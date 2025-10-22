Справедливість є: Генпрокурор Кравченко відреагував на рішення суду про арешт режисера Білоуса

$41.740.01
48.470.19
ukenru
Ексклюзив
15:19 • 2836 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
15:06 • 6034 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
14:00 • 14069 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 16292 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 11762 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 11431 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 10226 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 8948 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
22 жовтня, 09:47 • 16148 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
22 жовтня, 09:23 • 17299 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
94%
749мм
Популярнi новини
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo22 жовтня, 09:28 • 24918 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 23844 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 19441 перегляди
Частина областей переходить з аварійних на погодинні графіки відключення світла10:59 • 7304 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 13218 перегляди
Публікації
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
14:00 • 14077 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
13:53 • 16300 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 13666 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 19873 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 24280 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Білоус
Ульф Крістерссон
Андрій Костін
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Швеція
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo13:53 • 5692 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 30850 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 45803 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 55250 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 45258 перегляди
Актуальне
Saab JAS 39 Gripen
Фільм
Серіали
Соціальна мережа
Шахед-136

Справедливість є: Генпрокурор Кравченко відреагував на рішення суду про арешт режисера Білоуса

Київ • УНН

 • 982 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко відреагував на рішення суду про арешт Андрія Білоуса, колишнього художнього керівника Молодого театру, якого підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток. Кравченко наголосив, що «справедливість є», після того як Печерський районний суд Києва відправив Білоуса під варту без можливості внесення застави.

Справедливість є: Генпрокурор Кравченко відреагував на рішення суду про арешт режисера Білоуса

Генеральний прокурор Руслан Кравченко відреагував на рішення суду про арешт колишнього художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса і наголосив, що "справедливість є", передає УНН.

Запобіжний захід: безальтернативне тримання під вартою. Я пишаюся своєю командою. Справедливість є 

- заявив Кравченко.

Раніше

Печерський районний суд Києва відправив під варту без можливості внесення застави колишнього художнього керівника Київського академічного Молодого театру та викладачу КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса, якого підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток.

Захист Андрія Білоуса у суді заявив, що потерпілі дівчатка не врахували, що вчаться акторської майстерності - Офіс Генпрокурора 22.10.25, 17:10 • 2008 переглядiв

Контекст

Напередодні, 21 жовтня, у колишнього художнього керівника Київського академічного Молодого театру та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса правоохоронці проводили обшуки.

Згодом Білоусу було повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відреагував на справу ексдиректора "Молодого театру" Андрія Білоуса, якому сьогодні повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток, і вказав, що кожен злочин матиме наслідки.

"Ми розуміємо, наскільки важко жертвам зважитися говорити. У більшості подібних випадків люди мовчать через страх, сором або недовіру. Але саме цей випадок став переломним: сміливість однієї дівчини дала можливість виявити інші епізоди домагань, які стали частиною досудового розслідування. Настав час відверто сказати - харасмент в Україні існує і, як правило, він завжди йде поряд з мовчанням. Не мовчіть!" - наголосив він. 

Суд на Андрієм Білоусом є першою в історії України справою про харасмент - Офіс Генпрокурора22.10.25, 16:41 • 1578 переглядiв

У чому звинувачують Білоуса

Першою публічно про домагання заявила колишня студентка режисера – Софія Сапожнік. Дівчина стверджує, що чоловік просив її надіслати світлини інтимного характеру та наполягав на обговоренні сексуальних фантазій. За її словами, колишній керівник надсилав студентам інтимні світлини інших дівчат. Після цього зʼявилася ще низка обвинувачень подібного характеру на адресу Білоуса.

У січні 2025 року університет імені Карпенка-Карого звернувся із заявою до поліції з проханням перевірити поширену інформацію та надати їй правову оцінку. Того ж місяця Білоуса було відсторонено від роботи в університеті.

У лютому слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України - сексуальне насильство.

Того ж дня КМДА повідомила про намір відсторонити його від посадових обов’язків у Молодому театрі.

Тоді ж біля Молодого театру відбулася акція протесту проти рішення КМДА залишити Білоуса на посаді режисера. Учасники висловили підтримку 46 працівникам театру, які вимагали його відсторонення.

Сам Білоус усі звинувачення відкидає.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Обшук
Режисер
Андрій Білоус
Мітинги в Україні
Руслан Кравченко
Київська міська державна адміністрація
Україна
Київ