Избрание меры пресечения режиссеру Белоусу: суд отложил заседание до завтра
Киев • УНН
Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-художественному руководителю Молодого театра Андрею Белоусу на 22 октября. Прокуратура требует содержания под стражей без залога для подозреваемого в сексуальном насилии в отношении студенток.
Печерский районный суд Киева отложил избрание меры пресечения до 22 октября бывшему художественному руководителю Киевского академического Молодого театра и преподавателю КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрею Билоусу, которого подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток, передает УНН.
Суд отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения до 22 октября 14:00.
Заседание проводится в закрытом режиме.
Прокуратура настаивает на применении к бывшему директору "Молодого театра" Андрею Билоусу меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Контекст
Сегодня, 21 октября, у бывшего художественного руководителя Киевского академического Молодого театра и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Билоуса правоохранители проводили обыски.
Впоследствии Билоусу было сообщено о подозрении в сексуальном насилии в отношении студенток.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко отреагировал на дело экс-директора "Молодого театра" Андрея Билоуса, которому сегодня сообщено о подозрении в сексуальном насилии в отношении студенток, и указал, что уже подано ходатайство об избрании меры пресечения преподавателю.
В чем обвиняют Билоуса
Первой публично о домогательствах заявила бывшая студентка режиссера – София Сапожник. Девушка утверждает, что мужчина просил ее прислать фотографии интимного характера и настаивал на обсуждении сексуальных фантазий. По ее словам, бывший руководитель присылал студентам интимные фотографии других девушек. После этого появился еще ряд обвинений подобного характера в адрес Билоуса.
В январе 2025 года университет имени Карпенко-Карого обратился с заявлением в полицию с просьбой проверить распространенную информацию и дать ей правовую оценку. В том же месяце Билоус был отстранен от работы в университете.
В феврале следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по статье 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие.
В тот же день КГГА сообщила о намерении отстранить его от должностных обязанностей в Молодом театре.
Тогда же возле Молодого театра состоялась акция протеста против решения КГГА оставить Билоуса на должности режиссера. Участники выразили поддержку 46 работникам театра, которые требовали его отстранения.
Сам Билоус все обвинения отвергает.