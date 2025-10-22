Справедливість є: Генпрокурор Кравченко відреагував на рішення суду про арешт режисера Білоуса
Генеральний прокурор Руслан Кравченко відреагував на рішення суду про арешт Андрія Білоуса, колишнього художнього керівника Молодого театру, якого підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток. Кравченко наголосив, що «справедливість є», після того як Печерський районний суд Києва відправив Білоуса під варту без можливості внесення застави.
Запобіжний захід: безальтернативне тримання під вартою. Я пишаюся своєю командою. Справедливість є
Раніше
Печерський районний суд Києва відправив під варту без можливості внесення застави колишнього художнього керівника Київського академічного Молодого театру та викладачу КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса, якого підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток.
Контекст
Напередодні, 21 жовтня, у колишнього художнього керівника Київського академічного Молодого театру та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса правоохоронці проводили обшуки.
Згодом Білоусу було повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відреагував на справу ексдиректора "Молодого театру" Андрія Білоуса, якому сьогодні повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток, і вказав, що кожен злочин матиме наслідки.
"Ми розуміємо, наскільки важко жертвам зважитися говорити. У більшості подібних випадків люди мовчать через страх, сором або недовіру. Але саме цей випадок став переломним: сміливість однієї дівчини дала можливість виявити інші епізоди домагань, які стали частиною досудового розслідування. Настав час відверто сказати - харасмент в Україні існує і, як правило, він завжди йде поряд з мовчанням. Не мовчіть!" - наголосив він.
У чому звинувачують Білоуса
Першою публічно про домагання заявила колишня студентка режисера – Софія Сапожнік. Дівчина стверджує, що чоловік просив її надіслати світлини інтимного характеру та наполягав на обговоренні сексуальних фантазій. За її словами, колишній керівник надсилав студентам інтимні світлини інших дівчат. Після цього зʼявилася ще низка обвинувачень подібного характеру на адресу Білоуса.
У січні 2025 року університет імені Карпенка-Карого звернувся із заявою до поліції з проханням перевірити поширену інформацію та надати їй правову оцінку. Того ж місяця Білоуса було відсторонено від роботи в університеті.
У лютому слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України - сексуальне насильство.
Того ж дня КМДА повідомила про намір відсторонити його від посадових обов’язків у Молодому театрі.
Тоді ж біля Молодого театру відбулася акція протесту проти рішення КМДА залишити Білоуса на посаді режисера. Учасники висловили підтримку 46 працівникам театру, які вимагали його відсторонення.
Сам Білоус усі звинувачення відкидає.