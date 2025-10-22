Белоус использовал свое авторитетное положение для сексуальных домогательств к студенткам – Офис Генпрокурора

Бывший художественный руководитель Киевского академического "Молодого театра" и преподаватель КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрей Билоус пользовался своим авторитетом и властью, чтобы совершать сексуальные домогательства в отношении студенток. Сейчас известно о пяти пострадавших, но их может оказаться больше, заявила заместитель Генерального прокурора Мария Вдовиченко во время общения с журналистами, сообщает УНН.

Он (Андрей Билоус – ред.) подыскивал себе среди студентов девушек. В дальнейшем, пользуясь своим авторитетным положением, он заставлял их присылать интимные фотографии, присылать видеофайлы. В дальнейшем, через определенный промежуток времени, он, под любыми предлогами, приглашал их к себе в рабочий кабинет, где, оставаясь с ними наедине, силой-принуждением совершал сексуальное насилие - сообщила Вдовиченко.

Заместитель Генпрокурора добавила, что те девушки, которые сопротивлялись сексуальным домогательствам, оказывались под давлением. Билоус им угрожал и публично унижал.

Девочки, которые негативно относились к его сексуальным домогательствам, оказывались в атмосфере запугивания. Он публично, среди других студентов, унижал их, травил. Запрещал участвовать в спектаклях, угрожал, что они больше никогда не станут актрисами, что их отчислят из университета. И именно это чувство страха делало девушек зависимыми - отметила Вдовиченко.

Заместитель Генпрокурора сообщила, что пострадавших в общей сложности пять, но эпизодов совершения сексуального насилия значительно больше.

Пять пострадавших, но эпизодов намного больше. Учитывая частную жизнь и уважение к пострадавшим, с целью недопущения дополнительной травматизации, я не могу говорить о деталях. Все исследовано на судебном заседании, все доказательства, все обсуждено, все риски. И мы шли с достаточными данными, которые легли в основу объявления о подозрении - отметила Вдовиченко.

Она также добавила, что жертв может быть значительно больше и призвала пострадавших от действий Андрея Билоуса обращаться в прокуратуру.

В ходе расследования количество пострадавших может увеличиться. И я прошу всех пострадавших не молчать. Пожалуйста, мы в режиме 24/7 на связи. Пожалуйста, сообщайте. Мы поможем - призвала Вдовиченко.

Дополнение

Печерский районный суд Киева отправил под стражу без возможности внесения залога бывшего художественного руководителя Киевского академического Молодого театра и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Билоуса. Мужчину подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток.

Суд применил к обвиняемому Билоусу меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 17 декабря.

"Каждое преступление будет иметь последствия": Генпрокурор Кравченко отреагировал на дело экс-директора "Молодого театра" Билоуса

В чем обвиняют Билоуса

Первой публично о домогательствах заявила бывшая студентка режиссера – София Сапожник. Девушка утверждает, что мужчина просил ее прислать фотографии интимного характера и настаивал на обсуждении сексуальных фантазий. По ее словам, бывший руководитель присылал студентам интимные фотографии других девушек. После этого появился еще ряд обвинений подобного характера в адрес Билоуса.

В январе 2025 года университет имени Карпенко-Карого обратился с заявлением в полицию с просьбой проверить распространенную информацию и дать ей правовую оценку. В том же месяце Билоус был отстранен от работы в университете.

В феврале следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по статье 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие.

В тот же день КГГА сообщила о намерении отстранить его от должностных обязанностей в "Молодом театре".

Тогда же возле Молодого театра состоялась акция протеста против решения КГГА оставить Билоуса на посту режиссера. Участники выразили поддержку 46 работникам театра, которые требовали его отстранения.