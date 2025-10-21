$41.760.03
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 7738 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 12997 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 13329 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 14896 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 14976 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
07:32 • 14209 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
06:03 • 27739 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 20296 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
21 жовтня, 05:00 • 17165 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави

Київ • УНН

 • 13006 перегляди

Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без можливості внесення застави для колишнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса. Його підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток.

Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави

Прокуратура наполягатиме на застосуванні до колишнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це журналісту УНН повідомила начальниця Управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генерального прокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

Деталі

Гайовська-Ковбасюк повідомила, що прокуратура клопотатиме про застосування запобіжного заходу у вигляді  арешту без можливості внесення застави до колишнього керівника театрально-видовищного закладу "Київський національний академічний Молодий театр", якого підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток.

Контекст

Сьогодні, 21 жовтня у колишнього художнього керівника Київського академічного Молодого театру та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса правоохоронці проводили обшуки.

Згодом Білоусу було повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток. 

"Кожен злочин матиме наслідки": Генпрокурор Кравченко відреагував на справу ексдиректора "Молодого театру" Білоуса21.10.25, 12:30 • 1722 перегляди

У чому звинувачують Білоуса

Першою публічно про домагання заявила колишня студентка режисера – Софія Сапожнік. Дівчина стверджує, що чоловік просив її надіслати світлини інтимного характеру та наполягав на обговоренні сексуальних фантазій. За її словами, колишній керівник надсилав студентам інтимні світлини інших дівчат. Після цього зʼявилася ще низка обвинувачень подібного характеру на адресу Білоуса.

У січні 2025 року університет імені Карпенка-Карого звернувся із заявою до поліції з проханням перевірити поширену інформацію та надати їй правову оцінку. Того ж місяця Білоуса було відсторонено від роботи в університеті.

У лютому слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України - сексуальне насильство.

 Того ж дня КМДА повідомила про намір відсторонити його від посадових обов’язків у Молодому театрі.

Тоді ж біля Молодого театру відбулася акція протесту проти рішення КМДА залишити Білоуса на посаді режисера. Учасники висловили підтримку 46 працівникам театру, які вимагали його відсторонення.

Сам Білоус усі звинувачення відкидає.

Анна Мурашко

