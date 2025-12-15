$42.190.08
14:54 • 298 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20 • 1840 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
14:19 • 2040 просмотра
Встреча советников Трампа и Зеленского в понедельник была "продуктивной" - СМИ
Эксклюзив
13:38 • 9362 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 11982 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 15331 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 17970 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 19072 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 20177 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
15 декабря, 07:40 • 18696 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
публикации
Эксклюзивы
Бывшего директора "Молодого театра" Белоуса оставили под стражей до 2026 года

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Печерский суд продлил арест Андрея Белоуса, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних студенток, до 21 января 2026 года без права залога. Его обвиняют в систематических преступлениях сексуального характера, используя служебное положение и психологическое давление.

Бывшего директора "Молодого театра" Белоуса оставили под стражей до 2026 года

Печерский суд оставил под стражей бывшего директора "Молодого театра" Андрея Билоуса, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Печерский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 21.01.2026 года бывшему директору "Молодого театра" — преподавателю университета Карпенко-Карого, которому инкриминируют систематические изнасилования и сексуальное насилие в отношении студенток, среди которых были несовершеннолетние (ч. ч. 2, 3 ст. 152, ч. ч. 1, 2 ст. 153 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

Мера пресечения продлена без возможности внесения залога.

Суд над Андреем Белоусом является первым в истории Украины делом о харассменте – Офис Генпрокурора22.10.25, 16:41 • 2765 просмотров

В Офисе Генпрокурора отметили, что 21 октября мужчине сообщено о подозрении в систематических преступлениях сексуального характера в отношении студенток, которые, по показаниям потерпевших, стали возможными из-за злоупотребления должностным положением, психологического давления и запугивания.

В ходе судебного разбирательства прокуроры Офиса Генерального прокурора обосновали необходимость дальнейшего содержания под стражей, в частности, учитывая тяжесть инкриминируемых преступлений, имеющиеся риски незаконного влияния на потерпевших и свидетелей, а также возможность препятствования уголовному производству.

Сторону обвинения в суде представляет заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев.

"В таких производствах принципиальна не только неотвратимость ответственности, но и реальная защита потерпевших. Именно поэтому прокуроры настаивают на мерах пресечения, которые исключают любое давление или вмешательство в ход правосудия", - отметил Виктор Логачев.

"Каждое преступление будет иметь последствия": Генпрокурор Кравченко отреагировал на дело экс-директора "Молодого театра" Билоуса21.10.25, 12:30 • 3043 просмотра

В чем обвиняют Билоуса

Первой публично о домогательствах заявила бывшая студентка режиссера – София Сапожник. Девушка утверждает, что мужчина просил ее прислать фотографии интимного характера и настаивал на обсуждении сексуальных фантазий. По ее словам, бывший руководитель присылал студентам интимные фотографии других девушек. После этого появился еще ряд обвинений подобного характера в адрес Билоуса.

В январе 2025 года университет имени Карпенко-Карого обратился с заявлением в полицию с просьбой проверить распространенную информацию и дать ей правовую оценку. В том же месяце Билоус был отстранен от работы в университете.

В феврале следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по статье 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие.

В тот же день КГГА сообщила о намерении отстранить его от должностных обязанностей в "Молодом театре".

Тогда же возле Молодого театра состоялась акция протеста против решения КГГА оставить Билоуса на должности режиссера. Участники выразили поддержку 46 работникам театра, которые требовали его отстранения.

Антонина Туманова

