У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
05:00 • 2740 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 20915 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
20 октября, 14:23 • 42807 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 36292 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 45195 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 80757 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 33095 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 32666 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 12663 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
В Польше микроавтобус врезался в колонну американской военной техники, есть пострадавшие (фото)Photo20 октября, 20:14 • 3542 просмотра
Россия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами: в городе прогремели сильные взрывы20 октября, 21:28 • 7412 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога: угроза баллистики20 октября, 21:35 • 9582 просмотра
ростовскую область рф массированно атаковали беспилотники: пропал свет, есть раненые (видео)PhotoVideo20 октября, 23:40 • 6404 просмотра
В Киеве и областях второй раз за ночь объявили тревогу01:14 • 11786 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 23728 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 80772 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 52013 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 122660 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 88682 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Борис Писториус
Каролин Ливитт
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Киевская область
Крым
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 15452 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 72041 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 67275 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 87022 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 84337 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски

Киев • УНН

 • 830 просмотра

Правоохранители проводят обыски у бывшего художественного руководителя Киевского академического Молодого театра Андрея Белоуса. Уголовное производство открыто по статье, касающейся сексуального насилия.

У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски

У бывшего художественного руководителя Киевского академического Молодого театра и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Билоуса правоохранители проводят обыски, передает УНН.

Детали

Против Билоуса открыто уголовное производство по статье, касающейся сексуального насилия, именно в рамках этого производства и проводятся обыски.

В чем обвиняют Билоуса

Первой публично о домогательствах заявила бывшая студентка режиссера – София Сапожник. Девушка утверждает, что мужчина просил ее прислать фотографии интимного характера и настаивал на обсуждении сексуальных фантазий. По ее словам, бывший руководитель присылал студентам интимные фотографии других девушек. После этого появился еще ряд обвинений подобного характера в адрес Билоуса.

В январе 2025 года университет имени Карпенко-Карого обратился с заявлением в полицию с просьбой проверить распространенную информацию и дать ей правовую оценку. В том же месяце Билоус был отстранен от работы в университете.

В феврале следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по статье 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие.

В тот же день КГГА сообщила о намерении отстранить его от должностных обязанностей в Молодом театре.

Тогда же возле Молодого театра состоялась акция протеста против решения КГГА оставить Билоуса на должности режиссера. Участники выразили поддержку 46 работникам театра, которые требовали его отстранения.

Сам Билоус все обвинения отвергает.

Лилия Подоляк

