Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без можливості внесення застави для колишнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса. Його підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток.
Прокуратура наполягатиме на застосуванні до колишнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це журналісту УНН повідомила начальниця Управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генерального прокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.
Деталі
Гайовська-Ковбасюк повідомила, що прокуратура клопотатиме про застосування запобіжного заходу у вигляді арешту без можливості внесення застави до колишнього керівника театрально-видовищного закладу "Київський національний академічний Молодий театр", якого підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток.
Контекст
Сьогодні, 21 жовтня у колишнього художнього керівника Київського академічного Молодого театру та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса правоохоронці проводили обшуки.
Згодом Білоусу було повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток.
У чому звинувачують Білоуса
Першою публічно про домагання заявила колишня студентка режисера – Софія Сапожнік. Дівчина стверджує, що чоловік просив її надіслати світлини інтимного характеру та наполягав на обговоренні сексуальних фантазій. За її словами, колишній керівник надсилав студентам інтимні світлини інших дівчат. Після цього зʼявилася ще низка обвинувачень подібного характеру на адресу Білоуса.
У січні 2025 року університет імені Карпенка-Карого звернувся із заявою до поліції з проханням перевірити поширену інформацію та надати їй правову оцінку. Того ж місяця Білоуса було відсторонено від роботи в університеті.
У лютому слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України - сексуальне насильство.
Того ж дня КМДА повідомила про намір відсторонити його від посадових обов’язків у Молодому театрі.
Тоді ж біля Молодого театру відбулася акція протесту проти рішення КМДА залишити Білоуса на посаді режисера. Учасники висловили підтримку 46 працівникам театру, які вимагали його відсторонення.
Сам Білоус усі звинувачення відкидає.