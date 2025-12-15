Бывшего директора "Молодого театра" Белоуса оставили под стражей до 2026 года
Печерский суд продлил арест Андрея Белоуса, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних студенток, до 21 января 2026 года без права залога. Его обвиняют в систематических преступлениях сексуального характера, используя служебное положение и психологическое давление.
Печерский суд оставил под стражей бывшего директора "Молодого театра" Андрея Билоуса, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Печерский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 21.01.2026 года бывшему директору "Молодого театра" — преподавателю университета Карпенко-Карого, которому инкриминируют систематические изнасилования и сексуальное насилие в отношении студенток, среди которых были несовершеннолетние (ч. ч. 2, 3 ст. 152, ч. ч. 1, 2 ст. 153 УК Украины)
Мера пресечения продлена без возможности внесения залога.
В Офисе Генпрокурора отметили, что 21 октября мужчине сообщено о подозрении в систематических преступлениях сексуального характера в отношении студенток, которые, по показаниям потерпевших, стали возможными из-за злоупотребления должностным положением, психологического давления и запугивания.
В ходе судебного разбирательства прокуроры Офиса Генерального прокурора обосновали необходимость дальнейшего содержания под стражей, в частности, учитывая тяжесть инкриминируемых преступлений, имеющиеся риски незаконного влияния на потерпевших и свидетелей, а также возможность препятствования уголовному производству.
Сторону обвинения в суде представляет заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев.
"В таких производствах принципиальна не только неотвратимость ответственности, но и реальная защита потерпевших. Именно поэтому прокуроры настаивают на мерах пресечения, которые исключают любое давление или вмешательство в ход правосудия", - отметил Виктор Логачев.
В чем обвиняют Билоуса
Первой публично о домогательствах заявила бывшая студентка режиссера – София Сапожник. Девушка утверждает, что мужчина просил ее прислать фотографии интимного характера и настаивал на обсуждении сексуальных фантазий. По ее словам, бывший руководитель присылал студентам интимные фотографии других девушек. После этого появился еще ряд обвинений подобного характера в адрес Билоуса.
В январе 2025 года университет имени Карпенко-Карого обратился с заявлением в полицию с просьбой проверить распространенную информацию и дать ей правовую оценку. В том же месяце Билоус был отстранен от работы в университете.
В феврале следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по статье 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие.
В тот же день КГГА сообщила о намерении отстранить его от должностных обязанностей в "Молодом театре".
Тогда же возле Молодого театра состоялась акция протеста против решения КГГА оставить Билоуса на должности режиссера. Участники выразили поддержку 46 работникам театра, которые требовали его отстранения.