Суд над Андреем Белоусом является первым в истории Украины делом о харассменте – Офис Генпрокурора

Суд над бывшим художественным руководителем Киевского академического "Молодого театра" и преподавателем КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андреем Билоусом, которого подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток, является первым в истории Украины делом о харассменте, которое действительно дошло до расследования, заявила заместитель Генерального прокурора Мария Вдовиченко, сообщает УНН.

Только что суд принял решение об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Прокуратура настаивала именно на указанном решении. Хочу заметить, что это первое в истории Украины дело о харассменте, которое действительно дошло до расследования и сообщения лицу о подозрении - сообщила Вдовиченко.

Заместитель Генпрокурора добавила, что Билоусу было предъявлено подозрение в совершении сексуального насилия в отношении девушек, двое из которых были несовершеннолетними.

Показания молодых потерпевших девушек легли в основу подозрения бывшему заведующему кафедрой университета и руководителю "Молодого театра" именно в систематическом изнасиловании, совершении сексуального насилия в отношении девушек, из которых двое были несовершеннолетними - подчеркнула Вдовиченко.

Дополнение

Печерский районный суд Киева отправил под стражу без возможности внесения залога бывшего художественного руководителя Киевского академического Молодого театра и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Билоуса. Мужчину подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток.

Суд применил к обвиняемому Билоусу меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 17 декабря.

В чем обвиняют Билоуса

Первой публично о домогательствах заявила бывшая студентка режиссера – София Сапожник. Девушка утверждает, что мужчина просил ее прислать фотографии интимного характера и настаивал на обсуждении сексуальных фантазий. По ее словам, бывший руководитель присылал студентам интимные фотографии других девушек. После этого появился еще ряд обвинений подобного характера в адрес Билоуса.

В январе 2025 года университет имени Карпенко-Карого обратился с заявлением в полицию с просьбой проверить распространенную информацию и дать ей правовую оценку. В том же месяце Билоус был отстранен от работы в университете.

В феврале следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по статье 153 Уголовного кодекса Украины – сексуальное насилие.

В тот же день КГГА сообщила о намерении отстранить его от должностных обязанностей в "Молодом театре".

Тогда же возле Молодого театра состоялась акция протеста против решения КГГА оставить Билоуса на должности режиссера. Участники выразили поддержку 46 работникам театра, которые требовали его отстранения.