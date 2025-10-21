Избрание меры пресечения режиссеру Белоусу: суд отложил заседание до завтра

$41.760.03
48.660.10
ukenru
14:07 • 4466 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
13:53 • 12387 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
12:57 • 11203 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
11:39 • 15612 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
10:33 • 19526 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 20553 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34 • 19847 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
21 октября, 08:55 • 18849 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
21 октября, 07:53 • 17167 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
21 октября, 07:32 • 15403 просмотра
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0.7м/с
69%
750мм
Популярные новости
рф ночью атаковала Украину баллистикой, 58 из 98 вражеских дронов обезврежены21 октября, 05:40 • 12740 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 31331 просмотра
Атака РФ на критическую инфраструктуру Черкасской области: есть повреждения, жертв нет21 октября, 06:26 • 7570 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 31793 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix12:00 • 12116 просмотра
публикации
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto13:53 • 12392 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 31839 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 35381 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 42651 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 99728 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Белоус
Владимир Зеленский
Блогеры
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Будапешт
Киевская область
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix12:00 • 12163 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 31376 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 24892 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 81119 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 75640 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Грибы
Золото

Избрание меры пресечения режиссеру Белоусу: суд отложил заседание до завтра

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-художественному руководителю Молодого театра Андрею Белоусу на 22 октября. Прокуратура требует содержания под стражей без залога для подозреваемого в сексуальном насилии в отношении студенток.

Избрание меры пресечения режиссеру Белоусу: суд отложил заседание до завтра

Печерский районный суд Киева отложил избрание меры пресечения до 22 октября бывшему художественному руководителю Киевского академического Молодого театра и преподавателю КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрею Билоусу, которого подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток, передает УНН.

Суд отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения до 22 октября 14:00.

Заседание проводится в закрытом режиме.

Прокуратура настаивает на применении к бывшему директору "Молодого театра" Андрею Билоусу меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Контекст

Сегодня, 21 октября, у бывшего художественного руководителя Киевского академического Молодого театра и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Билоуса правоохранители проводили обыски.

Впоследствии Билоусу было сообщено о подозрении в сексуальном насилии в отношении студенток. 

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко отреагировал на дело экс-директора "Молодого театра" Андрея Билоуса, которому сегодня сообщено о подозрении в сексуальном насилии в отношении студенток, и указал, что уже подано ходатайство об избрании меры пресечения преподавателю.

В чем обвиняют Билоуса

Первой публично о домогательствах заявила бывшая студентка режиссера – София Сапожник. Девушка утверждает, что мужчина просил ее прислать фотографии интимного характера и настаивал на обсуждении сексуальных фантазий. По ее словам, бывший руководитель присылал студентам интимные фотографии других девушек. После этого появился еще ряд обвинений подобного характера в адрес Билоуса.

В январе 2025 года университет имени Карпенко-Карого обратился с заявлением в полицию с просьбой проверить распространенную информацию и дать ей правовую оценку. В том же месяце Билоус был отстранен от работы в университете.

В феврале следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по статье 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие.

В тот же день КГГА сообщила о намерении отстранить его от должностных обязанностей в Молодом театре.

Тогда же возле Молодого театра состоялась акция протеста против решения КГГА оставить Билоуса на должности режиссера. Участники выразили поддержку 46 работникам театра, которые требовали его отстранения.

Сам Билоус все обвинения отвергает.

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
Обыск
Режиссер
Андрей Белоус
Митинги в Украине
Университет культуры
Руслан Кравченко
Киев