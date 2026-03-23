Наркодилеры, разоблаченные во время масштабной спецоперации "Реквием", предстанут перед судом

$43.820.1450.680.17
ukenru
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери РФ за четыре дня превысили 6000 оккупантов
Льготы многодетным семьям в 2026 году – что предусмотрено законом и как их оформить
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха ФиларетаPhoto
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.6м/с
38%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В рф сообщили о дроновой атаке на порт Приморск - что известно23 марта, 06:49 • 15008 просмотра
Посланник Трампа раскрыл детали переговоров с Украиной во Флориде23 марта, 07:19 • 43148 просмотра
Двойной взрыв произошел в Буче, ранены двое правоохранителей23 марта, 07:36 • 66372 просмотра
Доходы и репутация клиники Odrex просели, имидж пытаются восстановить PR на враче с уголовным деломPhoto11:05 • 18749 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое времяPhoto11:17 • 13007 просмотра
публикации
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое времяPhoto11:17 • 13596 просмотра
Доходы и репутация клиники Odrex просели, имидж пытаются восстановить PR на враче с уголовным деломPhoto11:05 • 19340 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
Льготы многодетным семьям в 2026 году – что предусмотрено законом и как их оформить09:16 • 48394 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Александр Сырский
Скотт Бессент
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесса
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 57042 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 58440 просмотра
Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенкаVideo20 марта, 17:17 • 56574 просмотра
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto20 марта, 15:18 • 57344 просмотра
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители20 марта, 14:28 • 54140 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Ракетный комплекс "Тор
Ка-50

Наркодилеры, разоблаченные во время масштабной спецоперации "Реквием", предстанут перед судом

Киев • УНН

 • 1572 просмотра

Двое жителей Черкасской области организовали сеть сбыта alpha-PVP через логистические компании. В ходе спецоперации изъято 10 тысяч литров прекурсоров.

В суд направлен обвинительный акт в отношении участников сети, организовавшей производство и сбыт психотропных веществ в разных регионах Украины, что было разоблачено в рамках спецоперации "Реквием". Об этом сообщил Офис Генерального прокурора в понедельник, передает УНН.

Детали

По данным следствия, двое жителей Черкасской области в возрасте 31 и 32 года наладили незаконный оборот психотропов - от закупки прекурсоров до изготовления и реализации вещества alpha-PVP.

"Один из них заказывал прекурсоры и химические реактивы через интернет, используя криптовалюту для маскировки финансовых операций. Другой организовывал работу нарколабораторий, изготавливал психотропы, транспортировал и реализовывал их, в том числе в особо крупных объемах. Готовую продукцию распространяли по стране оптовыми партиями через логистические компании и путем так называемых "закладок"", – говорится в сообщении.

Деятельность группы разоблачена и прекращена во время всеукраинской спецоперации "Реквием" в мае прошлого года. Во время обысков изъято более 10 тысяч литров прекурсоров и химических веществ. По оценкам следствия, этого объема хватило бы для изготовления более 8 миллионов доз психотропов.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

На Закарпатье разоблачена преступная группа, которая организовала поставки и сбыт кокаина по всей Украине, маскируя его под стиральный порошок. Изъято около 6 кг кокаина, стоимость которого на черном рынке достигает сотен миллионов долларов.

Алла Киосак

Криминал и ЧП
Недвижимость
Обыск
Пожизненное лишение свободы
Черкасская область
Генеральный прокурор Украины
Закарпатская область
Украина