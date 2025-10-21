"Каждое преступление будет иметь последствия": Генпрокурор Кравченко отреагировал на дело экс-директора "Молодого театра" Билоуса

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко отреагировал на дело экс-директора "Молодого театра" Андрея Билоуса, которому сегодня сообщено о подозрении в сексуальном насилии в отношении студенток, и указал, что уже подано ходатайство об избрании меры пресечения преподавателю, пишет УНН.

Каждое преступление будет иметь последствия. В начале года наше общество всколыхнула шокирующая история студентки, которая рассказала о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Это искреннее откровение обнажило глубину проблемы - злоупотребление властью, безнаказанность и страх в стенах образовательных учреждений. Впоследствии к ней присоединились другие студентки этого вуза, рассказывая свои истории. Сегодня мы сделали шаг к восстановлению справедливости - написал Кравченко.

Генпрокурор указал, что преподавателю сообщено о подозрении в совершении сексуальных преступлений:

ч. 2 и ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины;

ч. 1 и ч. 2 ст. 153 УК Украины.

Экс-директор "Молодого театра" Белоус получил подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток

"Моя заместитель Мария Вдовиченко подала ходатайство об избрании меры пресечения и лично будет представлять обвинение в суде", - указал Кравченко.

"Мы понимаем, насколько трудно жертвам решиться говорить. В большинстве подобных случаев люди молчат из-за страха, стыда или недоверия. Но именно этот случай стал переломным: смелость одной девушки дала возможность выявить другие эпизоды домогательств, которые стали частью досудебного расследования. Пришло время откровенно сказать - харассмент в Украине существует и, как правило, он всегда идет рядом с молчанием. Не молчите!" - подчеркнул Генпрокурор.

Контекст

Сегодня, 21 октября, у бывшего художественного руководителя Киевского академического Молодого театра и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Билоуса правоохранители проводили обыски.

После этого экс-директору "Молодого театра" Билоусу было сообщено о подозрении в сексуальном насилии в отношении студенток.

В чем обвиняют Билоуса

Первой публично о домогательствах заявила бывшая студентка режиссера – София Сапожник. Девушка утверждает, что мужчина просил ее прислать фотографии интимного характера и настаивал на обсуждении сексуальных фантазий. По ее словам, бывший руководитель присылал студентам интимные фотографии других девушек. После этого появился еще ряд обвинений подобного характера в адрес Билоуса.

В январе 2025 года университет имени Карпенко-Карого обратился с заявлением в полицию с просьбой проверить распространенную информацию и дать ей правовую оценку. В том же месяце Билоус был отстранен от работы в университете.

В феврале следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по статье 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие.

В тот же день КГГА сообщила о намерении отстранить его от должностных обязанностей в Молодом театре.

Тогда же возле Молодого театра состоялась акция протеста против решения КГГА оставить Билоуса на должности режиссера. Участники выразили поддержку 46 работникам театра, которые требовали его отстранения.

Сам Билоус все обвинения отвергает.