Ексдиректор "Молодого театру" Білоус отримав підозру у сексуальному насильстві щодо студенток

Колишньому директору "Молодого театру" Андрію Білоусу повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Попри те, що прокуратура не вказує прізвище підозрюваного, з відкритих джерел зрозуміло, що йдеться про Андрія Білоуса.

Заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко повідомила про підозру колишньому керівнику театрально-видовищного закладу "Київський національний академічний Молодий театр" – завідувачу другою кафедрою акторського мистецтва та режисури драми в Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені І.К. Карпенка-Карого у зґвалтуванні та сексуальному насильстві студенток, у тому числі - неповнолітніх (ч. ч. 2, 3 ст. 152 та ч. ч. 1, 2 ст. 153 КК України) - вказали в Офісі Генпрокурора.

Повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 року підозрюваний, використовуючи свій значний авторитет у театральному середовищі, службове становище викладача та директора театру, систематично схиляв студенток до вступу з ним у статеві стосунки без їх добровільної згоди та вчиняв щодо них сексуальне насильство.

Прокуратура повідомляє, що у період з березня 2018 по квітень 2023 року в службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо п’яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми.

"Зазначимо, що вислови та дії підозрюваного спрямовувалися на повне підкорення студентів. Згідно з висновками судово-психологічних експертиз, дії підозрюваного спричинили потерпілим тривалі психотравмувальні наслідки, порушення соціального функціонування та потребу в психологічній і психіатричній допомозі", - інформує Офіс Генпрокурора.

Також прокуратура повідомляє, що тим, хто намагався уникати його та негативно реагували на сексуальні домагання він створював атмосферу залякування, а саме – не приділяв уваги під час занять, публічно знецінював і принижував, не залучав до участі у практичних заняттях (виставах), що ставило від загрозу виключення студентів з навчальної установи та позбавляло перспектив влаштуватися на посаду актора Молодого театру.

Окрім показів потерпілих, у справі допитано десятки свідків, які підтвердили факти сексуалізованої поведінки підозрюваного, примусу студенток до надсилання інтимних фото та переписок на непристойні теми, а також випадки фізичних домагань у приміщенні театру.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та роботи колишнього керівника вишу вилучено мобільні пристрої та інші речові докази, що перевіряються у межах кримінального провадження.

Підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Сторону обвинувачення у суді представлятиме заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко.

Контекст

Сьогодні, 21 жовтня, у колишнього художнього керівника Київського академічного Молодого театру та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса правоохоронці проводили обшуки.

У чому звинувачують Білоуса

Першою публічно про домагання заявила колишня студентка режисера – Софія Сапожнік. Дівчина стверджує, що чоловік просив її надіслати світлини інтимного характеру та наполягав на обговоренні сексуальних фантазій. За її словами, колишній керівник надсилав студентам інтимні світлини інших дівчат. Після цього зʼявилася ще низка обвинувачень подібного характеру на адресу Білоуса.

У січні 2025 року університет імені Карпенка-Карого звернувся із заявою до поліції з проханням перевірити поширену інформацію та надати їй правову оцінку. Того ж місяця Білоуса було відсторонено від роботи в університеті.

У лютому слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України - сексуальне насильство.

Того ж дня КМДА повідомила про намір відсторонити його від посадових обов’язків у Молодому театрі.

Тоді ж біля Молодого театру відбулася акція протесту проти рішення КМДА залишити Білоуса на посаді режисера. Учасники висловили підтримку 46 працівникам театру, які вимагали його відсторонення.

Сам Білоус усі звинувачення відкидає.