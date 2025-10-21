$41.760.03
Публікації
Ексклюзиви
Обрання запобіжного заходу режисеру Білоусу: суд відклав засідання до завтра

Київ • УНН

 • 296 перегляди

Печерський районний суд Києва переніс розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу ексхудожньому керівнику Молодого театру Андрію Білоусу на 22 жовтня. Прокуратура вимагає тримання під вартою без застави для підозрюваного у сексуальному насильстві щодо студенток.

Обрання запобіжного заходу режисеру Білоусу: суд відклав засідання до завтра

Печерський районний суд Києва відклав обрання запобіжного заходу до 22 жовтня колишньому художньому керівнику Київського академічного Молодого театру та викладачу КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрію Білоусу, якого підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток, передає УНН.

Суд відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу до 22 жовтня 14:00.

Засідання проводиться у закритому режимі.

Прокуратура наполягалає на застосуванні до колишнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Контекст

Сьогодні, 21 жовтня у колишнього художнього керівника Київського академічного Молодого театру та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса правоохоронці проводили обшуки.

Згодом Білоусу було повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток. 

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відреагував на справу ексдиректора "Молодого театру" Андрія Білоуса, якому сьогодні повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток, і вказав, що вже подано клопотання про обрання запобіжного заходу викладачу.

У чому звинувачують Білоуса

Першою публічно про домагання заявила колишня студентка режисера – Софія Сапожнік. Дівчина стверджує, що чоловік просив її надіслати світлини інтимного характеру та наполягав на обговоренні сексуальних фантазій. За її словами, колишній керівник надсилав студентам інтимні світлини інших дівчат. Після цього зʼявилася ще низка обвинувачень подібного характеру на адресу Білоуса.

У січні 2025 року університет імені Карпенка-Карого звернувся із заявою до поліції з проханням перевірити поширену інформацію та надати їй правову оцінку. Того ж місяця Білоуса було відсторонено від роботи в університеті.

У лютому слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України - сексуальне насильство.

Того ж дня КМДА повідомила про намір відсторонити його від посадових обов’язків у Молодому театрі.

Тоді ж біля Молодого театру відбулася акція протесту проти рішення КМДА залишити Білоуса на посаді режисера. Учасники висловили підтримку 46 працівникам театру, які вимагали його відсторонення.

Сам Білоус усі звинувачення відкидає.

Анна Мурашко

