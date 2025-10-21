$41.760.03
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
11:39 • 7866 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
10:33 • 14291 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 17021 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34 • 17167 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55 • 17663 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
07:53 • 16306 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
07:32 • 15061 просмотра
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
21 октября, 06:03 • 31104 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 20590 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
Режиссер Белоус впервые прокомментировал скандал с обвинением в сексуальном насилии: что сказал

Киев • УНН

 • 1606 просмотра

В Печерском суде Киева рассматривают ходатайство о мере пресечения Андрею Белоусу, которого подозревают в сексуальном насилии. Белоус отвергает все обвинения, называя их заговорщической кампанией.

Режиссер Белоус впервые прокомментировал скандал с обвинением в сексуальном насилии: что сказал

В Печерском районном суде Киева проходит заседание по рассмотрению ходатайства о применении меры пресечения бывшему художественному руководителю Киевского академического Молодого театра и преподавателю КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрею Билоусу, которого подозревают в сексуальном насилии. Перед началом заседания Билоус дал комментарий журналистам, в котором заявил, что отвергает все обвинения, передает УНН.

Детали

На вопрос журналистов, были ли у него сексуальные отношения с этими девушками, Билоус ответил: "Отношения бывают разные. А то, что у нас со всеми этими людьми на протяжении многих лет были очень дружеские отношения. Они доверяли мне свои тайны, они знали, что могут посоветоваться по любым вопросам. Они приезжали ко мне домой, общались с моей семьей. Колядовали мне, пели песни за столом. То есть люди на протяжении многих лет, будучи, в кавычках, "изнасилованными", никаким образом не проявляли какой-то своей проблемы"

Он также сообщил, что ставит спектакли с откровенными сценами, однако ни о каком насилии не может быть и речи. Никакого физического или морального вреда, по его словам, он никому не причинил.

"У меня секс на репетициях бывает в присутствии всех, потому что я ставлю спектакли довольно откровенные и даю откровенные задания своим актерам. Я отрицаю любые обвинения в насилии, ведь речь идет о том, что я кого-то изнасиловал. А я хочу ответственно заявить, что никакого насилия с моей стороны никогда, ни к кому не было. Я ни одному человеку не причинил ни физического, ни морального вреда и у меня есть множество подтверждений, что эти люди на протяжении лет не проявляли ко мне никаких обид, недовольств. Никто на меня не заявлял раньше", - пояснил Билоус.

Напоследок он высказал предположение, что вся эта ситуация является заговорщической кампанией против него. При этом он отказался назвать имена тех, кто стоит за ней.

"То, что это произошло в январе месяце, я считаю это заказная кампания против меня, целью которой было уничтожение меня, как руководителя самого успешного театра. И теперь, как вы видите, я три дня назад объявил, что открываю свой новый театр, и за три дня организованы и обыск, и подозрение. И вот этот суд", - подытожил Билоус.

Дополнение

Сегодня, 21 октября у бывшего художественного руководителя Киевского академического Молодого театра и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Билоуса правоохранители проводили обыски.

Впоследствии Билоусу было сообщено о подозрении в сексуальном насилии в отношении студенток.

В чем обвиняют Билоуса

Первой публично о домогательствах заявила бывшая студентка режиссера – София Сапожник. Девушка утверждает, что мужчина просил ее прислать фотографии интимного характера и настаивал на обсуждении сексуальных фантазий. По ее словам, бывший руководитель присылал студентам интимные фотографии других девушек. После этого появился еще ряд обвинений подобного характера в адрес Билоуса.

В январе 2025 года университет имени Карпенко-Карого обратился с заявлением в полицию с просьбой проверить распространенную информацию и дать ей правовую оценку. В том же месяце Билоус был отстранен от работы в университете.

В феврале следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по статье 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие.

В тот же день КГГА сообщила о намерении отстранить его от должностных обязанностей в Молодом театре.

Тогда же возле Молодого театра состоялась акция протеста против решения КГГА оставить Билоуса на должности режиссера. Участники выразили поддержку 46 работникам театра, которые требовали его отстранения.

Павел Зинченко

