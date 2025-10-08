$41.320.03
Ексклюзив
13:46 • 13467 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 26142 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 25613 перегляди
Російські "шахеди" почали бити по рухомих об'єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 26453 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 24354 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 21478 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 19476 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21838 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19659 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17810 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
Вироки російським військовим та повернення довіри до органів прокуратури: Генпрокурор провів лекцію для студентів юридичного факультету

Київ • УНН

 • 284 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко провів лекцію для студентів КНУ імені Тараса Шевченка, де обговорив підозри та вироки російським військовим. Він також розповів про спрощення бюрократії в органах прокуратури та повернення довіри до системи.

Вироки російським військовим та повернення довіри до органів прокуратури: Генпрокурор провів лекцію для студентів юридичного факультету

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів лекцію для студентів юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Говорили про підозри та вироки російським військовим, бюрократію в органах прокуратури, а також повернення довіри, передає УНН.

Сьогодні, символічно у День юриста, провів лекцію для студентів юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Я прийшов до них, в першу чергу, не як Генеральний прокурор, а як людина, яка колись теж сиділа в такій самій аудиторії, маючи лише амбіції та принципи. Говорили і про професію, і про виклики, і про мрії. Незважаючи на юний вік, думки у всіх дорослі. Чи не перше питання, яке прозвучало: "Розкажіть про заочне правосуддя?". Говорили про підозри та вироки російським військовим in absentia. Про те, як ми їх ідентифікуємо, збираємо і документуємо докази, як відбуваються судові засідання 

- повідомив Кравченко у Telegram.

"Терор мирного населення не пробачимо": ще п’ятьом російським воєнним командирам повідомлено про підозру - Кравченко23.07.25, 13:17 • 4724 перегляди

За його словами, ще одне з цікавих і як ніколи актуальних запитань - бюрократія в органах прокуратури.

Тішить, що молодь турбують такі теми. Це демонструє залученість. Розповів, що сьогодні ми спрощуємо бюрократію і автоматизуємо процеси: поставив завдання максимально прибрати паперовий документообіг і зменшити навантаження на співробітників. Бюрократія, як той вірус при лікуванні - чинить опір, не здається. Але я впевнений, щоб подолати бюрократію потрібні лише бажання і готовність приймати рішення та брати на себе відповідальність 

- додав Кравченко.

"Замість бюрократії – дії та рішення": Кравченко розпочав роботу на посаді Генпрокурора, розповів про конкретні завдання23.06.25, 09:17 • 3220 переглядiв

Генпрокурор також обговорив із студентами одвічне питання - повернення довіри до органів прокуратури.

Довіра - це те, за що треба боротися. На жаль, часто система спрацьовувала несправедливо. Але сьогодні ми робимо усе, аби це змінити. В тому числі і власним прикладом. Нещодавно я брав участь у судових засіданнях щодо вбивства дитини. Підлітка, який минулого місяця міг би святкувати своє 18-річчя, але йому назавжди залишиться 16. Його зухвало і жорстоко позбавили життя, а адвокати обвинуваченого зловживали своїм правом. Я бачив біль батьків, їх образу на "систему" і відчайдушний пошук справедливості. Так, в результаті ми отримали вирок - довічне позбавлення волі. Це покарання максимально наближене до справедливості, але не рівне їй. Бо життя дитини не можна виміряти жодним строком. Проте, бодай на якийсь відсоток, ми відновили віру у правосуддя. Ця історія - нагадування нам всім: ми боремося не просто за статті закону, а за людські долі та відновлення довіри 

- зазначив він.

"Цей вирок про відновлення довіри до системи правосуддя": Кравченко про довічне ексспівробітнику УДО Косову22.09.25, 17:21 • 2695 переглядiв

Кравченко наголосив, що сьогодні для нього "один з пріоритетів — справи щодо дітей. Бо дуже часто права обвинувачених ставлять вище, за права дитини, життя якої втрачено. Саме через справи і досягнення справедливих результатів будемо повертати довіру, через відновлення справедливості. Іншого не дано".

В цілому, це був незвичний, але надзвичайно цікавий і корисний досвід спілкування для мене. Сьогоднішні студенти, які обирають правознавчі спеціальності, це не просто молодь, яка здобуває диплом. Це серйозні особистості, які критично мислять і усвідомлюють всю важливість і виклики професії. Запитання, які сьогодні я почув, яскраво ілюструють світогляд, який вселяє впевненість у майбутньому правосудді. Сучасна молодь, демонструє високий рівень громадянської свідомості та нетерпимості до корупції та несправедливості. І це точно про морально стійкий фундамент і принциповість майбутніх правників 

- резюмував Генпрокурор.

"Кожен, хто вбив або зґвалтував дитину повинен отримати довічне" - Генпрокурор Кравченко про вирок Косову22.09.25, 16:03 • 3846 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаОсвіта
Руслан Кравченко