Буданов: Україну врятують сильні військо та інституції

Історія навчила українців, що нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності. Про це після підписання Президентом України Володимиром Зеленським закону №12414, що регулює діяльність НАБУ та САП, написав у Telegram начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє УНН.

Деталі

Він зазначив, що "в нас одна спільна біда, один ворог".

Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети – відстояти нашу країну - переконаний Буданов.

Він висловив упевненість, що Україну врятують сильні військо та інституції.

"Ми повинні проявити мудрість і відповідальність", - резюмував керівник ГУР.

СБУ буде й надалі викорінювати російських агентів у будь-якому державному органі України: Малюк на зустрічі з представниками країн-членів G7

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12414, що регулює діяльність НАБУ та САП.

22 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ підтримали 263 нардепів.

Генпрокурор України Руслан Кравченко прокоментував зміни до законодавства, ухвалені сьогодні і які, зокрема, стосуються роботи органів прокуратури в умовах воєнного стану. Він, зокрема, зауважив, що законодавчі зміни стосуються кадрових питань, які дають можливість посилити кадровий потенціал органів прокуратури.

Експерт: НАБУ перетворилась на філію фсб. Ухвалений законопроєкт дає можливість це виправити