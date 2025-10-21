Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
Киев • УНН
Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без возможности внесения залога для бывшего директора "Молодого театра" Андрея Белоуса. Его подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток.
Прокуратура будет настаивать на применении к бывшему директору "Молодого театра" Андрею Билоусу меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом журналисту УНН сообщила начальница Управления информационной политики и коммуникаций Офиса генерального прокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк.
Детали
Гайовская-Ковбасюк сообщила, что прокуратура будет ходатайствовать о применении меры пресечения в виде ареста без возможности внесения залога к бывшему руководителю театрально-зрелищного учреждения "Киевский национальный академический Молодой театр", которого подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток.
Контекст
Сегодня, 21 октября, у бывшего художественного руководителя Киевского академического Молодого театра и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Билоуса правоохранители проводили обыски.
Впоследствии Билоусу было сообщено о подозрении в сексуальном насилии в отношении студенток.
В чем обвиняют Билоуса
Первой публично о домогательствах заявила бывшая студентка режиссера – София Сапожник. Девушка утверждает, что мужчина просил ее прислать фотографии интимного характера и настаивал на обсуждении сексуальных фантазий. По ее словам, бывший руководитель присылал студентам интимные фотографии других девушек. После этого появился еще ряд обвинений подобного характера в адрес Билоуса.
В январе 2025 года университет имени Карпенко-Карого обратился с заявлением в полицию с просьбой проверить распространенную информацию и дать ей правовую оценку. В том же месяце Билоус был отстранен от работы в университете.
В феврале следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по статье 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие.
В тот же день КГГА сообщила о намерении отстранить его от должностных обязанностей в Молодом театре.
Тогда же возле Молодого театра состоялась акция протеста против решения КГГА оставить Билоуса на должности режиссера. Участники выразили поддержку 46 работникам театра, которые требовали его отстранения.
Сам Билоус все обвинения отвергает.