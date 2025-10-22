$41.740.01
Эксклюзив
15:19 • 1812 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
15:06 • 4006 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
14:00 • 12622 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 14871 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 11198 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
13:10 • 11222 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56 • 10078 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
12:50 • 8868 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
09:47 • 16109 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
22 октября, 09:23 • 17267 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
Справедливость есть: Генпрокурор Кравченко отреагировал на решение суда об аресте режиссера Билоуса

Киев • УНН

 • 878 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко отреагировал на решение суда об аресте Андрея Билоуса, бывшего художественного руководителя Молодого театра, которого подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток. Кравченко подчеркнул, что "справедливость есть", после того как Печерский районный суд Киева отправил Билоуса под стражу без возможности внесения залога.

Справедливость есть: Генпрокурор Кравченко отреагировал на решение суда об аресте режиссера Билоуса

Генеральный прокурор Руслан Кравченко отреагировал на решение суда об аресте бывшего художественного руководителя Молодого театра Андрея Билоуса и подчеркнул, что "справедливость есть", передает УНН.

Мера пресечения: безальтернативное содержание под стражей. Я горжусь своей командой. Справедливость есть 

- заявил Кравченко.

Ранее

Печерский районный суд Киева отправил под стражу без возможности внесения залога бывшего художественного руководителя Киевского академического Молодого театра и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Билоуса, которого подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток.

Защита Андрея Белоуса в суде заявила, что потерпевшие девочки не учли, что учатся актерскому мастерству - Офис Генпрокурора22.10.25, 17:10 • 1878 просмотров

Контекст

Накануне, 21 октября, у бывшего художественного руководителя Киевского академического Молодого театра и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Билоуса правоохранители проводили обыски.

Впоследствии Билоусу было сообщено о подозрении в сексуальном насилии в отношении студенток.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко отреагировал на дело экс-директора "Молодого театра" Андрея Билоуса, которому сегодня сообщено о подозрении в сексуальном насилии в отношении студенток, и указал, что каждое преступление будет иметь последствия.

"Мы понимаем, насколько тяжело жертвам решиться говорить. В большинстве подобных случаев люди молчат из-за страха, стыда или недоверия. Но именно этот случай стал переломным: смелость одной девушки дала возможность выявить другие эпизоды домогательств, которые стали частью досудебного расследования. Пришло время откровенно сказать - харассмент в Украине существует и, как правило, он всегда идет рядом с молчанием. Не молчите!" - подчеркнул он. 

Суд над Андреем Белоусом является первым в истории Украины делом о харассменте – Офис Генпрокурора22.10.25, 16:41 • 1492 просмотра

В чем обвиняют Билоуса

Первой публично о домогательствах заявила бывшая студентка режиссера – София Сапожник. Девушка утверждает, что мужчина просил ее прислать фотографии интимного характера и настаивал на обсуждении сексуальных фантазий. По ее словам, бывший руководитель присылал студентам интимные фотографии других девушек. После этого появился еще ряд обвинений подобного характера в адрес Билоуса.

В январе 2025 года университет имени Карпенко-Карого обратился с заявлением в полицию с просьбой проверить распространенную информацию и дать ей правовую оценку. В том же месяце Билоус был отстранен от работы в университете.

В феврале следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по статье 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие.

В тот же день КГГА сообщила о намерении отстранить его от должностных обязанностей в Молодом театре.

Тогда же возле Молодого театра состоялась акция протеста против решения КГГА оставить Билоуса на должности режиссера. Участники выразили поддержку 46 работникам театра, которые требовали его отстранения.

Сам Билоус все обвинения отвергает.

Антонина Туманова

