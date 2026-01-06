Глава МЗС Чехії зустрівся з послом України після скандалу через заяву Томіо Окамури
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка провів зустріч із послом України Василем Зваричем. Обговорювалися настрої в чеському суспільстві та нещодавня публічна дискусія щодо новорічного виступу спікера Палати депутатів Томіо Окамури.
Деталі
Приводом для переговорів стала критика з боку українського посла на адресу Окамури (лідера партії SPD), який у своїй промові виступив проти військової допомоги Києву та членства України в ЄС. Зокрема, Окамура використав різкі висловлювання, згадавши про "українських злодіїв навколо хунти Зеленського". Мацінка раніше зазначав, що вважає недоцільною публічну оцінку іноземним послом заяв найвищих чеських посадовців.
Міністр наголосив, що зустріч не була офіційним "викликом посла" на килим, а пройшла в "серйозній атмосфері". Наступним кроком стане телефонна розмова Мацінки з українським колегою Андрієм Сибігою.
У вівторок я продовжу цю важливу дискусію під час телефонної розмови з моїм українським колегою, міністром Андрієм Сибігою
Реакція чеського уряду та опозиції
Опозиційні політики Чехії назвали заяву Окамури ганебною та закликали уряд Андрея Бабіша дистанціюватися від цих слів. Прем'єр-міністр Бабіш, своєю чергою, заявив, що Окамура виступав як лідер партії, а не як представник усієї коаліції, і відмовився від подальших коментарів щодо позиції партнера по коаліції.
