Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора

Заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко на тлі справи ексхудожнього керівника Київського академічного Молодого театру та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса, якого підозрюють у сексуальному насильстві, заявила, що жінки більше не повинні мовчати щодо домагань. Прокуратура докладатиме зусиль, щоб влада чи авторитет якихось керівників не стали підґрунтям для вчинення сексуального насильства, передає УНН.

Вдовиченко зазначила, що прокуратура наголошувала саме на триманні під вартою для Андрія Білоуса. Суд задовольнив це клопотання й арештував його без права внесення застави.

Це перша в історії України справа про харасмент, яка дійсно дійшла до реального розслідування і повідомлення особі про підозру - наголосила Вдовиченко.

Вона зауважила, що Білоус використовував свій авторитетний стан для того, щоб здійснювати сексуальні домагання до студенток.

Як діяв наш підозрюваний: він діяв по певному алгоритму. Він підшукував собі серед студентів дівчат. Надалі користуючись своїм, так би мовити, авторитетним станом - змушував їх надсилати інтимні фотографії, надсилати відеофайли, надалі через певний проміжок часу він під будь-якими приводами запрошував їх до себе в робочий кабінет, де, залишаючись з ними наодинці, з силою і примусом вчиняв сексуальне насильство. Дівчата, які негативно відносилися до його сексуального домагання опинялися в атмосфері залякування. Він публічно, серед інших студентів принижував їх, цькував, забороняв приймати участь у виставах. Погрожував, що: "Ти більше ніколи не станеш актрисою", він казав, що: "Тебе відрахують з університету" - розповіла Вдовиченко.

Заступниця Генпрокурора закликала жінок не мовчати про сексуальні домагання.

Жінки більше не повинні мовчати. Ми надамо й докладемо всіх зусиль, щоб влада чи авторитет якихось керівників не стали підґрунтям для вчинення сексуальних насильств. Також хочу подякувати усім тим, хто почав говорити, хто знайшов у собі сили говорити . Дуже дякую. Це - про сміливість, яка зміцнює нашу Україну - заявила Вдовиченко.

Контекст

Колишньому директору "Молодого театру" Андрію Білоусу повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 року підозрюваний, використовуючи свій значний авторитет у театральному середовищі, службове становище викладача та директора театру, систематично схиляв студенток до вступу з ним у статеві стосунки без їх добровільної згоди та вчиняв щодо них сексуальне насильство.

Прокуратура повідомляє, що у період з березня 2018 по квітень 2023 року в службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо п’яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відреагував на справу ексдиректора "Молодого театру" Андрія Білоуса, якому повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток, і вказав, що кожен злочин матиме наслідки.

"Ми розуміємо, наскільки важко жертвам зважитися говорити. У більшості подібних випадків люди мовчать через страх, сором або недовіру. Але саме цей випадок став переломним: сміливість однієї дівчини дала можливість виявити інші епізоди домагань, які стали частиною досудового розслідування. Настав час відверто сказати - харасмент в Україні існує і, як правило, він завжди йде поряд з мовчанням. Не мовчіть!" - наголосив Генпрокурор.

У чому звинувачують Білоуса

Першою публічно про домагання заявила колишня студентка режисера – Софія Сапожнік. Дівчина стверджує, що чоловік просив її надіслати світлини інтимного характеру та наполягав на обговоренні сексуальних фантазій. За її словами, колишній керівник надсилав студентам інтимні світлини інших дівчат. Після цього зʼявилася ще низка обвинувачень подібного характеру на адресу Білоуса.

У січні 2025 року університет імені Карпенка-Карого звернувся із заявою до поліції з проханням перевірити поширену інформацію та надати їй правову оцінку. Того ж місяця Білоуса було відсторонено від роботи в університеті.

У лютому слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України - сексуальне насильство.

Того ж дня КМДА повідомила про намір відсторонити його від посадових обов’язків у Молодому театрі.

Тоді ж біля Молодого театру відбулася акція протесту проти рішення КМДА залишити Білоуса на посаді режисера. Учасники висловили підтримку 46 працівникам театру, які вимагали його відсторонення.

Сам Білоус усі звинувачення відкидає.