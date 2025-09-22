"Этот приговор о восстановлении доверия к системе правосудия": Кравченко о пожизненном экс-сотруднику УГО Косову
Киев • УНН
Бывший сотрудник УГО Косов признан виновным в умышленном убийстве Максима Матерухина и приговорен к пожизненному лишению свободы. Генпрокурор Кравченко подчеркнул, что этот приговор является восстановлением доверия к правосудию и неотвратимостью наказания за преступления против детей.
Приговор экс-сотруднику Управления государственной охраны Артему Косову, который убил 16-летнего парня на станции столичного фуникулера, о восстановлении доверия к системе правосудия, о надежде на справедливость и о неотвратимости наказания за преступления против детей. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.
Сегодня, после долгих месяцев борьбы, мы услышали приговор: бывший работник УГО Косов признан виновным в умышленном убийстве из хулиганских побуждений Максима Матерухина. Наказание — пожизненное лишение свободы. Это решение максимально приближено к справедливости. Максимально приближено, потому что жизнь ребенка нельзя сопоставить с любым сроком заключения
Генпрокурор добавил, что завтра Максим мог бы праздновать свой день рождения, но этого никогда не произойдет, ведь Косов жестоко и дерзко отнял у него жизнь.
Сегодня именно тот день, которого ждали родители и родные Максима, его друзья, и все общество. Этот приговор не только об убийце. Он о восстановлении доверия к системе правосудия, о надежде на справедливость и о неотвратимости наказания за преступления против детей. Я благодарю всех, кто поддерживал семью Максима в их борьбе. Огромная благодарность прокурорам и следователям за колоссальную работу, суду за беспристрастное решение
Кравченко убежден, что каждый, кто убил ребенка, должен получать самое суровое наказание — пожизненное лишение свободы.
Вместе с руководителями областных прокуратур мы и в дальнейшем будем стоять на защите детей по всей стране. Чтобы никто даже не смел смотреть в сторону ребенка с мыслью о преступлении. Чтобы каждый знал: за такое преступление будет только одно — самое суровое наказание. Жизнь ребенка - это высшая ценность
Дополнение
Шевченковский районный суд Киева назначил пожизненное заключение экс-сотруднику Управления государственной охраны Артему Косову, который убил 16-летнего парня на станции столичного фуникулера.
Руслан Кравченко представлял обвинение по этому делу.
Генеральный прокурор Кравченко заявил, что каждый, кто совершил убийство или изнасилование несовершеннолетнего, должен получить пожизненное заключение.
Также сегодня, 22 сентября Генеральный прокурор Кравченко заявил, что будет представлять обвинение по делу бывшего работника прокуратуры Андрея Молочного, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП в Киеве.