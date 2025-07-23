"Терор мирного населення не пробачимо": ще п’ятьом російським воєнним командирам повідомлено про підозру - Кравченко

Херсонська прокуратура висунула підозру п'ятьом старшим офіцерам ЗС рф за організацію масованих обстрілів Херсонщини. Внаслідок їхніх дій загинуло 113 цивільних, серед яких троє дітей. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

А це:

Йдеться про генералів і полковників, які віддавали накази системно обстрілювати житлові квартали, школи, лікарні, критичну інфраструктуру області.

Обстріли велися протягом 2023 року з тимчасово окупованих територій Херсонщини: артилерією, РСЗВ "Град", ствольною та мінометною зброєю.

В результаті:

Це не "випадки", не "помилки", не "військові дії". Це системний план терору, затверджений на рівні командування угруповання військ "Днєпр", і реалізований через вертикаль генералів та офіцерів. ожен з них понесе персональну відповідальність. Ніхто не сховається за посадою, погонами чи кордоном.