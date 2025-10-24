Андрей Белоус

Заместитель Генерального прокурора Мария Вдовиченко заявила, что прокуратура будет прилагать усилия для предотвращения сексуального насилия. Она подчеркнула, что дело экс-художественного руководителя Молодого театра Андрея Билоуса является первым в истории Украины по харассменту, которое дошло до реального расследования.
Во время суда над Андреем Белоусом защита заявила, что потерпевшие девочки не учли обучение актерскому мастерству. Судья выразил сожаление из-за отсутствия журналистов на заседании.
Суд над бывшим художественным руководителем Киевского академического "Молодого театра" Андреем Белоусом, подозреваемым в сексуальном насилии, является первым в истории Украины делом о харассменте, дошедшим до расследования. Ему предъявлено подозрение в систематическом изнасиловании и сексуальном насилии в отношении девушек, двое из которых были несовершеннолетними.
Печерский районный суд Киева принял решение о содержании под стражей Андрея Билоуса, бывшего художественного руководителя Молодого театра, без возможности внесения залога. Его подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток.
В Печерском районном суде Киева началось заседание по избранию меры пресечения Андрею Белоусу, которого подозревают в сексуальном насилии. Рассмотрение ходатайства проходит в закрытом режиме.
Правоохранители проводят обыски у бывшего художественного руководителя Киевского академического Молодого театра Андрея Белоуса. Уголовное производство открыто по статье, касающейся сексуального насилия.