У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
Киев • УНН
Правоохранители проводят обыски у бывшего художественного руководителя Киевского академического Молодого театра Андрея Белоуса. Уголовное производство открыто по статье, касающейся сексуального насилия.
У бывшего художественного руководителя Киевского академического Молодого театра и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Билоуса правоохранители проводят обыски, передает УНН.
Детали
Против Билоуса открыто уголовное производство по статье, касающейся сексуального насилия, именно в рамках этого производства и проводятся обыски.
В чем обвиняют Билоуса
Первой публично о домогательствах заявила бывшая студентка режиссера – София Сапожник. Девушка утверждает, что мужчина просил ее прислать фотографии интимного характера и настаивал на обсуждении сексуальных фантазий. По ее словам, бывший руководитель присылал студентам интимные фотографии других девушек. После этого появился еще ряд обвинений подобного характера в адрес Билоуса.
В январе 2025 года университет имени Карпенко-Карого обратился с заявлением в полицию с просьбой проверить распространенную информацию и дать ей правовую оценку. В том же месяце Билоус был отстранен от работы в университете.
В феврале следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по статье 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие.
В тот же день КГГА сообщила о намерении отстранить его от должностных обязанностей в Молодом театре.
Тогда же возле Молодого театра состоялась акция протеста против решения КГГА оставить Билоуса на должности режиссера. Участники выразили поддержку 46 работникам театра, которые требовали его отстранения.
Сам Билоус все обвинения отвергает.