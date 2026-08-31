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Двум российским командирам объявили о подозрении в нанесении ударов по «Охматдету» и «Сапфиру»

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Подозрения получили командиры, которых следствие считает причастными к ракетным ударам по детской больнице и гостинице в Краматорске.

Двум российским командирам объявили о подозрении в нанесении ударов по «Охматдету» и «Сапфиру»
Фото: gp.gov.ua

Двум российским командирам сообщили о подозрении в нанесении ударов по "Охматдету" в Киеве и отелю "Сапфир" в Краматорске, сообщил в понедельник Генеральный прокурор Руслан Кравченко в социальных сетях, пишет УНН.

От приказа до пуска: двум российским командирам сообщили о подозрении в нанесении ударов по "Охматдету" и "Сапфиру"

- написал Кравченко.

"Кадры с разрушенного "Охматдета" невозможно забыть. Дети с капельницами под открытым небом. Врачи, родители и спасатели, разбиравшие завалы. Разрушенные операционные блоки, где еще мгновение до удара боролись за детские жизни. 8 июля 2024 года российская крылатая ракета Х-101 попала в лечебный корпус крупнейшей детской больницы страны. Там находились более 600 детей. Погибли врач и дедушка маленькой пациентки. По меньшей мере 34 человека получили ранения, среди них девять детей", - отметил он.

И добавил: "Через полтора месяца, 24 августа, российская баллистическая ракета "Искандер-М" разрушила отель "Сапфир" в Краматорске. В нем жили представители иностранных СМИ, которые рассказывали миру правду о российской агрессии. Погиб 38-летний советник Reuters по безопасности Райан Эванс. Еще десять человек получили ранения, среди них 4 гражданина Украины, 5 международных журналистов — сотрудников указанного информационного агентства и одна журналистка из Польши".

"Российские ракеты не выбирают цели сами. Координаты вводят люди. Приказы отдают люди. Пуски осуществляют люди. Сегодня еще двум российским командирам сообщили о подозрении в совершении военных преступлений", - сообщил Кравченко.

Как отметил Генпрокурор, "по данным следствия, удар по "Охматдету" непосредственно координировал генерал-майор — командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии дальней авиации вс рф". "Выполняя приказ высшего военно-политического руководства России, он отдал боевое распоряжение подчиненным подразделениям и координировал задачу по нанесению ракетного удара по детской больнице", - указал он.

"Атаку на отель "Сапфир", по данным следствия, обеспечил полковник — командир 1-й ракетной бригады 49-й общевойсковой армии вс рф. Находясь в Ростовской области, он отдавал приказы подчиненным, координировал их действия и контролировал выполнение задачи по нанесению удара", - добавил Генпрокурор.

Действия обоих командиров квалифицированы по ч. 2 ст. 438 УК Украины: нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством

- указал Кравченко.

"Оба преступления Россия сразу пыталась прикрыть ложью. После удара по "Охматдету" российская пропаганда выдумывала версии о "падении украинской ракеты ПВО", "военном госпитале" и "складе оружия". После атаки на "Сапфир" российские ресурсы заявили о якобы "ликвидации иностранных наемников". Когда стало известно о гибели члена команды Reuters и ранении журналистов, удар начали называть "наказанием"", - отметил он.

"Больница, где спасали детей. Отель, где жили журналисты. Никакой военной необходимости. Никакого военного преимущества. Только целенаправленный террор против гражданских. Мы последовательно восстанавливаем весь путь преступного приказа: от высшего командования, которое планировало и санкционировало атаки, до командиров и военнослужащих, обеспечивавших их выполнение. За каждое военное преступление будет отвечать каждый причастный. Продолжаем работу", - подчеркнул Кравченко.

Российскому генералу сообщено о подозрении за атаку рф на "Охматдет" - Генпрокурор Кравченко04.03.26, 10:39 • 5533 просмотра

Юлия Шрамко

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