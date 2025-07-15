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Ускорение запуска Спецтрибунала и новые политико-правовые удары по рф: Зеленский провел совещание с командами МИД и ОП

Киев • УНН

 • 1640 просмотра

Президент Зеленский провел совещание с дипломатами, обсудив ускорение Специального трибунала по агрессии рф и подготовку к совещанию с послами. Также речь шла о шагах на международных площадках, в частности относительно резолюций Генассамблеи ООН.

Ускорение запуска Спецтрибунала и новые политико-правовые удары по рф: Зеленский провел совещание с командами МИД и ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с украинскими дипломатами, во время которого обсудили ускорение запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, подготовку совещания с украинскими послами, которое состоится уже на следующей неделе, и шаги на ключевых международных площадках. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Совещание с украинскими дипломатами – командами Министерства иностранных дел Украины и Офиса. Первое – ускорение запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины и соответствующая работа с государствами, уважающими международное право 

- сообщил Зеленский.

Также обсудили подготовку совещания с украинскими послами, которое состоится уже на следующей неделе, и модернизацию задач для украинских представителей за рубежом.

Третье – наши шаги на ключевых международных площадках, в частности по проектам резолюций Генассамблеи ООН. Готовим ощутимые политико-правовые удары по государству-агрессору и его позициям. Ближайшие месяцы – время для особо активной работы нашей дипломатии 

- добавил Зеленский.

Напомним

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что безотлагательно подписал ряд законов - о множественном гражданстве, Спецтрибунале по преступлению агрессии РФ против Украины и остановке для Украины действия Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
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Министерство иностранных дел Украины
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