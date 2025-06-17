Кандидат на посаду Генпрокурора Кравченко заявив, що за одним шаблоном більше не будуть "судити" і героя, і злодія

Руслан Кравченко окреслив розуміння справедливості у кримінальному процесі та підхід до правосуддя, виступаючи перед парламентарями у Верховній Раді, передає УНН.

Як досвідчений прокурор, я стверджую – справедливість не може залежати від думки прокурора, основаній лише на формальній відповідності діяння – статті Кримінального Кодексу. Коли вирішується доля людини, необхідно бачити не лише правопорушення, а й особу, яка його вчинила. Ми повинні враховувати її життєвий шлях, мотив, репутацію, обставини, за яких це сталося і навіть час, коли це відбулось. Бо іноді – за одним шаблоном судять і злодія, і героя - наголосив Руслан Кравченко.

Він додав, що демонстративне правосуддя неприпустиме.

"Я буду сам і змушу всіх, при прийнятті рішень, враховувати всі моменти: що людина зробила для нашої держави, для її захисту, для збереження життя кожного з нас. Але рішення має бути одним - справедливим і законним.

Неприпустимо, щоб людина ставала об’єктом кримінального переслідування лише для того, щоб хтось виконав план, виправдав своє перебування на посаді, чи "засвітив" гучну справу у ЗМІ. Посада і статус не можуть бути приводом для демонстративного правосуддя. Бо за кожною такою справою - зламані долі, знищена кар’єра, зруйновані мрії. За кожним формальним обвинуваченням, яке часто закінчується виправдувальним вироком або вмовлянням людини на угоду зі слідством, - втрачені роки життя, витрачені державні ресурси і дискредитація самих правоохоронних органів", - вважає Руслан Кравченко.

Він наголосив, що справжня справедливість – це завжди складне рішення.

Тому що це – відповідальність та тяжкий вибір. Але тільки вона варта того, щоб називатись Законом - заявив Кравченко.

Доповнення

16 червня до Верховної Ради надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора.

Посада Генпрокурора вакантна з моменту звільнення Андрія Костіна 31 жовтня 2024 року.

Біографічна довідка

Руслан Кравченко, народився у Сєвєродонецьку на Луганщині. Закінчив військово-юридичний факультет Національного університету "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого". Працював на посаді слідчого, пізніше - старшого слідчого, Севастопольської прокуратури. Виконував посадові обов’язки та фіксував дії росіян під час окупації Криму. У 2014 році отримав призначення на посаду старшого прокурора Рівненської, а згодом Львівської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у воєнній сфері Західного регіону України. У 2014-2015 роках брав безпосередню участь в антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України. Має статус учасника бойових дій. З 2015 по 2019 рік працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України на різних посадах. Був старшим групи прокурорів та здійснював процесуальне керівництво, підтримував державне обвинувачення у кримінальному провадженні проти колишнього президента України Віктора Януковича за фактом вчинення ним державної зради й пособництва у веденні агресивної війни. Добився визнання Януковича винним та засудження його до 13 років позбавлення волі. З 2020 по 2021 рік Руслан Кравченко працював начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сферах Офісу Генерального прокурора України. У 2021 році Руслан Кравченко очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області. З 31 березня 2022 року проводив фіксацію та розслідування військових злочинів росіян у Бучі. У квітні 2023 року був призначений головою Київської обласної державної адміністрації. На цій посаді перебував до кінця грудня 2024 року. 31 грудня 2024 року призначений головою Державної податкової служби України.