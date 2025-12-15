$42.190.08
Ексклюзив
14:20 • 1160 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
14:19 • 1190 перегляди
Зустріч між радниками Трампа та Зеленським у понеділок була "продуктивною" - ЗМІ
Ексклюзив
13:38 • 7748 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 11434 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 14975 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 17739 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 18930 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 20085 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
15 грудня, 07:40 • 18636 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
15 грудня, 06:29 • 19110 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
Колишнього директора "Молодого театру" Білоуса залишили під вартою до 2026 року

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Печерський суд продовжив арешт Андрія Білоуса, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітніх студенток, до 21 січня 2026 року без права застави. Його звинувачують у систематичних злочинах сексуального характеру, використовуючи службове становище та психологічний тиск.

Колишнього директора "Молодого театру" Білоуса залишили під вартою до 2026 року

Печерський суд залишив під вартою колишнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітніх, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Печерський районний суд Києва продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 21.01.2026 року колишньому директору "Молодого театру" — викладачу університету Карпенка-Карого, якому інкримінують систематичні зґвалтування та сексуальне насильство стосовно студенток, серед яких були неповнолітні (ч. ч. 2, 3 ст. 152, ч. ч. 1, 2 ст. 153 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

Запобіжний захід продовжено без можливості внесення застави.

Суд на Андрієм Білоусом є першою в історії України справою про харасмент - Офіс Генпрокурора22.10.25, 16:41 • 2765 переглядiв

В Офісі Генпрокурора наголосили, що 21 жовтня чоловіку повідомлено про підозру у систематичних злочинах сексуального характеру щодо студенток, які, за свідченнями потерпілих, стали можливими через зловживання посадовим становищем, психологічний тиск і залякування.

Під час судового розгляду прокурори Офісу Генерального прокурора обґрунтували необхідність подальшого тримання під вартою, зокрема з огляду на тяжкість інкримінованих злочинів, наявні ризики незаконного впливу на потерпілих та свідків, а також можливість перешкоджання кримінальному провадженню.

Сторону обвинувачення у суді представляє заступник Генерального прокурора Віктор Логачов.

"У таких провадженнях принциповою є не лише невідворотність відповідальності, а й реальний захист потерпілих. Саме тому прокурори наполягають на запобіжних заходах, які унеможливлюють будь-який тиск чи втручання у хід правосуддя", - зазначив Віктор Логачов.

"Кожен злочин матиме наслідки": Генпрокурор Кравченко відреагував на справу ексдиректора "Молодого театру" Білоуса21.10.25, 12:30 • 3043 перегляди

У чому звинувачують Білоуса

Першою публічно про домагання заявила колишня студентка режисера – Софія Сапожнік. Дівчина стверджує, що чоловік просив її надіслати світлини інтимного характеру та наполягав на обговоренні сексуальних фантазій. За її словами, колишній керівник надсилав студентам інтимні світлини інших дівчат. Після цього зʼявилася ще низка обвинувачень подібного характеру на адресу Білоуса.

У січні 2025 року університет імені Карпенка-Карого звернувся із заявою до поліції з проханням перевірити поширену інформацію та надати їй правову оцінку. Того ж місяця Білоуса було відсторонено від роботи в університеті.

У лютому слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України - сексуальне насильство.

Того ж дня КМДА повідомила про намір відсторонити його від посадових обов’язків у "Молодому театрі".

Тоді ж біля Молодого театру відбулася акція протесту проти рішення КМДА залишити Білоуса на посаді режисера. Учасники висловили підтримку 46 працівникам театру, які вимагали його відсторонення.

Антоніна Туманова

