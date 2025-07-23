"Террор мирного населения не простим": еще пяти российским военным командирам сообщено о подозрении – Кравченко
Киев • УНН
Прокуроры Херсонской областной прокуратуры сообщили о подозрении пяти представителям высшего офицерского состава ВС рф, которые координировали террор Херсонщины. Их обвиняют в системных обстрелах жилых кварталов, школ, больниц и критической инфраструктуры, что привело к гибели 113 гражданских, среди них трое детей.
Херсонская прокуратура выдвинула подозрение пяти старшим офицерам ВС рф за организацию массированных обстрелов Херсонщины. В результате их действий погибло 113 гражданских, среди которых трое детей. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.
Прокуроры Херсонской областной прокуратуры сообщили о подозрении пяти представителям высшего офицерского состава ВС РФ, которые координировали террор Херсонщины
А это:
- командующий группировкой войск "Днепр";
- начальник штаба этой же группировки;
- командир 49 общевойсковой армии;
- командир 8 артиллерийской бригады;
- командир 205 мотострелковой бригады.
Речь идет о генералах и полковниках, которые отдавали приказы системно обстреливать жилые кварталы, школы, больницы, критическую инфраструктуру области.
Обстрелы велись в течение 2023 года с временно оккупированных территорий Херсонщины: артиллерией, РСЗО "Град", ствольным и минометным оружием.
В результате:
- по меньшей мере 600 пострадавших гражданских лиц,
- 113 погибших, среди них — трое детей,
- тысячи вынужденных переселенцев,
- разрушенные дома, школы, больницы.
Это не "случаи", не "ошибки", не "военные действия". Это системный план террора, утвержденный на уровне командования группировки войск "Днепр", и реализованный через вертикаль генералов и офицеров. Каждый из них понесет персональную ответственность. Никто не скроется за должностью, погонами или границей.
Подозрения объявлены по статьям:
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Расследование ведет межведомственная следственная группа СБУ, Нацполиции, военной контрразведки и пограничников. Помощь оказали международные партнеры — "Truth Hounds" и "Global Rights Compliance".
Никто не забыт. Никто не безнаказан
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