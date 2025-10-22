$41.740.01
Ексклюзив
14:00 • 2288 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 4594 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 4870 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 6516 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 5934 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 7008 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 15495 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 17004 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 26141 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
22 жовтня, 07:30 • 31624 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
14:00 • 2324 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
13:53 • 4644 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 8308 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 14006 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 17219 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса

Київ • УНН

 • 7020 перегляди

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про тримання під вартою Андрія Білоуса, колишнього художнього керівника Молодого театру, без можливості внесення застави. Його підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток.

Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса

Печерський районний суд Києва відправив під варту без можливості внесення застави колишнього художнього керівника Київського академічного Молодого театру та викладачу КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса, якого підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток, передає УНН.

Суд застосував до Білоуса запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 17 грудня.

Прокуратура наполягала на застосуванні до колишнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Контекст

Напередодні, 21 жовтня, у колишнього художнього керівника Київського академічного Молодого театру та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса правоохоронці проводили обшуки.

Згодом Білоусу було повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відреагував на справу ексдиректора "Молодого театру" Андрія Білоуса, якому сьогодні повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток, і вказав, що кожен злочин матиме наслідки.

"Ми розуміємо, наскільки важко жертвам зважитися говорити. У більшості подібних випадків люди мовчать через страх, сором або недовіру. Але саме цей випадок став переломним: сміливість однієї дівчини дала можливість виявити інші епізоди домагань, які стали частиною досудового розслідування. Настав час відверто сказати - харасмент в Україні існує і, як правило, він завжди йде поряд з мовчанням. Не мовчіть!" - наголосив він. 

У чому звинувачують Білоуса

Першою публічно про домагання заявила колишня студентка режисера – Софія Сапожнік. Дівчина стверджує, що чоловік просив її надіслати світлини інтимного характеру та наполягав на обговоренні сексуальних фантазій. За її словами, колишній керівник надсилав студентам інтимні світлини інших дівчат. Після цього зʼявилася ще низка обвинувачень подібного характеру на адресу Білоуса.

У січні 2025 року університет імені Карпенка-Карого звернувся із заявою до поліції з проханням перевірити поширену інформацію та надати їй правову оцінку. Того ж місяця Білоуса було відсторонено від роботи в університеті.

У лютому слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України - сексуальне насильство.

Того ж дня КМДА повідомила про намір відсторонити його від посадових обов’язків у Молодому театрі.

Тоді ж біля Молодого театру відбулася акція протесту проти рішення КМДА залишити Білоуса на посаді режисера. Учасники висловили підтримку 46 працівникам театру, які вимагали його відсторонення.

Сам Білоус усі звинувачення відкидає.

Анна Мурашко

