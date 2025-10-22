Білоус використовував свій авторитетний стан, щоб здійснювати сексуальні домагання до студенток – Офіс Генпрокурора

$41.740.01
48.470.19
ukenru
Ексклюзив
15:19 • 2756 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
15:06 • 5828 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
14:00 • 13892 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 16122 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 11695 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 11411 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 10209 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 8932 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
22 жовтня, 09:47 • 16142 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
22 жовтня, 09:23 • 17292 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
94%
749мм
Популярнi новини
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo22 жовтня, 09:28 • 24918 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 23844 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 19441 перегляди
Частина областей переходить з аварійних на погодинні графіки відключення світла10:59 • 7304 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 13218 перегляди
Публікації
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
14:00 • 13896 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
13:53 • 16128 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 13517 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 19727 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 24135 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Білоус
Ульф Крістерссон
Андрій Костін
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Швеція
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo13:53 • 5630 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 30813 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 45769 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 55219 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 45226 перегляди
Актуальне
Saab JAS 39 Gripen
Фільм
Серіали
Соціальна мережа
Шахед-136

Білоус використовував свій авторитетний стан, щоб здійснювати сексуальні домагання до студенток – Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 1282 перегляди

Заступниця Генпрокурора Марія Вдовиченко заявила про п'ятьох потерпілих від сексуального насильства з боку Андрія Білоуса, колишнього художнього керівника Київського академічного "Молодого театру" та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого. Печерський районний суд Києва заарештував його без можливості внесення застави до 17 грудня.

Білоус використовував свій авторитетний стан, щоб здійснювати сексуальні домагання до студенток – Офіс Генпрокурора

Колишній художній керівник Київського академічного "Молодого театру" та викладач КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрій Білоус користувався своїм авторитетом і владою, щоб здійснювати сексуальні домагання щодо студенток. Зараз відомо про п’ять потерпілих, але їх може виявитися більше, заявила заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко під час спілкування з журналістами, повідомляє УНН.

Він (Андрій Білоус – ред.) підшукував собі серед студентів дівчат. Надалі, користуючись своїм авторитетним станом, він змушував їх надсилати інтимні фотографії, надсилати відеофайли. Надалі, через певний проміжок часу, він, під будь якими приводами, запрошував їх до себе у робочий кабінет, де, залишаючись з ними наодинці, силою-примусом вчиняв сексуальне насильство 

- повідомила Вдовиченко.

Заступниця Генпрокруора додала, що ті дівчата, які чинили опір сексуальним домаганням, опинялися під тиском. Білоус їм погрожував та публічно принижував.

Дівчатка, які негативно ставилися до його сексуальних домагань, опинялися в атмосфері залякування. Він публічно, серед інших студентів, принижував їх, цькував. Забороняв брати участь у виставах, погрожував, що вони більше ніколи не стануть актрисами, що їх відрахують з університету. І саме це відчуття страху робило дівчат залежними 

- зазначила Вдовиченко.

Заступниця Генпрокурора повідомила, що потерпілих загалом п’ять, але епізодів скоєння сексуального насилля значно більше.

П’ять потерпілих, але епізодів набагато більше. Враховуючи приватне життя і повагу до потерпілих, з метою недопущення додаткової травматизації, я не можу говорити про деталі. Все досліджено на судовому засіданні, всі докази, все обговорено, всі ризики. І ми йшли з достатніми даними, які лягли в основу оголошення про підозру 

- зазначила Вдовиченко.

Вона також додала, що жертв може бути значно більше і закликала постраждалих від дій Андрія Білоуса звертатися до прокуратури.

У ході розслідування кількість потерпілих може збільшитися. І я прошу всіх потерпілих не мовчати. Будь ласка, ми в режимі 24/7 на зв’язку. Будь ласка, повідомляйте. Ми допоможемо 

- закликала Вдовиченко.

Доповнення

Печерський районний суд Києва відправив під варту без можливості внесення застави колишнього художнього керівника Київського академічного Молодого театру та викладачу КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса. Чоловіка підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток.

Суд застосував до обвинувачуваного Білоуса запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 17 грудня.

"Кожен злочин матиме наслідки": Генпрокурор Кравченко відреагував на справу ексдиректора "Молодого театру" Білоуса21.10.25, 12:30 • 2748 переглядiв

У чому звинувачують Білоуса

Першою публічно про домагання заявила колишня студентка режисера – Софія Сапожнік. Дівчина стверджує, що чоловік просив її надіслати світлини інтимного характеру та наполягав на обговоренні сексуальних фантазій. За її словами, колишній керівник надсилав студентам інтимні світлини інших дівчат. Після цього зʼявилася ще низка обвинувачень подібного характеру на адресу Білоуса.

У січні 2025 року університет імені Карпенка-Карого звернувся із заявою до поліції з проханням перевірити поширену інформацію та надати їй правову оцінку. Того ж місяця Білоуса було відсторонено від роботи в університеті.

У лютому слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України - сексуальне насильство.

Того ж дня КМДА повідомила про намір відсторонити його від посадових обов’язків у "Молодому театрі".

Тоді ж біля Молодого театру відбулася акція протесту проти рішення КМДА залишити Білоуса на посаді режисера. Учасники висловили підтримку 46 працівникам театру, які вимагали його відсторонення.

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Режисер
Андрій Білоус
Київська міська державна адміністрація
Київ