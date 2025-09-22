$41.250.00
12:19 • 6376 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
11:53 • 11572 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
11:25 • 19178 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
09:32 • 35378 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 37643 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 23796 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 39300 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 23064 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 33683 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 47761 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Информационное агенстве «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Этот приговор о восстановлении доверия к системе правосудия": Кравченко о пожизненном экс-сотруднику УГО Косову

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Бывший сотрудник УГО Косов признан виновным в умышленном убийстве Максима Матерухина и приговорен к пожизненному лишению свободы. Генпрокурор Кравченко подчеркнул, что этот приговор является восстановлением доверия к правосудию и неотвратимостью наказания за преступления против детей.

"Этот приговор о восстановлении доверия к системе правосудия": Кравченко о пожизненном экс-сотруднику УГО Косову

Приговор экс-сотруднику Управления государственной охраны Артему Косову, который убил 16-летнего парня на станции столичного фуникулера, о восстановлении доверия к системе правосудия, о надежде на справедливость и о неотвратимости наказания за преступления против детей. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Сегодня, после долгих месяцев борьбы, мы услышали приговор: бывший работник УГО Косов признан виновным в умышленном убийстве из хулиганских побуждений Максима Матерухина. Наказание — пожизненное лишение свободы. Это решение максимально приближено к справедливости. Максимально приближено, потому что жизнь ребенка нельзя сопоставить с любым сроком заключения 

- написал Кравченко в Telegram.

Генпрокурор добавил, что завтра Максим мог бы праздновать свой день рождения, но этого никогда не произойдет, ведь Косов жестоко и дерзко отнял у него жизнь.

Сегодня именно тот день, которого ждали родители и родные Максима, его друзья, и все общество. Этот приговор не только об убийце. Он о восстановлении доверия к системе правосудия, о надежде на справедливость и о неотвратимости наказания за преступления против детей. Я благодарю всех, кто поддерживал семью Максима в их борьбе. Огромная благодарность прокурорам и следователям за колоссальную работу, суду за беспристрастное решение 

- подчеркнул он.

Кравченко убежден, что каждый, кто убил ребенка, должен получать самое суровое наказание — пожизненное лишение свободы.

Вместе с руководителями областных прокуратур мы и в дальнейшем будем стоять на защите детей по всей стране. Чтобы никто даже не смел смотреть в сторону ребенка с мыслью о преступлении. Чтобы каждый знал: за такое преступление будет только одно — самое суровое наказание. Жизнь ребенка - это высшая ценность 

- резюмировал Генпрокурор.

Дополнение

Шевченковский районный суд Киева назначил пожизненное заключение экс-сотруднику Управления государственной охраны Артему Косову, который убил 16-летнего парня на станции столичного фуникулера.

Руслан Кравченко представлял обвинение по этому делу.

Генеральный прокурор Кравченко заявил, что каждый, кто совершил убийство или изнасилование несовершеннолетнего, должен получить пожизненное заключение.

Также сегодня, 22 сентября Генеральный прокурор Кравченко заявил, что будет представлять обвинение по делу бывшего работника прокуратуры Андрея Молочного, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП в Киеве.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Руслан Кравченко
Украина
Киев