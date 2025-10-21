$41.760.03
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 11858 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34 • 12350 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55 • 14006 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
07:53 • 14337 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
07:32 • 13924 просмотра
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
06:03 • 26767 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 20210 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
21 октября, 05:00 • 17099 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 28491 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога

Киев • УНН

 • 11889 просмотра

Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без возможности внесения залога для бывшего директора "Молодого театра" Андрея Белоуса. Его подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток.

Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога

Прокуратура будет настаивать на применении к бывшему директору "Молодого театра" Андрею Билоусу меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом журналисту УНН сообщила начальница Управления информационной политики и коммуникаций Офиса генерального прокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

Детали

Гайовская-Ковбасюк сообщила, что прокуратура будет ходатайствовать о применении меры пресечения в виде ареста без возможности внесения залога к бывшему руководителю театрально-зрелищного учреждения "Киевский национальный академический Молодой театр", которого подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток.

Контекст

Сегодня, 21 октября, у бывшего художественного руководителя Киевского академического Молодого театра и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Билоуса правоохранители проводили обыски.

Впоследствии Билоусу было сообщено о подозрении в сексуальном насилии в отношении студенток.

"Каждое преступление будет иметь последствия": Генпрокурор Кравченко отреагировал на дело экс-директора "Молодого театра" Билоуса

В чем обвиняют Билоуса

Первой публично о домогательствах заявила бывшая студентка режиссера – София Сапожник. Девушка утверждает, что мужчина просил ее прислать фотографии интимного характера и настаивал на обсуждении сексуальных фантазий. По ее словам, бывший руководитель присылал студентам интимные фотографии других девушек. После этого появился еще ряд обвинений подобного характера в адрес Билоуса.

В январе 2025 года университет имени Карпенко-Карого обратился с заявлением в полицию с просьбой проверить распространенную информацию и дать ей правовую оценку. В том же месяце Билоус был отстранен от работы в университете.

В феврале следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по статье 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие.

В тот же день КГГА сообщила о намерении отстранить его от должностных обязанностей в Молодом театре.

Тогда же возле Молодого театра состоялась акция протеста против решения КГГА оставить Билоуса на должности режиссера. Участники выразили поддержку 46 работникам театра, которые требовали его отстранения.

Сам Билоус все обвинения отвергает.

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Обыск
Режиссер
Андрей Белоус
Митинги в Украине
Генеральный прокурор Украины
Киевская городская государственная администрация