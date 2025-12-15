Колишнього директора "Молодого театру" Білоуса залишили під вартою до 2026 року
Київ • УНН
Печерський суд продовжив арешт Андрія Білоуса, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітніх студенток, до 21 січня 2026 року без права застави. Його звинувачують у систематичних злочинах сексуального характеру, використовуючи службове становище та психологічний тиск.
Печерський суд залишив під вартою колишнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітніх, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Печерський районний суд Києва продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 21.01.2026 року колишньому директору "Молодого театру" — викладачу університету Карпенка-Карого, якому інкримінують систематичні зґвалтування та сексуальне насильство стосовно студенток, серед яких були неповнолітні (ч. ч. 2, 3 ст. 152, ч. ч. 1, 2 ст. 153 КК України)
Запобіжний захід продовжено без можливості внесення застави.
В Офісі Генпрокурора наголосили, що 21 жовтня чоловіку повідомлено про підозру у систематичних злочинах сексуального характеру щодо студенток, які, за свідченнями потерпілих, стали можливими через зловживання посадовим становищем, психологічний тиск і залякування.
Під час судового розгляду прокурори Офісу Генерального прокурора обґрунтували необхідність подальшого тримання під вартою, зокрема з огляду на тяжкість інкримінованих злочинів, наявні ризики незаконного впливу на потерпілих та свідків, а також можливість перешкоджання кримінальному провадженню.
Сторону обвинувачення у суді представляє заступник Генерального прокурора Віктор Логачов.
"У таких провадженнях принциповою є не лише невідворотність відповідальності, а й реальний захист потерпілих. Саме тому прокурори наполягають на запобіжних заходах, які унеможливлюють будь-який тиск чи втручання у хід правосуддя", - зазначив Віктор Логачов.
У чому звинувачують Білоуса
Першою публічно про домагання заявила колишня студентка режисера – Софія Сапожнік. Дівчина стверджує, що чоловік просив її надіслати світлини інтимного характеру та наполягав на обговоренні сексуальних фантазій. За її словами, колишній керівник надсилав студентам інтимні світлини інших дівчат. Після цього зʼявилася ще низка обвинувачень подібного характеру на адресу Білоуса.
У січні 2025 року університет імені Карпенка-Карого звернувся із заявою до поліції з проханням перевірити поширену інформацію та надати їй правову оцінку. Того ж місяця Білоуса було відсторонено від роботи в університеті.
У лютому слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України - сексуальне насильство.
Того ж дня КМДА повідомила про намір відсторонити його від посадових обов’язків у "Молодому театрі".
Тоді ж біля Молодого театру відбулася акція протесту проти рішення КМДА залишити Білоуса на посаді режисера. Учасники висловили підтримку 46 працівникам театру, які вимагали його відсторонення.