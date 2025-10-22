$41.740.01
48.470.19
ukenru
Ексклюзив
15:19 • 2836 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
15:06 • 6034 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
14:00 • 14069 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 16292 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 11762 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 11431 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 10226 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 8948 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
22 жовтня, 09:47 • 16148 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
22 жовтня, 09:23 • 17299 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
94%
749мм
Популярнi новини
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo22 жовтня, 09:28 • 24918 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 23844 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 19441 перегляди
Частина областей переходить з аварійних на погодинні графіки відключення світла10:59 • 7304 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 13218 перегляди
Публікації
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
14:00 • 14077 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
13:53 • 16300 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 13666 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 19873 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 24280 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Білоус
Ульф Крістерссон
Андрій Костін
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Швеція
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo13:53 • 5726 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 30864 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 45816 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 55263 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 45270 перегляди
Актуальне
Saab JAS 39 Gripen
Фільм
Серіали
Соціальна мережа
Шахед-136

Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора

Київ • УНН

 • 2880 перегляди

Заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко заявила, що прокуратура докладатиме зусиль для запобігання сексуальному насильству. Вона наголосила, що справа ексхудожнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса є першою в історії України щодо харасменту, яка дійшла до реального розслідування.

Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора

Заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко на тлі справи ексхудожнього керівника Київського академічного Молодого театру та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса, якого підозрюють у сексуальному насильстві, заявила, що жінки більше не повинні мовчати щодо домагань. Прокуратура докладатиме зусиль, щоб влада чи авторитет якихось керівників не стали підґрунтям для вчинення сексуального насильства, передає УНН.

Вдовиченко зазначила, що прокуратура наголошувала саме на триманні під вартою для Андрія Білоуса. Суд задовольнив це клопотання й арештував його без права внесення застави.

Це перша в історії України справа про харасмент, яка дійсно дійшла до реального розслідування і повідомлення особі про підозру 

- наголосила Вдовиченко.

Вона зауважила, що Білоус використовував свій авторитетний стан для того, щоб здійснювати сексуальні домагання до студенток.

Як діяв наш підозрюваний: він діяв по певному алгоритму. Він підшукував собі серед студентів дівчат. Надалі користуючись своїм, так би мовити, авторитетним станом - змушував їх надсилати інтимні фотографії, надсилати відеофайли, надалі через певний проміжок часу він під будь-якими приводами запрошував їх до себе в робочий кабінет, де, залишаючись з ними наодинці, з силою і примусом вчиняв сексуальне насильство. Дівчата, які негативно відносилися до його сексуального домагання опинялися в атмосфері залякування. Він публічно, серед інших студентів принижував їх, цькував, забороняв приймати участь у виставах. Погрожував, що: "Ти більше ніколи не станеш актрисою", він казав, що: "Тебе відрахують з університету" 

- розповіла Вдовиченко.

Заступниця Генпрокурора закликала жінок не мовчати про сексуальні домагання.

Жінки більше не повинні мовчати. Ми надамо й докладемо всіх зусиль, щоб влада чи авторитет якихось керівників не стали підґрунтям для вчинення сексуальних насильств. Також хочу подякувати усім тим, хто почав говорити, хто знайшов у собі сили говорити . Дуже дякую. Це - про сміливість, яка зміцнює нашу Україну 

- заявила Вдовиченко.

Контекст

Колишньому директору "Молодого театру" Андрію Білоусу повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 року підозрюваний, використовуючи свій значний авторитет у театральному середовищі, службове становище викладача та директора театру, систематично схиляв студенток до вступу з ним у статеві стосунки без їх добровільної згоди та вчиняв щодо них сексуальне насильство.

Прокуратура повідомляє, що у період з березня 2018 по квітень 2023 року в службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо п’яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відреагував на справу ексдиректора "Молодого театру" Андрія Білоуса, якому повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток, і вказав, що кожен злочин матиме наслідки.

"Ми розуміємо, наскільки важко жертвам зважитися говорити. У більшості подібних випадків люди мовчать через страх, сором або недовіру. Але саме цей випадок став переломним: сміливість однієї дівчини дала можливість виявити інші епізоди домагань, які стали частиною досудового розслідування. Настав час відверто сказати - харасмент в Україні існує і, як правило, він завжди йде поряд з мовчанням. Не мовчіть!" - наголосив Генпрокурор.

Режисер Білоус вперше прокоментував скандал зі звинуваченням у сексуальному насиллі: що сказав21.10.25, 15:37 • 3384 перегляди

У чому звинувачують Білоуса

Першою публічно про домагання заявила колишня студентка режисера – Софія Сапожнік. Дівчина стверджує, що чоловік просив її надіслати світлини інтимного характеру та наполягав на обговоренні сексуальних фантазій. За її словами, колишній керівник надсилав студентам інтимні світлини інших дівчат. Після цього зʼявилася ще низка обвинувачень подібного характеру на адресу Білоуса.

У січні 2025 року університет імені Карпенка-Карого звернувся із заявою до поліції з проханням перевірити поширену інформацію та надати їй правову оцінку. Того ж місяця Білоуса було відсторонено від роботи в університеті.

У лютому слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України - сексуальне насильство.

Того ж дня КМДА повідомила про намір відсторонити його від посадових обов’язків у Молодому театрі.

Тоді ж біля Молодого театру відбулася акція протесту проти рішення КМДА залишити Білоуса на посаді режисера. Учасники висловили підтримку 46 працівникам театру, які вимагали його відсторонення.

Сам Білоус усі звинувачення відкидає.

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НП
Режисер
Андрій Білоус
Мітинги в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
Київська міська державна адміністрація
Андрій Костін
Україна