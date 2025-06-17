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Кандидат на должность Генпрокурора Кравченко заявил, что по одному шаблону больше не будут "судить" и героя, и вора

Киев • УНН

 • 754 просмотра

Руслан Кравченко заявил, что справедливость в уголовном процессе не может зависеть от формального соответствия деяния статье УКУ. Необходимо учитывать жизненный путь личности и обстоятельства.

Кандидат на должность Генпрокурора Кравченко заявил, что по одному шаблону больше не будут "судить" и героя, и вора

Руслан Кравченко очертил понимание справедливости в уголовном процессе и подход к правосудию, выступая перед парламентариями в Верховной Раде, передает УНН.

Как опытный прокурор, я утверждаю - справедливость не может зависеть от мнения прокурора, основанном  лишь на формальном соответствии деяния - статье Уголовного Кодекса. Когда решается судьба человека, необходимо видеть не только правонарушение, но и лицо, его совершившее. Мы должны учитывать его жизненный путь, мотив, репутацию, обстоятельства, при которых это произошло и даже время, когда это произошло. Потому что иногда - по одному шаблону судят и вора, и героя

- подчеркнул Руслан Кравченко. 

Он добавил, что демонстративное правосудие недопустимо.

"Я буду сам и заставлю всех, при принятии решений, учитывать все моменты: что человек сделал для нашего государства, для его защиты, для сохранения жизни каждого из нас. Но решение должно быть одним -  справедливым и законным.

Недопустимо, чтобы человек становился объектом уголовного преследования только для того, чтобы кто-то выполнил план, оправдал свое пребывание в должности, или "засветил" громкое дело в СМИ. Должность и статус не могут быть поводом для демонстративного правосудия. Потому что за каждым таким делом - сломанные судьбы, уничтоженная карьера, разрушенные мечты. За каждым формальным обвинением, которое часто заканчивается оправдательным приговором или уговариванием человека на сделку со следствием, - потерянные годы жизни, потраченные государственные ресурсы и дискредитация самих правоохранительных органов", - считает Руслан Кравченко. 

Он подчеркнул, что настоящая справедливость – это всегда сложное решение. 

Потому что это – ответственность и тяжелый выбор. Но только она достойна того, чтобы называться Законом

- заявил Кравченко. 

Дополнение

 16 июня в Верховную Раду поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора. 

Должность Генпрокурора вакантна с момента увольнения Андрея Костина 31 октября 2024 года. 

Биографическая справка 

Руслан Кравченко, родился в Северодонецке на Луганщине. Окончил военно-юридический факультет Национального университета "Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого". Работал в должности следователя, позже - старшего следователя Севастопольской прокуратуры. Исполнял должностные обязанности и фиксировал действия россиян во время оккупации Крыма. В 2014 году получил назначение на должность старшего прокурора Ровенской, а затем Львовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Западного региона Украины. В 2014-2015 годах принимал непосредственное участие в антитеррористической операции при исполнении служебных обязанностей в должности прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины. Имеет статус участника боевых действий. С 2015 по 2019 год работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины на различных должностях. Был старшим группы прокуроров и осуществлял процессуальное руководство, поддерживал государственное обвинение в уголовном производстве против бывшего президента Украины Виктора Януковича по факту совершения им государственной измены и пособничества в ведении агрессивной войны. Добился признания Януковича виновным и осуждения его к 13 годам лишения свободы. С 2020 по 2021 год Руслан Кравченко работал начальником управления процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах Офиса Генерального прокурора Украины. В 2021 году Руслан Кравченко возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. С 31 марта 2022 года проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в Буче. В апреле 2023 года был назначен главой Киевской областной государственной администрации. В этой должности находился до конца декабря 2024 года. 31 декабря 2024 года назначен главой Государственной налоговой службы Украины.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
Государственная налоговая служба Украины
Киевская область
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