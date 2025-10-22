Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
Київ • УНН
Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про тримання під вартою Андрія Білоуса, колишнього художнього керівника Молодого театру, без можливості внесення застави. Його підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток.
Печерський районний суд Києва відправив під варту без можливості внесення застави колишнього художнього керівника Київського академічного Молодого театру та викладачу КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса, якого підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток, передає УНН.
Суд застосував до Білоуса запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 17 грудня.
Прокуратура наполягала на застосуванні до колишнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Контекст
Напередодні, 21 жовтня, у колишнього художнього керівника Київського академічного Молодого театру та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса правоохоронці проводили обшуки.
Згодом Білоусу було повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відреагував на справу ексдиректора "Молодого театру" Андрія Білоуса, якому сьогодні повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток, і вказав, що кожен злочин матиме наслідки.
"Ми розуміємо, наскільки важко жертвам зважитися говорити. У більшості подібних випадків люди мовчать через страх, сором або недовіру. Але саме цей випадок став переломним: сміливість однієї дівчини дала можливість виявити інші епізоди домагань, які стали частиною досудового розслідування. Настав час відверто сказати - харасмент в Україні існує і, як правило, він завжди йде поряд з мовчанням. Не мовчіть!" - наголосив він.
У чому звинувачують Білоуса
Першою публічно про домагання заявила колишня студентка режисера – Софія Сапожнік. Дівчина стверджує, що чоловік просив її надіслати світлини інтимного характеру та наполягав на обговоренні сексуальних фантазій. За її словами, колишній керівник надсилав студентам інтимні світлини інших дівчат. Після цього зʼявилася ще низка обвинувачень подібного характеру на адресу Білоуса.
У січні 2025 року університет імені Карпенка-Карого звернувся із заявою до поліції з проханням перевірити поширену інформацію та надати їй правову оцінку. Того ж місяця Білоуса було відсторонено від роботи в університеті.
У лютому слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України - сексуальне насильство.
Того ж дня КМДА повідомила про намір відсторонити його від посадових обов’язків у Молодому театрі.
Тоді ж біля Молодого театру відбулася акція протесту проти рішення КМДА залишити Білоуса на посаді режисера. Учасники висловили підтримку 46 працівникам театру, які вимагали його відсторонення.
Сам Білоус усі звинувачення відкидає.