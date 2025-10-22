$41.740.01
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора

Киев • УНН

 • 1852 просмотра

Заместитель Генерального прокурора Мария Вдовиченко заявила, что прокуратура будет прилагать усилия для предотвращения сексуального насилия. Она подчеркнула, что дело экс-художественного руководителя Молодого театра Андрея Билоуса является первым в истории Украины по харассменту, которое дошло до реального расследования.

Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора

Заместитель Генерального прокурора Мария Вдовиченко на фоне дела экс-художественного руководителя Киевского академического Молодого театра и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Билоуса, которого подозревают в сексуальном насилии, заявила, что женщины больше не должны молчать о домогательствах. Прокуратура будет прилагать усилия, чтобы власть или авторитет каких-либо руководителей не стали основанием для совершения сексуального насилия, передает УНН.

Вдовиченко отметила, что прокуратура настаивала именно на содержании под стражей для Андрея Билоуса. Суд удовлетворил это ходатайство и арестовал его без права внесения залога.

Это первое в истории Украины дело о харассменте, которое действительно дошло до реального расследования и сообщения лицу о подозрении 

- подчеркнула Вдовиченко.

Она отметила, что Билоус использовал свой авторитетный статус для того, чтобы совершать сексуальные домогательства к студенткам.

Как действовал наш подозреваемый: он действовал по определенному алгоритму. Он подыскивал себе среди студентов девушек. В дальнейшем, пользуясь своим, так сказать, авторитетным положением - заставлял их присылать интимные фотографии, присылать видеофайлы, в дальнейшем через определенный промежуток времени он под любыми предлогами приглашал их к себе в рабочий кабинет, где, оставаясь с ними наедине, с силой и принуждением совершал сексуальное насилие. Девушки, которые негативно относились к его сексуальному домогательству, оказывались в атмосфере запугивания. Он публично, среди других студентов, унижал их, травил, запрещал принимать участие в спектаклях. Угрожал, что: "Ты больше никогда не станешь актрисой", он говорил, что: "Тебя отчислят из университета" 

- рассказала Вдовиченко.

Заместитель Генпрокурора призвала женщин не молчать о сексуальных домогательствах.

Женщины больше не должны молчать. Мы предоставим и приложим все усилия, чтобы власть или авторитет каких-либо руководителей не стали основанием для совершения сексуальных насилий. Также хочу поблагодарить всех тех, кто начал говорить, кто нашел в себе силы говорить. Большое спасибо. Это - о смелости, которая укрепляет нашу Украину 

- заявила Вдовиченко.

Контекст

Бывшему директору "Молодого театра" Андрею Билоусу сообщено о подозрении в сексуальном насилии в отношении студенток.

Досудебным расследованием установлено, что с 2017 года подозреваемый, используя свой значительный авторитет в театральной среде, служебное положение преподавателя и директора театра, систематически склонял студенток к вступлению с ним в половые отношения без их добровольного согласия и совершал в отношении них сексуальное насилие.

Прокуратура сообщает, что в период с марта 2018 по апрель 2023 года в служебных помещениях театра он неоднократно насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении пяти девушек, двое из которых на момент преступлений были несовершеннолетними.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко отреагировал на дело экс-директора "Молодого театра" Андрея Билоуса, которому сообщено о подозрении в сексуальном насилии в отношении студенток, и указал, что каждое преступление будет иметь последствия.

"Мы понимаем, насколько тяжело жертвам решиться говорить. В большинстве подобных случаев люди молчат из-за страха, стыда или недоверия. Но именно этот случай стал переломным: смелость одной девушки дала возможность выявить другие эпизоды домогательств, которые стали частью досудебного расследования. Пришло время откровенно сказать - харассмент в Украине существует и, как правило, он всегда идет рядом с молчанием. Не молчите!" - подчеркнул Генпрокурор.

В чем обвиняют Билоуса

Первой публично о домогательствах заявила бывшая студентка режиссера – София Сапожник. Девушка утверждает, что мужчина просил ее прислать фотографии интимного характера и настаивал на обсуждении сексуальных фантазий. По ее словам, бывший руководитель присылал студентам интимные фотографии других девушек. После этого появился еще ряд обвинений подобного характера в адрес Билоуса.

В январе 2025 года университет имени Карпенко-Карого обратился с заявлением в полицию с просьбой проверить распространенную информацию и дать ей правовую оценку. В том же месяце Билоус был отстранен от работы в университете.

В феврале следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по статье 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие.

В тот же день КГГА сообщила о намерении отстранить его от должностных обязанностей в Молодом театре.

Тогда же возле Молодого театра состоялась акция протеста против решения КГГА оставить Билоуса на должности режиссера. Участники выразили поддержку 46 работникам театра, которые требовали его отстранения.

Сам Билоус все обвинения отвергает.

Анна Мурашко

