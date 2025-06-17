Кандидат на посаду Генпрокурора Кравченко заявив, що за одним шаблоном більше не будуть "судити" і героя, і злодія
Київ • УНН
Руслан Кравченко заявив, що справедливість у кримінальному процесі не може залежати від формальної відповідності діяння статті ККУ. Необхідно враховувати життєвий шлях особи та обставини.
Руслан Кравченко окреслив розуміння справедливості у кримінальному процесі та підхід до правосуддя, виступаючи перед парламентарями у Верховній Раді, передає УНН.
Як досвідчений прокурор, я стверджую – справедливість не може залежати від думки прокурора, основаній лише на формальній відповідності діяння – статті Кримінального Кодексу. Коли вирішується доля людини, необхідно бачити не лише правопорушення, а й особу, яка його вчинила. Ми повинні враховувати її життєвий шлях, мотив, репутацію, обставини, за яких це сталося і навіть час, коли це відбулось. Бо іноді – за одним шаблоном судять і злодія, і героя
Він додав, що демонстративне правосуддя неприпустиме.
"Я буду сам і змушу всіх, при прийнятті рішень, враховувати всі моменти: що людина зробила для нашої держави, для її захисту, для збереження життя кожного з нас. Але рішення має бути одним - справедливим і законним.
Неприпустимо, щоб людина ставала об’єктом кримінального переслідування лише для того, щоб хтось виконав план, виправдав своє перебування на посаді, чи "засвітив" гучну справу у ЗМІ. Посада і статус не можуть бути приводом для демонстративного правосуддя. Бо за кожною такою справою - зламані долі, знищена кар’єра, зруйновані мрії. За кожним формальним обвинуваченням, яке часто закінчується виправдувальним вироком або вмовлянням людини на угоду зі слідством, - втрачені роки життя, витрачені державні ресурси і дискредитація самих правоохоронних органів", - вважає Руслан Кравченко.
Він наголосив, що справжня справедливість – це завжди складне рішення.
Тому що це – відповідальність та тяжкий вибір. Але тільки вона варта того, щоб називатись Законом
Доповнення
16 червня до Верховної Ради надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора.
Посада Генпрокурора вакантна з моменту звільнення Андрія Костіна 31 жовтня 2024 року.
Біографічна довідка
Руслан Кравченко, народився у Сєвєродонецьку на Луганщині. Закінчив військово-юридичний факультет Національного університету "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого". Працював на посаді слідчого, пізніше - старшого слідчого, Севастопольської прокуратури. Виконував посадові обов’язки та фіксував дії росіян під час окупації Криму. У 2014 році отримав призначення на посаду старшого прокурора Рівненської, а згодом Львівської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у воєнній сфері Західного регіону України. У 2014-2015 роках брав безпосередню участь в антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України. Має статус учасника бойових дій. З 2015 по 2019 рік працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України на різних посадах. Був старшим групи прокурорів та здійснював процесуальне керівництво, підтримував державне обвинувачення у кримінальному провадженні проти колишнього президента України Віктора Януковича за фактом вчинення ним державної зради й пособництва у веденні агресивної війни. Добився визнання Януковича винним та засудження його до 13 років позбавлення волі. З 2020 по 2021 рік Руслан Кравченко працював начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сферах Офісу Генерального прокурора України. У 2021 році Руслан Кравченко очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області. З 31 березня 2022 року проводив фіксацію та розслідування військових злочинів росіян у Бучі. У квітні 2023 року був призначений головою Київської обласної державної адміністрації. На цій посаді перебував до кінця грудня 2024 року. 31 грудня 2024 року призначений головою Державної податкової служби України.