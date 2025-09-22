"Цей вирок про відновлення довіри до системи правосуддя": Кравченко про довічне ексспівробітнику УДО Косову
Київ • УНН
Колишній працівник УДО Косов визнаний винним в умисному вбивстві Максима Матерухіна та засуджений до довічного позбавлення волі. Генпрокурор Кравченко наголосив, що цей вирок є відновленням довіри до правосуддя та невідворотністю покарання за злочини проти дітей.
Вирок ексспівробітнику Управління державної охорони Артему Косову, який вбив 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, про відновлення довіри до системи правосуддя, про надію на справедливість і про невідворотність покарання за злочини проти дітей. Про це заявив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.
Сьогодні, після довгих місяців боротьби, ми почули вирок: колишній працівник УДО Косов визнаний винним в умисному вбивстві з хуліганських мотивів Максима Матерухіна. Покарання — довічне позбавлення волі. Це рішення максимально наближене до справедливості. Максимально наближене, бо життя дитини не можна співставити з будь-яким терміном ув’язнення
Генпрокурор додав, що завтра Максим міг святкувати свій день народження, але цього ніколи не станеться, адже Косов жорстоко і зухвало забрав у нього життя.
Сьогодні саме той день, на який чекали батьки і рідні Максима, його друзі, і все суспільство. Цей вирок не лише про вбивцю. Він про відновлення довіри до системи правосуддя, про надію на справедливість і про невідворотність покарання за злочини проти дітей. Я дякую всім, хто підтримував родину Максима у їхній боротьбі. Величезна вдячність прокурорам і слідчим за колосальну роботу, суду за неупереджене рішення
Кравченко переконаний, що кожен, хто вбив дитину, повинен отримувати найсуворіше покарання — довічне позбавлення волі.
Разом з керівниками обласних прокуратур ми й надалі будемо стояти на захисті дітей по всій країні. Щоб ніхто навіть не смів дивитися в бік дитини з думкою про злочин. Щоб кожен знав: за такий злочин буде лише одне — найсуворіше покарання. Життя дитини - це найвища цінність
Доповнення
Шевченківський районний суд Києва призначив довічне ув'язнення ексспівробітнику Управління державної охорони Артему Косову, який вбив 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера.
Руслан Кравченко представляв обвинувачення у цій справі.
Генеральний прокурор Кравченко заявив, що кожен, хто вчинив вбивство або зґвалтування неповнолітнього, повинен отримати довічне ув'язнення.
Також сьогодні, 22 вересня Генеральний прокурор Кравченко заявив, що представлятиме обвинувачення у справі колишнього працівника прокуратури Андрія Молочного, який у стані алкогольного сп'яніння вчинив смертельну ДТП у Києві.