"Кожен злочин матиме наслідки": Генпрокурор Кравченко відреагував на справу ексдиректора "Молодого театру" Білоуса

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відреагував на справу ексдиректора "Молодого театру" Андрія Білоуса, якому сьогодні повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток, і вказав, що вже подано клопотання про обрання запобіжного заходу викладачу, пише УНН.

Кожен злочин матиме наслідки. На початку року наше суспільство сколихнула шокуюча історія студентки, яка розповіла про сексуальні домагання з боку викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенко-Карого. Це відверте одкровення оголило глибину проблеми - зловживання владою, безкарність і страх у стінах освітніх закладів. Згодом до неї доєдналися інші студентки цього вишу, розповідаючи свої історії. Сьогодні ми зробили крок до відновлення справедливості - написав Кравченко.

Генпрокурор вказав, що викладачеві повідомлено про підозру у вчиненні сексуальних злочинів:

ч. 2 та ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України;

ч. 1 та ч. 2 ст. 153 КК України.

Ексдиректор "Молодого театру" Білоус отримав підозру у сексуальному насильстві щодо студенток

"Моя заступниця Марія Вдовиченко подала клопотання про обрання запобіжного заходу і особисто представлятиме обвинувачення у суді", - зазначив Кравченко.

"Ми розуміємо, наскільки важко жертвам зважитися говорити. У більшості подібних випадків люди мовчать через страх, сором або недовіру. Але саме цей випадок став переломним: сміливість однієї дівчини дала можливість виявити інші епізоди домагань, які стали частиною досудового розслідування. Настав час відверто сказати - харасмент в Україні існує і, як правило, він завжди йде поряд з мовчанням. Не мовчіть!" - наголосив Генпрокурор.

Контекст

Сьогодні, 21 жовтня, у колишнього художнього керівника Київського академічного Молодого театру та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса правоохоронці проводили обшуки.

Після цього ексдиректору "Молодого театру" Білоусу було повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток.

У чому звинувачують Білоуса

Першою публічно про домагання заявила колишня студентка режисера – Софія Сапожнік. Дівчина стверджує, що чоловік просив її надіслати світлини інтимного характеру та наполягав на обговоренні сексуальних фантазій. За її словами, колишній керівник надсилав студентам інтимні світлини інших дівчат. Після цього зʼявилася ще низка обвинувачень подібного характеру на адресу Білоуса.

У січні 2025 року університет імені Карпенка-Карого звернувся із заявою до поліції з проханням перевірити поширену інформацію та надати їй правову оцінку. Того ж місяця Білоуса було відсторонено від роботи в університеті.

У лютому слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України - сексуальне насильство.

Того ж дня КМДА повідомила про намір відсторонити його від посадових обов’язків у Молодому театрі.

Тоді ж біля Молодого театру відбулася акція протесту проти рішення КМДА залишити Білоуса на посаді режисера. Учасники висловили підтримку 46 працівникам театру, які вимагали його відсторонення.

Сам Білоус усі звинувачення відкидає.