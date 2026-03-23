Наркодилеры, разоблаченные во время масштабной спецоперации "Реквием", предстанут перед судом

В суд направлен обвинительный акт в отношении участников сети, организовавшей производство и сбыт психотропных веществ в разных регионах Украины, что было разоблачено в рамках спецоперации "Реквием". Об этом сообщил Офис Генерального прокурора в понедельник, передает УНН.

Детали

По данным следствия, двое жителей Черкасской области в возрасте 31 и 32 года наладили незаконный оборот психотропов - от закупки прекурсоров до изготовления и реализации вещества alpha-PVP.

"Один из них заказывал прекурсоры и химические реактивы через интернет, используя криптовалюту для маскировки финансовых операций. Другой организовывал работу нарколабораторий, изготавливал психотропы, транспортировал и реализовывал их, в том числе в особо крупных объемах. Готовую продукцию распространяли по стране оптовыми партиями через логистические компании и путем так называемых "закладок"", – говорится в сообщении.

Деятельность группы разоблачена и прекращена во время всеукраинской спецоперации "Реквием" в мае прошлого года. Во время обысков изъято более 10 тысяч литров прекурсоров и химических веществ. По оценкам следствия, этого объема хватило бы для изготовления более 8 миллионов доз психотропов.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

