Буданов: Украину спасут сильные армия и институты

История научила украинцев, что нация проигрывает, если ее разрывают внутренние противоречия. Об этом после подписания Президентом Украины Владимиром Зеленским закона №12414, регулирующего деятельность НАБУ и САП, написал в Telegram начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает УНН.

Детали

Он отметил, что "у нас одна общая беда, один враг".

Поэтому решать внутренние противоречия стоит путем открытого диалога для достижения единой общей цели – отстоять нашу страну - убежден Буданов.

Он выразил уверенность, что Украину спасут сильные войска и институты.

"Мы должны проявить мудрость и ответственность", - резюмировал руководитель ГУР.

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12414, регулирующий деятельность НАБУ и САП.

22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ поддержали 263 нардепа.

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко прокомментировал изменения в законодательство, принятые сегодня и которые, в частности, касаются работы органов прокуратуры в условиях военного положения. Он, в частности, отметил, что законодательные изменения касаются кадровых вопросов, которые дают возможность усилить кадровый потенциал органов прокуратуры.

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