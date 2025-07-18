Создание спецтрибунала против преступников россии: Кравченко провел первую международную встречу с послом Нидерландов

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел первую международную встречу с послом Нидерландов Алле Дорхаутом, на которой обсудили, в частности, функционирование Специального трибунала по преступлению агрессии рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Кравченко в соцсетях.

Как указал Кравченко, это была символическая встреча. "С представителем страны, которая является мировым центром международного правосудия и партнером Украины в вопросе привлечения к ответственности за международные преступления", - написал Генпрокурор.

По его словам, стороны обсудили ключевые направления сотрудничества:

– преступления агрессии рф против Украины, включая преступления против человечности и геноцида;

– привлечение военных преступников к ответственности;

– роль Нидерландов в поддержке создания и функционирования Специального трибунала по преступлению агрессии;

– вопросы экстрадиции лиц, скрывающихся от правосудия;

– дальнейшая реформа органов прокуратуры.

Я благодарен Королевству Нидерландов за принципиальную позицию, поддержку и лидерство. Верю в эффективную международную координацию и то, что справедливость обязательно победит - указал Кравченко.

Напомним

15 июля Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. По словам Кравченко, это еще один шаг справедливости. Также Генпрокурор заявлял, что работа Трибунала — это работа фактов и доказательств, поэтому именно прокуроры Украины будут играть в этом процессе ключевую роль.

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