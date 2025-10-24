$41.900.14
Люди

Андрей Белоус

Новости по теме
Эксклюзив
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора

Заместитель Генерального прокурора Мария Вдовиченко заявила, что прокуратура будет прилагать усилия для предотвращения сексуального насилия. Она подчеркнула, что дело экс-художественного руководителя Молодого театра Андрея Билоуса является первым в истории Украины по харассменту, которое дошло до реального расследования.

Общество • 22 октября, 15:19 • 23471 просмотра
Белоус использовал свое авторитетное положение для сексуальных домогательств к студенткам – Офис Генпрокурора

Заместитель Генпрокурора Мария Вдовиченко заявила о пяти пострадавших от сексуального насилия со стороны Андрея Белоуса, бывшего художественного руководителя Киевского академического "Молодого театра" и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого. Печерский районный суд Киева арестовал его без возможности внесения залога до 17 декабря.

Общество • 22 октября, 14:40 • 2886 просмотра
Справедливость есть: Генпрокурор Кравченко отреагировал на решение суда об аресте режиссера Билоуса

Генеральный прокурор Руслан Кравченко отреагировал на решение суда об аресте Андрея Билоуса, бывшего художественного руководителя Молодого театра, которого подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток. Кравченко подчеркнул, что "справедливость есть", после того как Печерский районный суд Киева отправил Билоуса под стражу без возможности внесения залога.

Криминал и ЧП • 22 октября, 14:22 • 2342 просмотра
Защита Андрея Белоуса в суде заявила, что потерпевшие девочки не учли, что учатся актерскому мастерству - Офис ГенпрокурораPhoto

Во время суда над Андреем Белоусом защита заявила, что потерпевшие девочки не учли обучение актерскому мастерству. Судья выразил сожаление из-за отсутствия журналистов на заседании.

Общество • 22 октября, 14:10 • 4880 просмотра
Суд над Андреем Белоусом является первым в истории Украины делом о харассменте – Офис Генпрокурора

Суд над бывшим художественным руководителем Киевского академического "Молодого театра" Андреем Белоусом, подозреваемым в сексуальном насилии, является первым в истории Украины делом о харассменте, дошедшим до расследования. Ему предъявлено подозрение в систематическом изнасиловании и сексуальном насилии в отношении девушек, двое из которых были несовершеннолетними.

Общество • 22 октября, 13:41 • 2503 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса

Печерский районный суд Киева принял решение о содержании под стражей Андрея Билоуса, бывшего художественного руководителя Молодого театра, без возможности внесения залога. Его подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток.

Общество • 22 октября, 12:50 • 10316 просмотра
Суд продлил избрание меры пресечения режиссеру Белоусу в закрытом режимеPhoto

Печерский районный суд Киева рассматривает ходатайство о мере пресечения для бывшего художественного руководителя Молодого театра Андрея Белоуса, подозреваемого в сексуальном насилии. Прокуратура настаивает на содержании под стражей без возможности залога.

Общество • 22 октября, 11:19 • 2726 просмотра
Избрание меры пресечения режиссеру Белоусу: суд отложил заседание до завтраPhoto

Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-художественному руководителю Молодого театра Андрею Белоусу на 22 октября. Прокуратура требует содержания под стражей без залога для подозреваемого в сексуальном насилии в отношении студенток.

Общество • 21 октября, 14:52 • 3337 просмотра
Режиссер Белоус впервые прокомментировал скандал с обвинением в сексуальном насилии: что сказал

В Печерском суде Киева рассматривают ходатайство о мере пресечения Андрею Белоусу, которого подозревают в сексуальном насилии. Белоус отвергает все обвинения, называя их заговорщической кампанией.

Общество • 21 октября, 12:37 • 3543 просмотра
Суд начал избрание меры пресечения режиссеру Белоусу в закрытом режимеPhoto

В Печерском районном суде Киева началось заседание по избранию меры пресечения Андрею Белоусу, которого подозревают в сексуальном насилии. Рассмотрение ходатайства проходит в закрытом режиме.

Общество • 21 октября, 11:47 • 2773 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога

Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без возможности внесения залога для бывшего директора "Молодого театра" Андрея Белоуса. Его подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток.

Криминал и ЧП • 21 октября, 10:26 • 23915 просмотра
"Каждое преступление будет иметь последствия": Генпрокурор Кравченко отреагировал на дело экс-директора "Молодого театра" Билоуса

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о подаче ходатайства о мере пресечения экс-директору "Молодого театра" Андрею Билоусу, которому объявлено подозрение в сексуальном насилии. Преподавателю инкриминируют преступления по статьям 152 и 153 Уголовного кодекса Украины.

Криминал и ЧП • 21 октября, 09:30 • 2831 просмотра
Экс-директор "Молодого театра" Белоус получил подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток

Экс-директору "Молодого театра" Белоусу сообщено о подозрении в сексуальном насилии в отношении студенток.

Криминал и ЧП • 21 октября, 08:32 • 2798 просмотра
Эксклюзив
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски

Правоохранители проводят обыски у бывшего художественного руководителя Киевского академического Молодого театра Андрея Белоуса. Уголовное производство открыто по статье, касающейся сексуального насилия.

Общество • 21 октября, 05:35 • 21583 просмотра