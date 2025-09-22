"Цей вирок про відновлення довіри до системи правосуддя": Кравченко про довічне ексспівробітнику УДО Косову

Вирок ексспівробітнику Управління державної охорони Артему Косову, який вбив 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, про відновлення довіри до системи правосуддя, про надію на справедливість і про невідворотність покарання за злочини проти дітей. Про це заявив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

Сьогодні, після довгих місяців боротьби, ми почули вирок: колишній працівник УДО Косов визнаний винним в умисному вбивстві з хуліганських мотивів Максима Матерухіна. Покарання — довічне позбавлення волі. Це рішення максимально наближене до справедливості. Максимально наближене, бо життя дитини не можна співставити з будь-яким терміном ув’язнення

Генпрокурор додав, що завтра Максим міг святкувати свій день народження, але цього ніколи не станеться, адже Косов жорстоко і зухвало забрав у нього життя.

Сьогодні саме той день, на який чекали батьки і рідні Максима, його друзі, і все суспільство. Цей вирок не лише про вбивцю. Він про відновлення довіри до системи правосуддя, про надію на справедливість і про невідворотність покарання за злочини проти дітей. Я дякую всім, хто підтримував родину Максима у їхній боротьбі. Величезна вдячність прокурорам і слідчим за колосальну роботу, суду за неупереджене рішення