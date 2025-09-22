"Этот приговор о восстановлении доверия к системе правосудия": Кравченко о пожизненном экс-сотруднику УГО Косову

Приговор экс-сотруднику Управления государственной охраны Артему Косову, который убил 16-летнего парня на станции столичного фуникулера, о восстановлении доверия к системе правосудия, о надежде на справедливость и о неотвратимости наказания за преступления против детей. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Сегодня, после долгих месяцев борьбы, мы услышали приговор: бывший работник УГО Косов признан виновным в умышленном убийстве из хулиганских побуждений Максима Матерухина. Наказание — пожизненное лишение свободы. Это решение максимально приближено к справедливости. Максимально приближено, потому что жизнь ребенка нельзя сопоставить с любым сроком заключения

Генпрокурор добавил, что завтра Максим мог бы праздновать свой день рождения, но этого никогда не произойдет, ведь Косов жестоко и дерзко отнял у него жизнь.

Сегодня именно тот день, которого ждали родители и родные Максима, его друзья, и все общество. Этот приговор не только об убийце. Он о восстановлении доверия к системе правосудия, о надежде на справедливость и о неотвратимости наказания за преступления против детей. Я благодарю всех, кто поддерживал семью Максима в их борьбе. Огромная благодарность прокурорам и следователям за колоссальную работу, суду за беспристрастное решение