Ексклюзив
14:00 • 2406 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 4754 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 4936 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 6584 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 5992 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 7038 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 15503 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 17007 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 26143 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
22 жовтня, 07:30 • 31626 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
14:00 • 2394 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
13:53 • 4738 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 8356 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 14023 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 17256 перегляди
Суд на Андрієм Білоусом є першою в історії України справою про харасмент - Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 1056 перегляди

Суд над колишнім художнім керівником Київського академічного "Молодого театру" Андрієм Білоусом, підозрюваним у сексуальному насильстві, є першою в історії України справою про харасмент, що дійшла до розслідування. Йому висунуто підозру у систематичному зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо дівчат, двоє з яких були неповнолітні.

Суд на Андрієм Білоусом є першою в історії України справою про харасмент - Офіс Генпрокурора

Суд над колишнім художнім керівником Київського академічного "Молодого театру" та викладачем КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрієм Білоусом, якого підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток, є першою в історії України справою про харасмент, яка дійсно дійшла до розслідування, заявила заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко, повідомляє УНН.

Щойно суд ухвалив рішення про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Прокуратура наголошувала саме на вказаному рішенні. Хочу зауважити, що це перша в історії України справа про харасмент, яка дійсно дійшла до розслідування і повідомлення особи про підозру

- повідомила Вдовиченко.

Заступниця Генпрокурора додала, що Білоусу було висунуто підозру у вчиненні сексуального насильства щодо дівчат, двоє з яких були неповнолітні.

Свідчення молодих потерпілих дівчат лягли в основу про підозру колишньому завідуючому кафедри університету та керівнику "Молодого театру" саме у систематичному зґвалтуванні, вчиненні сексуального насильства щодо дівчат, з яких двоє були неповнолітні

- підкреслила Вдовиченко.

Доповнення

Печерський районний суд Києва відправив під варту без можливості внесення застави колишнього художнього керівника Київського академічного Молодого театру та викладачу КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса. Чоловіка підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток.

Суд застосував до обвинувачуваного Білоуса запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 17 грудня.

"Кожен злочин матиме наслідки": Генпрокурор Кравченко відреагував на справу ексдиректора "Молодого театру" Білоуса21.10.25, 12:30 • 2738 переглядiв

У чому звинувачують Білоуса

Першою публічно про домагання заявила колишня студентка режисера – Софія Сапожнік. Дівчина стверджує, що чоловік просив її надіслати світлини інтимного характеру та наполягав на обговоренні сексуальних фантазій. За її словами, колишній керівник надсилав студентам інтимні світлини інших дівчат. Після цього зʼявилася ще низка обвинувачень подібного характеру на адресу Білоуса.

У січні 2025 року університет імені Карпенка-Карого звернувся із заявою до поліції з проханням перевірити поширену інформацію та надати їй правову оцінку. Того ж місяця Білоуса було відсторонено від роботи в університеті.

У лютому слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України - сексуальне насильство.

Того ж дня КМДА повідомила про намір відсторонити його від посадових обов’язків у "Молодому театрі".

Тоді ж біля Молодого театру відбулася акція протесту проти рішення КМДА залишити Білоуса на посаді режисера. Учасники висловили підтримку 46 працівникам театру, які вимагали його відсторонення.

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Режисер
Андрій Білоус
Мітинги в Україні
Університет культури
Київська міська державна адміністрація
Андрій Костін
Україна