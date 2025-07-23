"Террор мирного населения не простим": еще пяти российским военным командирам сообщено о подозрении – Кравченко

Херсонская прокуратура выдвинула подозрение пяти старшим офицерам ВС рф за организацию массированных обстрелов Херсонщины. В результате их действий погибло 113 гражданских, среди которых трое детей. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры сообщили о подозрении пяти представителям высшего офицерского состава ВС РФ, которые координировали террор Херсонщины - говорится в сообщении.

А это:

командующий группировкой войск "Днепр";

начальник штаба этой же группировки;

командир 49 общевойсковой армии;

командир 8 артиллерийской бригады;

командир 205 мотострелковой бригады.

Речь идет о генералах и полковниках, которые отдавали приказы системно обстреливать жилые кварталы, школы, больницы, критическую инфраструктуру области.

Обстрелы велись в течение 2023 года с временно оккупированных территорий Херсонщины: артиллерией, РСЗО "Град", ствольным и минометным оружием.

В результате:

по меньшей мере 600 пострадавших гражданских лиц,

113 погибших, среди них — трое детей,

тысячи вынужденных переселенцев,

разрушенные дома, школы, больницы.

Это не "случаи", не "ошибки", не "военные действия". Это системный план террора, утвержденный на уровне командования группировки войск "Днепр", и реализованный через вертикаль генералов и офицеров. Каждый из них понесет персональную ответственность. Никто не скроется за должностью, погонами или границей. - отметил Кравченко.

Подозрения объявлены по статьям:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Расследование ведет межведомственная следственная группа СБУ, Нацполиции, военной контрразведки и пограничников. Помощь оказали международные партнеры — "Truth Hounds" и "Global Rights Compliance".

Никто не забыт. Никто не безнаказан - резюмировал Генеральный прокурор.

Создание спецтрибунала против преступников россии: Кравченко провел первую международную встречу с послом Нидерландов