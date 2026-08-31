Двом російським командирам оголосили підозри за удари по "Охматдиту" та "Сапфіру"

$44.550.0151.880.02
ukenru
Ексклюзив
08:37 • 1800 перегляди
БЕБ не змогло пояснити, чому вважає авіалізинг роялті, і прикрилося таємницею слідства
07:00 • 5270 перегляди
Goldman Sachs посилює попередження щодо дизельного пального на тлі війн
04:31 • 12649 перегляди
Кількість жертв катастрофи в Гімалаях наближається до 800, понад 3 тисячі людей зникли безвісти
03:15 • 16984 перегляди
Атакований біля новоросійська російський суховантаж дрейфував до Туреччини та сів на мілинуPhoto
31 серпня, 02:38 • 16431 перегляди
Google пішов на поступки Трампу та перейменував озеро Онтаріо на "Озеро Америка"
31 серпня, 01:55 • 14697 перегляди
У Сенаті США закликали Палату представників терміново ухвалити нові санкції проти росії
31 серпня, 00:55 • 15114 перегляди
Депутат держдуми рф закликав застосувати ядерну зброю проти України
31 серпня, 00:16 • 13802 перегляди
Верховний лідер Ірану закликав мусульманські країни об'єднатися проти США та Ізраїлю
30 серпня, 21:36 • 16185 перегляди
У Литві та Чехії біля оборонних компаній з'явилися траурні вінки – підозрюють провокацію спецслужб рфPhoto
30 серпня, 21:15 • 16016 перегляди
У Німеччині партія Вагенкнехт хоче разом з AfD виступити проти допомоги Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+26°
2.4м/с
46%
751мм
Популярнi новини
Алжир відправив винищувачі до Нігеру після невдалого військового заколоту30 серпня, 23:37 • 4818 перегляди
росія готується повернути у стрій ракетний крейсер після майже 30 років ремонту30 серпня, 23:55 • 4410 перегляди
Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі31 серпня, 00:06 • 14076 перегляди
Війна США з Іраном стала випробуванням для ШОС напередодні саміту Сі та путіна – Bloomberg31 серпня, 01:16 • 6768 перегляди
Нафта Brent підскочила на 1,6% майже до $90 за барель через загострення на Близькому Сході31 серпня, 01:36 • 8086 перегляди
Публікації
БЕБ не змогло пояснити, чому вважає авіалізинг роялті, і прикрилося таємницею слідства
Ексклюзив
08:37 • 1800 перегляди
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 113050 перегляди
НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росіюPhoto28 серпня, 12:59 • 115874 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково28 серпня, 12:21 • 90988 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину28 серпня, 09:56 • 89123 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Ілон Маск
Денис Штілерман
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Китай
Іран
Канада
Реклама
УНН Lite
Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі31 серпня, 00:06 • 14165 перегляди
Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у КаліфорніїPhoto30 серпня, 22:06 • 16341 перегляди
Тейлор Свіфт пожертвувала $50 тисяч матері трьох дітей, яка постраждала, рятуючи людину після ДТПPhoto30 серпня, 00:05 • 39735 перегляди
Том Гарді розпочав реп-кар'єру та випустив дебютний альбом під псевдонімом Френкі Пулітцер29 серпня, 22:05 • 38970 перегляди
Кеті Перрі розповіла, що заборонила 6-річній доньці повторювати витівку з її відомої пісні29 серпня, 00:05 • 56887 перегляди
Актуальне
Техніка
Financial Times
Starlink
Опалення
Х-59

Двом російським командирам оголосили підозри за удари по "Охматдиту" та "Сапфіру"

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Підозри отримали командири, яких слідство вважає причетними до ракетних ударів по дитячій лікарні та готелю в Краматорську.

Двом російським командирам оголосили підозри за удари по "Охматдиту" та "Сапфіру"
Фото: gp.gov.ua

Двом російським командирам повідомили про підозри за удари по "Охматдиту" у Києві та готелю "Сапфір" у Краматорську, повідомив у понеділок Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

Від наказу до пуску: двом російським командирам повідомлено про підозру за удари по "Охматдиту" та "Сапфіру"

- написав Кравченко.

"Кадри з розбитого "Охматдиту" неможливо забути. Діти з крапельницями просто неба. Лікарі, батьки та рятувальники, які розбирали завали. Зруйновані оперблоки, де ще за мить до удару боролися за дитячі життя. 8 липня 2024 року російська крилата ракета Х-101 влучила в лікувальний корпус найбільшої дитячої лікарні країни. Там перебували понад 600 дітей. Загинули лікарка та дідусь маленької пацієнтки. Щонайменше 34 людини дістали поранення, серед них дев’ятеро дітей", - зазначив він.

І додав: "Через півтора місяця, 24 серпня, російська балістична ракета "Іскандер-М" зруйнувала готель "Сапфір" у Краматорську. У ньому жили представники іноземних медіа, які розповідали світові правду про російську агресію. Загинув 38-річний радник Reuters із безпеки Райан Еванс. Ще десятеро людей дістали поранення, серед них 4 громадян України, 5 міжнародних журналістів-працівників зазначеного інформаційного агентства та одна журналістка з Польщі".

"Російські ракети не обирають цілі самі. Координати вводять люди. Накази віддають люди. Пуски здійснюють люди. Сьогодні ще двом російським командирам повідомлено про підозру у воєнних злочинах", - повідомив Кравченко.

Як зазначив Генпрокурор, "за даними слідства, удар по "Охматдиту" безпосередньо координував генерал-майор – командир 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії дальньої авіації зс рф". "Виконуючи наказ вищого військово-політичного керівництва росії, він віддав бойове розпорядження підпорядкованим підрозділам та координував завдання ракетного удару по дитячій лікарні", - вказав він.

"Атаку на готель "Сапфір", за даними слідства, забезпечив полковник – командир 1-ї ракетної бригади 49-ї загальновійськової армії зс рф. Перебуваючи в ростовській області, він віддавав накази підлеглим, координував їхні дії та контролював завдання удару", - додав Генпрокурор.

Дії обох командирів кваліфіковано за ч. 2 ст. 438 КК України: порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством

- вказав Кравченко.

"Обидва злочини росія одразу намагалася прикрити брехнею. Після удару по "Охматдиту" російська пропаганда вигадувала версії про "падіння української ракети ППО", "військовий госпіталь" та "склад зброї". Після атаки на "Сапфір" російські ресурси заявили про нібито "ліквідацію іноземних найманців". Коли стало відомо про загибель члена команди Reuters та поранення журналістів, удар почали називати "покаранням"", - зазначив він.

"Лікарня, де рятували дітей. Готель, де жили журналісти. Жодної воєнної необхідності. Жодної військової переваги. Лише цілеспрямований терор проти цивільних. Ми послідовно відновлюємо весь шлях злочинного наказу: від вищого командування, яке планувало та санкціонувало атаки, до командирів і військовослужбовців, які забезпечували їх виконання. За кожен воєнний злочин відповідатиме кожен причетний. Працюємо далі", - підкреслив Кравченко.

Російському генералу повідомлено про підозру за атаку рф на "Охматдит" - Генпрокурор Кравченко04.03.26, 10:39 • 5533 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКримінал
Вибухи
російська пропаганда
Війна в Україні
Х-101
Андрій Костін
Reuters
Іскандер (ОТРК)
Україна
Краматорськ