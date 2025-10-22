Суд на Андрієм Білоусом є першою в історії України справою про харасмент - Офіс Генпрокурора

Суд над колишнім художнім керівником Київського академічного "Молодого театру" та викладачем КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрієм Білоусом, якого підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток, є першою в історії України справою про харасмент, яка дійсно дійшла до розслідування, заявила заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко, повідомляє УНН.

Щойно суд ухвалив рішення про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Прокуратура наголошувала саме на вказаному рішенні. Хочу зауважити, що це перша в історії України справа про харасмент, яка дійсно дійшла до розслідування і повідомлення особи про підозру - повідомила Вдовиченко.

Заступниця Генпрокурора додала, що Білоусу було висунуто підозру у вчиненні сексуального насильства щодо дівчат, двоє з яких були неповнолітні.

Свідчення молодих потерпілих дівчат лягли в основу про підозру колишньому завідуючому кафедри університету та керівнику "Молодого театру" саме у систематичному зґвалтуванні, вчиненні сексуального насильства щодо дівчат, з яких двоє були неповнолітні - підкреслила Вдовиченко.

Доповнення

Печерський районний суд Києва відправив під варту без можливості внесення застави колишнього художнього керівника Київського академічного Молодого театру та викладачу КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса. Чоловіка підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток.

Суд застосував до обвинувачуваного Білоуса запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 17 грудня.

"Кожен злочин матиме наслідки": Генпрокурор Кравченко відреагував на справу ексдиректора "Молодого театру" Білоуса

У чому звинувачують Білоуса

Першою публічно про домагання заявила колишня студентка режисера – Софія Сапожнік. Дівчина стверджує, що чоловік просив її надіслати світлини інтимного характеру та наполягав на обговоренні сексуальних фантазій. За її словами, колишній керівник надсилав студентам інтимні світлини інших дівчат. Після цього зʼявилася ще низка обвинувачень подібного характеру на адресу Білоуса.

У січні 2025 року університет імені Карпенка-Карого звернувся із заявою до поліції з проханням перевірити поширену інформацію та надати їй правову оцінку. Того ж місяця Білоуса було відсторонено від роботи в університеті.

У лютому слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України - сексуальне насильство.

Того ж дня КМДА повідомила про намір відсторонити його від посадових обов’язків у "Молодому театрі".

Тоді ж біля Молодого театру відбулася акція протесту проти рішення КМДА залишити Білоуса на посаді режисера. Учасники висловили підтримку 46 працівникам театру, які вимагали його відсторонення.