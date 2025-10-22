$41.740.01
Защита Андрея Белоуса в суде заявила, что потерпевшие девочки не учли, что учатся актерскому мастерству - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Во время суда над Андреем Белоусом защита заявила, что потерпевшие девочки не учли обучение актерскому мастерству. Судья выразил сожаление из-за отсутствия журналистов на заседании.

Защита Андрея Белоуса в суде заявила, что потерпевшие девочки не учли, что учатся актерскому мастерству - Офис Генпрокурора

Во время суда над бывшим художественным руководителем Киевского академического "Молодого театра" и преподавателем КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андреем Билоусом, которого подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток, председательствующий судья выразил сожаление, что на заседании нет журналистов. Так он отреагировал на заявление стороны защиты, что потерпевшие девочки учились актерскому мастерству, заявила заместитель Генерального прокурора Мария Вдовиченко во время общения с журналистами, сообщает УНН.

Председательствующий даже сказал, что жаль, что нет средств массовой информации, когда мы рассматривали ходатайство со стороны защиты позвать эксперта, потому что эксперт не учел, что потерпевшие девочки учились актерскому мастерству. Тогда председательствующий сказал, что жаль, что заседание закрыто

- сообщила Вдовиченко.

Вдовиченко также сообщила, что защита не предоставила никаких материалов, которые бы опровергали доказательства стороны обвинения.

Также ни одного доказательства мы не услышали, которое опровергало бы доказательства стороны обвинения. Также приобщили материалы, которые характеризуют его по жизни. Также защита предлагала другие меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей

- подчеркнула заместитель Генпрокурора.

Дополнение

Печерский районный суд Киева отправил под стражу без возможности внесения залога бывшего художественного руководителя Киевского академического Молодого театра и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Билоуса. Мужчину подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток.

Суд применил к обвиняемому Билоусу меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 17 декабря.

"Каждое преступление будет иметь последствия": Генпрокурор Кравченко отреагировал на дело экс-директора "Молодого театра" Билоуса21.10.25, 12:30 • 2738 просмотров

В чем обвиняют Билоуса

Первой публично о домогательствах заявила бывшая студентка режиссера – София Сапожник. Девушка утверждает, что мужчина просил ее прислать фотографии интимного характера и настаивал на обсуждении сексуальных фантазий. По ее словам, бывший руководитель присылал студентам интимные фотографии других девушек. После этого появился еще ряд обвинений подобного характера в адрес Билоуса.

В январе 2025 года университет имени Карпенко-Карого обратился с заявлением в полицию с просьбой проверить распространенную информацию и дать ей правовую оценку. В том же месяце Билоус был отстранен от работы в университете.

В феврале следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по статье 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие.

В тот же день КГГА сообщила о намерении отстранить его от должностных обязанностей в "Молодом театре".

Тогда же возле Молодого театра состоялась акция протеста против решения КГГА оставить Билоуса на должности режиссера. Участники выразили поддержку 46 работникам театра, которые требовали его отстранения.

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Режиссер
Андрей Белоус
Фильм
Сериал
Митинги в Украине
Университет культуры
Генеральный прокурор Украины
Киевская городская государственная администрация
Андрей Костин
Украина
Киев