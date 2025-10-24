Андрей Белоус

"Каждое преступление будет иметь последствия": Генпрокурор Кравченко отреагировал на дело экс-директора "Молодого театра" Билоуса

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о подаче ходатайства о мере пресечения экс-директору "Молодого театра" Андрею Билоусу, которому объявлено подозрение в сексуальном насилии. Преподавателю инкриминируют преступления по статьям 152 и 153 Уголовного кодекса Украины.