Экс-директор "Молодого театра" Белоус получил подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток

Бывшему директору "Молодого театра" Андрею Билоусу сообщено о подозрении в сексуальном насилии в отношении студенток. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Несмотря на то, что прокуратура не указывает фамилию подозреваемого, из открытых источников понятно, что речь идет об Андрее Билоусе.

Заместитель Генерального прокурора Мария Вдовиченко сообщила о подозрении бывшему руководителю театрально-зрелищного учреждения "Киевский национальный академический Молодой театр" – заведующему второй кафедрой актерского искусства и режиссуры драмы в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого в изнасиловании и сексуальном насилии студенток, в том числе - несовершеннолетних (ч. ч. 2, 3 ст. 152 и ч. ч. 1, 2 ст. 153 УК Украины)