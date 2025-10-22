Білоус використовував свій авторитетний стан, щоб здійснювати сексуальні домагання до студенток – Офіс Генпрокурора

Колишній художній керівник Київського академічного "Молодого театру" та викладач КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрій Білоус користувався своїм авторитетом і владою, щоб здійснювати сексуальні домагання щодо студенток. Зараз відомо про п’ять потерпілих, але їх може виявитися більше, заявила заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко під час спілкування з журналістами, повідомляє УНН.

Він (Андрій Білоус – ред.) підшукував собі серед студентів дівчат. Надалі, користуючись своїм авторитетним станом, він змушував їх надсилати інтимні фотографії, надсилати відеофайли. Надалі, через певний проміжок часу, він, під будь якими приводами, запрошував їх до себе у робочий кабінет, де, залишаючись з ними наодинці, силою-примусом вчиняв сексуальне насильство - повідомила Вдовиченко.

Заступниця Генпрокруора додала, що ті дівчата, які чинили опір сексуальним домаганням, опинялися під тиском. Білоус їм погрожував та публічно принижував.

Дівчатка, які негативно ставилися до його сексуальних домагань, опинялися в атмосфері залякування. Він публічно, серед інших студентів, принижував їх, цькував. Забороняв брати участь у виставах, погрожував, що вони більше ніколи не стануть актрисами, що їх відрахують з університету. І саме це відчуття страху робило дівчат залежними - зазначила Вдовиченко.

Заступниця Генпрокурора повідомила, що потерпілих загалом п’ять, але епізодів скоєння сексуального насилля значно більше.

П’ять потерпілих, але епізодів набагато більше. Враховуючи приватне життя і повагу до потерпілих, з метою недопущення додаткової травматизації, я не можу говорити про деталі. Все досліджено на судовому засіданні, всі докази, все обговорено, всі ризики. І ми йшли з достатніми даними, які лягли в основу оголошення про підозру - зазначила Вдовиченко.

Вона також додала, що жертв може бути значно більше і закликала постраждалих від дій Андрія Білоуса звертатися до прокуратури.

У ході розслідування кількість потерпілих може збільшитися. І я прошу всіх потерпілих не мовчати. Будь ласка, ми в режимі 24/7 на зв’язку. Будь ласка, повідомляйте. Ми допоможемо - закликала Вдовиченко.

Доповнення

Печерський районний суд Києва відправив під варту без можливості внесення застави колишнього художнього керівника Київського академічного Молодого театру та викладачу КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса. Чоловіка підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток.

Суд застосував до обвинувачуваного Білоуса запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 17 грудня.

"Кожен злочин матиме наслідки": Генпрокурор Кравченко відреагував на справу ексдиректора "Молодого театру" Білоуса

У чому звинувачують Білоуса

Першою публічно про домагання заявила колишня студентка режисера – Софія Сапожнік. Дівчина стверджує, що чоловік просив її надіслати світлини інтимного характеру та наполягав на обговоренні сексуальних фантазій. За її словами, колишній керівник надсилав студентам інтимні світлини інших дівчат. Після цього зʼявилася ще низка обвинувачень подібного характеру на адресу Білоуса.

У січні 2025 року університет імені Карпенка-Карого звернувся із заявою до поліції з проханням перевірити поширену інформацію та надати їй правову оцінку. Того ж місяця Білоуса було відсторонено від роботи в університеті.

У лютому слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України - сексуальне насильство.

Того ж дня КМДА повідомила про намір відсторонити його від посадових обов’язків у "Молодому театрі".

Тоді ж біля Молодого театру відбулася акція протесту проти рішення КМДА залишити Білоуса на посаді режисера. Учасники висловили підтримку 46 працівникам театру, які вимагали його відсторонення.