствуют реальным медицинским данным. "Есть дети, которым приписан ряд диагнозов, просто чтобы они были в системе, их никто не усыновлял, чтобы они кормили эту систему. Есть дети наоборот, которые недодиагностированы, никто не изучает никакие проблемы их здоровья, нет никакого индивидуального подхода. Ни о каких аллергиях, непереносимости глютена, лактозы вообще в учреждениях речь не идет. У тебя на завтрак булка, если с маслом, то тебе повезло. Просто булка. И никому не важно, что у тебя целиакия, и ты не можешь это усваивать, потому что там нет такого - анализ такой не делают", - рассказала Инна Мирошниченко.

Она отметила, что к одному из мониторингов были привлечены представители Министерства здравоохранения для того, чтобы они увидели детей и увидели их медицинские карты и поняли, что они не соответствуют действительности.

"Поэтому то, что сейчас вышло, честно, мы готовы праздновать. Это то, о чем мы два года говорим, что в этом есть острая потребность. И нам очень радостно, что все же это дошло до нужного уровня. И если оно там не сольется где-то по дороге, я думаю, что наконец-то это продвинет реформы и покажет, что дети – это не заложники системы. Они не должны там страдать просто, чтобы кто-то на этом зарабатывал", - подчеркнула правозащитница.