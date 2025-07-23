"Терор мирного населення не пробачимо": ще п’ятьом російським воєнним командирам повідомлено про підозру - Кравченко
Київ • УНН
Прокурори Херсонської обласної прокуратури повідомили про підозру п'ятьом представникам вищого офіцерського складу ЗС рф, які координували терор Херсонщини. Їх звинувачують у системних обстрілах житлових кварталів, шкіл, лікарень та критичної інфраструктури, що призвело до загибелі 113 цивільних, серед них троє дітей.
Херсонська прокуратура висунула підозру п'ятьом старшим офіцерам ЗС рф за організацію масованих обстрілів Херсонщини. Внаслідок їхніх дій загинуло 113 цивільних, серед яких троє дітей. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.
Прокурори Херсонської обласної прокуратури повідомили про підозру п’ятьом представникам вищого офіцерського складу зс рф, які координували терор Херсонщини
А це:
- командувач угруповання військ "Днєпр";
- начальник штабу что-то ж угруповання;
- командир 49 загальновійськової армії;
- командир 8 артилерійської бригади;
- командир 205 мотострілецької бригади.
Йдеться про генералів і полковників, які віддавали накази системно обстрілювати житлові квартали, школи, лікарні, критичну інфраструктуру області.
Обстріли велися протягом 2023 року з тимчасово окупованих територій Херсонщини: артилерією, РСЗВ "Град", ствольною та мінометною зброєю.
В результаті:
- щонайменше 600 постраждалих цивільних осіб,
- 113 загиблих, серед них — троє дітей,
- тисячі вимушених переселенців,
- зруйновані домівки, школи, лікарні.
Це не "випадки", не "помилки", не "військові дії". Це системний план терору, затверджений на рівні командування угруповання військ "Днєпр", і реалізований через вертикаль генералів та офіцерів. ожен з них понесе персональну відповідальність. Ніхто не сховається за посадою, погонами чи кордоном.
Підозри оголошено за статтями:
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, скоєне за попередньою змовою групою осіб.
Розслідування веде міжвідомча слідча група СБУ, Нацполіції, військової контррозвідки та прикордонників. Допомогу надали міжнародні партнери — "Truth Hounds" та "Global Rights Compliance".
Жодного забутого. Жодного безкарного
Створення спецтрибуналу проти злочинців росії: Кравченко провів першу міжнародну зустріч з послом Нідерландів18.07.25, 15:22 • 5022 перегляди