Эксклюзив
15:19 • 1784 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
15:06 • 3948 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
14:00 • 12587 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 14842 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 11185 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
13:10 • 11209 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56 • 10073 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
12:50 • 8864 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
09:47 • 16107 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
22 октября, 09:23 • 17266 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
Белоус использовал свое авторитетное положение для сексуальных домогательств к студенткам – Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 1166 просмотра

Заместитель Генпрокурора Мария Вдовиченко заявила о пяти пострадавших от сексуального насилия со стороны Андрея Белоуса, бывшего художественного руководителя Киевского академического "Молодого театра" и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого. Печерский районный суд Киева арестовал его без возможности внесения залога до 17 декабря.

Белоус использовал свое авторитетное положение для сексуальных домогательств к студенткам – Офис Генпрокурора

Бывший художественный руководитель Киевского академического "Молодого театра" и преподаватель КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрей Билоус пользовался своим авторитетом и властью, чтобы совершать сексуальные домогательства в отношении студенток. Сейчас известно о пяти пострадавших, но их может оказаться больше, заявила заместитель Генерального прокурора Мария Вдовиченко во время общения с журналистами, сообщает УНН.

Он (Андрей Билоус – ред.) подыскивал себе среди студентов девушек. В дальнейшем, пользуясь своим авторитетным положением, он заставлял их присылать интимные фотографии, присылать видеофайлы. В дальнейшем, через определенный промежуток времени, он, под любыми предлогами, приглашал их к себе в рабочий кабинет, где, оставаясь с ними наедине, силой-принуждением совершал сексуальное насилие 

- сообщила Вдовиченко.

Заместитель Генпрокурора добавила, что те девушки, которые сопротивлялись сексуальным домогательствам, оказывались под давлением. Билоус им угрожал и публично унижал.

Девочки, которые негативно относились к его сексуальным домогательствам, оказывались в атмосфере запугивания. Он публично, среди других студентов, унижал их, травил. Запрещал участвовать в спектаклях, угрожал, что они больше никогда не станут актрисами, что их отчислят из университета. И именно это чувство страха делало девушек зависимыми 

- отметила Вдовиченко.

Заместитель Генпрокурора сообщила, что пострадавших в общей сложности пять, но эпизодов совершения сексуального насилия значительно больше.

Пять пострадавших, но эпизодов намного больше. Учитывая частную жизнь и уважение к пострадавшим, с целью недопущения дополнительной травматизации, я не могу говорить о деталях. Все исследовано на судебном заседании, все доказательства, все обсуждено, все риски. И мы шли с достаточными данными, которые легли в основу объявления о подозрении 

- отметила Вдовиченко.

Она также добавила, что жертв может быть значительно больше и призвала пострадавших от действий Андрея Билоуса обращаться в прокуратуру.

В ходе расследования количество пострадавших может увеличиться. И я прошу всех пострадавших не молчать. Пожалуйста, мы в режиме 24/7 на связи. Пожалуйста, сообщайте. Мы поможем 

- призвала Вдовиченко.

Дополнение

Печерский районный суд Киева отправил под стражу без возможности внесения залога бывшего художественного руководителя Киевского академического Молодого театра и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Билоуса. Мужчину подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток.

Суд применил к обвиняемому Билоусу меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 17 декабря.

"Каждое преступление будет иметь последствия": Генпрокурор Кравченко отреагировал на дело экс-директора "Молодого театра" Билоуса21.10.25, 12:30 • 2748 просмотров

В чем обвиняют Билоуса

Первой публично о домогательствах заявила бывшая студентка режиссера – София Сапожник. Девушка утверждает, что мужчина просил ее прислать фотографии интимного характера и настаивал на обсуждении сексуальных фантазий. По ее словам, бывший руководитель присылал студентам интимные фотографии других девушек. После этого появился еще ряд обвинений подобного характера в адрес Билоуса.

В январе 2025 года университет имени Карпенко-Карого обратился с заявлением в полицию с просьбой проверить распространенную информацию и дать ей правовую оценку. В том же месяце Билоус был отстранен от работы в университете.

В феврале следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по статье 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие.

В тот же день КГГА сообщила о намерении отстранить его от должностных обязанностей в "Молодом театре".

Тогда же возле Молодого театра состоялась акция протеста против решения КГГА оставить Билоуса на посту режиссера. Участники выразили поддержку 46 работникам театра, которые требовали его отстранения.

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Режиссер
Андрей Белоус
Киевская городская государственная администрация
Киев