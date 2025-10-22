Захист Андрія Білоуса у суді заявив, що потерпілі дівчатка не врахували, що вчаться акторської майстерності - Офіс Генпрокурора

Під час суду над колишнім художнім керівником Київського академічного "Молодого театру" та викладачем КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрієм Білоусом, якого підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток, головуючий суддя висловив жаль, що на засіданні нема журналістів. Так він відреагував на заяву сторони захисту, що потерпілі дівчатка вчилися акторської майстерності, заявила заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко під час спілкування з журналістами, повідомляє УНН.

Головуючий навіть сказав, що прикро, що нема засобів масової інформації, коли ми розглядали клопотання зі сторони захисту покликати експерта, тому що експерт не врахував, що потерпілі дівчатка навчалися акторської майстерності. Тоді головуючий сказав, що прикро, що засідання закрите - повідомила Вдовиченко.

Вдовиченко також повідомила, що захист не надав жодних матеріалів, які б спростовували докази сторони обвинувачення.

Також жодного доказу ми не почули, який спростовував би докази сторони обвинувачення. Також долучили матеріали, які характеризують його по життю. Також захист пропонував інші запобіжні заходи, не пов’язані з триманням під вартою - підкреслила заступниця Генпрокурора.

Доповнення

Печерський районний суд Києва відправив під варту без можливості внесення застави колишнього художнього керівника Київського академічного Молодого театру та викладачу КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса. Чоловіка підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток.

Суд застосував до обвинувачуваного Білоуса запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 17 грудня.

"Кожен злочин матиме наслідки": Генпрокурор Кравченко відреагував на справу ексдиректора "Молодого театру" Білоуса

У чому звинувачують Білоуса

Першою публічно про домагання заявила колишня студентка режисера – Софія Сапожнік. Дівчина стверджує, що чоловік просив її надіслати світлини інтимного характеру та наполягав на обговоренні сексуальних фантазій. За її словами, колишній керівник надсилав студентам інтимні світлини інших дівчат. Після цього зʼявилася ще низка обвинувачень подібного характеру на адресу Білоуса.

У січні 2025 року університет імені Карпенка-Карого звернувся із заявою до поліції з проханням перевірити поширену інформацію та надати їй правову оцінку. Того ж місяця Білоуса було відсторонено від роботи в університеті.

У лютому слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України - сексуальне насильство.

Того ж дня КМДА повідомила про намір відсторонити його від посадових обов’язків у "Молодому театрі".

Тоді ж біля Молодого театру відбулася акція протесту проти рішення КМДА залишити Білоуса на посаді режисера. Учасники висловили підтримку 46 працівникам театру, які вимагали його відсторонення.